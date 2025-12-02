Чтобы не заблудиться. Таблички-указатели появились в подземном переходе в центре Барнаула
Можно узнать, например, расстояние от перехода до пешеходной улицы Мало-Тобольской
02 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле в подземном переходе на площади Октября разместили таблички-указатели, которые помогут найти выход, например, к Государственному художественному музею Алтайского края или к местной достопримечательности – Дому под шпилем.
На табличках также указана информация о том, сколько и куда идти до некоторых "кластеров". В частности, расстояние от подземного перехода до пешеходной улицы Мало-Тобольской – 3,3 км.
«На секунду подумалось о метро», – с иронией отметила корреспондент amic.ru.
Кстати, ранее в туристическом центре на улице Мало-Тобольской и в парке "Центральный" появились фотобудки. Так что если вы где-то в районе подземного перехода на площади Октября и вам нужно сфотографироваться, то легко разберетесь, куда идти и сколько придется пройти.
07:54:51 02-12-2025
Наконец то, а то постоянно там блужу
07:56:49 02-12-2025
Для альтенативных что ли? Сколько миллионов потратили?
08:18:32 02-12-2025
Гость (07:56:49 02-12-2025) Для альтенативных что ли? Сколько миллионов потратили?... Первый коммент от такого пациента. В 3 рюмках заблудит.
08:28:41 02-12-2025
Могли бы и покрупнее написать, места на стене достаточно.
08:59:55 02-12-2025
Гость (08:28:41 02-12-2025) Могли бы и покрупнее написать, места на стене достаточно.... Тогда бюджет вышел бы больше чем на легендарную лестницу
09:43:15 02-12-2025
В тот переход вообще опасно спускаться. Со стороны советской совсем уже разрушается, ступеньки подмазывают, осыпаное с балок подметают. Сейчас с улицы хоть снегом проседание плитки сровняли. Прогуляйте по нему всю думу, франка, губера... Чтоб прям всей толпой по той лестнице.
09:44:02 02-12-2025
Вот это прорыв! Сколько лярдов ушло?
А если подумать? заблудиться может либо человек со странностями, который явно не прочтет, либо пожилой чиловек, который судя по размеру шрифта, тоже не прочтет, прочитают только молодые, которые вряд ли заблудятся.
Отсюда вопрос, для кого эти таблички все же? Кто себе галочку заработл, выполнив работу спустя рукава?
10:08:24 02-12-2025
вы прикалываетесь?! таблички там уже 1.5 года висят!
10:40:44 02-12-2025
Основное - камера. Пока читаешь, светишь лицом, как удобно ей для биометрического распознавания.
10:46:51 02-12-2025
Гость (10:40:44 02-12-2025) Основное - камера. Пока читаешь, светишь лицом, как удобно е... Что читать? Как там можно заблудиться, не понимаю! Если только приезжие...
11:29:15 02-12-2025
Гость (10:46:51 02-12-2025) Что читать? Как там можно заблудиться, не понимаю! Если тол... Указатели и вешают для приезжих. Местные с детства знают, где тут что.
12:15:35 02-12-2025
Чтобы в тот переход не спускаться, даже если надо от бывшего Гастронома под шпилем попасть к бывшим Пенатам, делаю огромный круг мимо бывшего Выставочного зала художественного музея, бывшей Рапш, бывшего памятника Ленину и мимо бывшего магазина «Обувь», либо в сторону бывшего кинотеатра «Россия» и бывшего магазина «Сыры Алтая», и потом по той стороне обратно к бывшим Пенатам