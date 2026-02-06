"Чудом устояла на ногах". Выброшенный мобильник упал на голову пенсионерке в Новосибирске

В районе подобные случаи происходят регулярно

06 февраля 2026, 15:44, ИА Амител

Женщина чудом не получила серьезных травм / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске пенсионерка получила травмы, после того как ей на голову упал мобильный телефон, выброшенный из окна многоэтажки. Инцидент произошел днем 3 февраля в Первомайском районе, пишет "КП-Новосибирск".

Около полудня Надежда Алексеевна возвращалась из магазина и шла по тротуару мимо третьего подъезда дома № 1/11 на улице Одоевского. В этот момент сверху на нее упал телефон.

«Мама чудом устояла на ногах, но удар был сильный — у нее опухла щека и разбились очки. Она подняла очки, упавший телефон и сама дошла до дома», — рассказала дочь пострадавшей Екатерина.

По словам женщины, пенсионерке повезло: телефон задел ее по касательной, поэтому все обошлось ссадиной. При этом осколки очков могли повредить глаз или лицо, но этого, к счастью, не произошло.

Родственники предполагают, что мобильник кто-то выбросил из окна. Устройство оказалось простым кнопочным телефоном без сим-карты и аккумулятора, что осложняет поиск владельца.

«Без батареи мы даже не можем включить его и посмотреть какую-либо информацию», — пояснила Екатерина.

В полицию семья пока не обращалась. По словам дочери пострадавшей, в этом районе подобные случаи происходят регулярно — из окон выбрасывают мусор, бутылки и различные предметы, которые нередко попадают на машины и тротуары. Сейчас родственники ищут очевидцев через местные сообщества.

В управляющей компании сообщили, что о происшествии не знали, но готовы проверить записи с камер видеонаблюдения после официального обращения.

Новосибирский адвокат Михаил Спиридонов считает, что без полиции обойтись не получится.