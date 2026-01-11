Перечень жизненно важных лекарств расширился на 21 препарат

Новый список составили в Минпромторге

11 января 2026, 19:35, ИА Амител

За период с января по сентябрь 2025 года в Российской Федерации было зарегистрировано свыше двух десятков новых медикаментов, включенных в список жизненно важных, которые ранее не изготавливались на территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Минпромторга Антон Алиханов.

По его заявлению, отечественные фармацевтические предприятия занимаются разработкой не только финальных лекарственных форм, но и исходного сырья и компонентов для их производства. Оригинальные зарубежные препараты, получающие регистрацию в России, в большинстве случаев защищены патентным правом.

В конце декабря Министерство здравоохранения исключило из списка 20 лекарственных средств, мотивируя это отменой государственной регистрации, прекращением выпуска или прекращением ввоза на территорию государства. Новый приказ о перечне жизненно необходимых медикаментов начнет действовать с 1 марта.