"Чудом устояла на ногах". Выброшенный мобильник упал на голову пенсионерке в Новосибирске
В районе подобные случаи происходят регулярно
06 февраля 2026, 15:44, ИА Амител
В Новосибирске пенсионерка получила травмы, после того как ей на голову упал мобильный телефон, выброшенный из окна многоэтажки. Инцидент произошел днем 3 февраля в Первомайском районе, пишет "КП-Новосибирск".
Около полудня Надежда Алексеевна возвращалась из магазина и шла по тротуару мимо третьего подъезда дома № 1/11 на улице Одоевского. В этот момент сверху на нее упал телефон.
«Мама чудом устояла на ногах, но удар был сильный — у нее опухла щека и разбились очки. Она подняла очки, упавший телефон и сама дошла до дома», — рассказала дочь пострадавшей Екатерина.
По словам женщины, пенсионерке повезло: телефон задел ее по касательной, поэтому все обошлось ссадиной. При этом осколки очков могли повредить глаз или лицо, но этого, к счастью, не произошло.
Родственники предполагают, что мобильник кто-то выбросил из окна. Устройство оказалось простым кнопочным телефоном без сим-карты и аккумулятора, что осложняет поиск владельца.
«Без батареи мы даже не можем включить его и посмотреть какую-либо информацию», — пояснила Екатерина.
В полицию семья пока не обращалась. По словам дочери пострадавшей, в этом районе подобные случаи происходят регулярно — из окон выбрасывают мусор, бутылки и различные предметы, которые нередко попадают на машины и тротуары. Сейчас родственники ищут очевидцев через местные сообщества.
В управляющей компании сообщили, что о происшествии не знали, но готовы проверить записи с камер видеонаблюдения после официального обращения.
Новосибирский адвокат Михаил Спиридонов считает, что без полиции обойтись не получится.
«Нужно обратиться в МВД для установления личности нарушителя. Сотрудники могут запросить данные у операторов связи и проверить, какие сим-карты использовались в этом телефоне по IMEI-коду. Даже в кнопочных аппаратах он есть. После этого можно ставить вопрос о компенсации вреда здоровью и материального ущерба», — пояснил юрист.
