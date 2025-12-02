НОВОСТИОбщество

Чтобы не заблудиться. Таблички-указатели появились в подземном переходе в центре Барнаула

Можно узнать, например, расстояние от перехода до пешеходной улицы Мало-Тобольской

02 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Таблички в подземном переходе на площади Октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в подземном переходе на площади Октября разместили таблички-указатели, которые помогут найти выход, например, к Государственному художественному музею Алтайского края или к местной достопримечательности – Дому под шпилем.

На табличках также указана информация о том, сколько и куда идти до некоторых "кластеров". В частности, расстояние от подземного перехода до пешеходной улицы Мало-Тобольской – 3,3 км.

«На секунду подумалось о метро», – с иронией отметила корреспондент amic.ru.

Кстати, ранее в туристическом центре на улице Мало-Тобольской и в парке "Центральный" появились фотобудки. Так что если вы где-то в районе подземного перехода на площади Октября и вам нужно сфотографироваться, то легко разберетесь, куда идти и сколько придется пройти. 

Скульптура на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

Блестящий символ реки. Как выглядит скульптура женщины-Оби на набережной Барнаула

Масштабный арт-объект теперь встречает тех, кто заезжает в город
НОВОСТИБарнаул
Барнаул фоторепортажи Хорошие новости

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

07:54:51 02-12-2025

Наконец то, а то постоянно там блужу

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:49 02-12-2025

Для альтенативных что ли? Сколько миллионов потратили?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:18:32 02-12-2025

Гость (07:56:49 02-12-2025) Для альтенативных что ли? Сколько миллионов потратили?... Первый коммент от такого пациента. В 3 рюмках заблудит.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:41 02-12-2025

Могли бы и покрупнее написать, места на стене достаточно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:55 02-12-2025

Гость (08:28:41 02-12-2025) Могли бы и покрупнее написать, места на стене достаточно.... Тогда бюджет вышел бы больше чем на легендарную лестницу

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:15 02-12-2025

В тот переход вообще опасно спускаться. Со стороны советской совсем уже разрушается, ступеньки подмазывают, осыпаное с балок подметают. Сейчас с улицы хоть снегом проседание плитки сровняли. Прогуляйте по нему всю думу, франка, губера... Чтоб прям всей толпой по той лестнице.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:02 02-12-2025

Вот это прорыв! Сколько лярдов ушло?
А если подумать? заблудиться может либо человек со странностями, который явно не прочтет, либо пожилой чиловек, который судя по размеру шрифта, тоже не прочтет, прочитают только молодые, которые вряд ли заблудятся.
Отсюда вопрос, для кого эти таблички все же? Кто себе галочку заработл, выполнив работу спустя рукава?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
юзер

10:08:24 02-12-2025

вы прикалываетесь?! таблички там уже 1.5 года висят!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:44 02-12-2025

Основное - камера. Пока читаешь, светишь лицом, как удобно ей для биометрического распознавания.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:51 02-12-2025

Гость (10:40:44 02-12-2025) Основное - камера. Пока читаешь, светишь лицом, как удобно е... Что читать? Как там можно заблудиться, не понимаю! Если только приезжие...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:15 02-12-2025

Гость (10:46:51 02-12-2025) Что читать? Как там можно заблудиться, не понимаю! Если тол... Указатели и вешают для приезжих. Местные с детства знают, где тут что.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бывший гость

12:15:35 02-12-2025

Чтобы в тот переход не спускаться, даже если надо от бывшего Гастронома под шпилем попасть к бывшим Пенатам, делаю огромный круг мимо бывшего Выставочного зала художественного музея, бывшей Рапш, бывшего памятника Ленину и мимо бывшего магазина «Обувь», либо в сторону бывшего кинотеатра «Россия» и бывшего магазина «Сыры Алтая», и потом по той стороне обратно к бывшим Пенатам

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров