Чтобы не заблудиться. Таблички-указатели появились в подземном переходе в центре Барнаула

02 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Таблички в подземном переходе на площади Октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в подземном переходе на площади Октября разместили таблички-указатели, которые помогут найти выход, например, к Государственному художественному музею Алтайского края или к местной достопримечательности – Дому под шпилем.

На табличках также указана информация о том, сколько и куда идти до некоторых "кластеров". В частности, расстояние от подземного перехода до пешеходной улицы Мало-Тобольской – 3,3 км.

«На секунду подумалось о метро», – с иронией отметила корреспондент amic.ru.

Кстати, ранее в туристическом центре на улице Мало-Тобольской и в парке "Центральный" появились фотобудки. Так что если вы где-то в районе подземного перехода на площади Октября и вам нужно сфотографироваться, то легко разберетесь, куда идти и сколько придется пройти.