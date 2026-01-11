Перечень жизненно важных лекарств расширился на 21 препарат
Новый список составили в Минпромторге
11 января 2026, 19:35, ИА Амител
За период с января по сентябрь 2025 года в Российской Федерации было зарегистрировано свыше двух десятков новых медикаментов, включенных в список жизненно важных, которые ранее не изготавливались на территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Минпромторга Антон Алиханов.
По его заявлению, отечественные фармацевтические предприятия занимаются разработкой не только финальных лекарственных форм, но и исходного сырья и компонентов для их производства. Оригинальные зарубежные препараты, получающие регистрацию в России, в большинстве случаев защищены патентным правом.
В конце декабря Министерство здравоохранения исключило из списка 20 лекарственных средств, мотивируя это отменой государственной регистрации, прекращением выпуска или прекращением ввоза на территорию государства. Новый приказ о перечне жизненно необходимых медикаментов начнет действовать с 1 марта.
20:38:24 11-01-2026
20 исключили, 21 добавят. Что в итоге? Конечно же "прирост" на 21
21:59:00 11-01-2026
Расширили поле деятельности местных «фармацевтов »
22:31:12 11-01-2026
исходя из того, что собственного синтеза в стране нет от слова совсем, то произведенные в стране препараты это исключительно отечественные в огромных скобках конечно10
23:49:33 11-01-2026
Мда-а-а. Раньше в Бийске выпускали пирамидон и судьфадемезин. Сырье выискивали и компоненты к ним. Это что, запад уже тогда нам помогал?
00:01:14 12-01-2026
Чем отличаются алтайские травы от альпийских? Или те же коровы? Рекламой и торговлей?