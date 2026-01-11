НОВОСТИОбщество

Перечень жизненно важных лекарств расширился на 21 препарат

Новый список составили в Минпромторге

11 января 2026, 19:35, ИА Амител

Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

За период с января по сентябрь 2025 года в Российской Федерации было зарегистрировано свыше двух десятков новых медикаментов, включенных в список жизненно важных, которые ранее не изготавливались на территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Минпромторга Антон Алиханов.

По его заявлению, отечественные фармацевтические предприятия занимаются разработкой не только финальных лекарственных форм, но и исходного сырья и компонентов для их производства. Оригинальные зарубежные препараты, получающие регистрацию в России, в большинстве случаев защищены патентным правом.

В конце декабря Министерство здравоохранения исключило из списка 20 лекарственных средств, мотивируя это отменой государственной регистрации, прекращением выпуска или прекращением ввоза на территорию государства. Новый приказ о перечне жизненно необходимых медикаментов начнет действовать с 1 марта.

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутаты предложили ограничить рекламу лекарств из-за вреда самолечения

Инициатива направлена на борьбу с опасным самолечением, особенно среди уязвимых групп населения, таких как пожилые люди
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:38:24 11-01-2026

20 исключили, 21 добавят. Что в итоге? Конечно же "прирост" на 21

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:59:00 11-01-2026

Расширили поле деятельности местных «фармацевтов »

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:31:12 11-01-2026

исходя из того, что собственного синтеза в стране нет от слова совсем, то произведенные в стране препараты это исключительно отечественные в огромных скобках конечно10

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:33 11-01-2026

Мда-а-а. Раньше в Бийске выпускали пирамидон и судьфадемезин. Сырье выискивали и компоненты к ним. Это что, запад уже тогда нам помогал?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:14 12-01-2026

Чем отличаются алтайские травы от альпийских? Или те же коровы? Рекламой и торговлей?

  -10 Нравится
Ответить
