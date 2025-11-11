Цифровые активы, AI и Альфа-Курс: как Альфа-Банк помогает развивать бизнес

Эксперт рассказывает об инструментах, которые могут помочь бизнесу выстоять в кризис

Ситуация в экономике меняется очень быстро. Современные предприниматели говорят, что им сегодня приходится очень нелегко. Как разобраться в том, что происходит, где получить полезную информацию и инструменты, которые позволят не только сохранить бизнес, но развивать его и даже получить прибыль, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банком на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Поговорили также об умении рисковать, можно ли доверить искусственному интеллекту свои деньги и узнали, где получить максимальную информацию по развитию бизнеса: от финансовых инструментов до психологии.

Ирина Бубенко – региональный управляющий Альфа-Банком на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Родилась в Барнауле. Высшее образование получила в Санкт-Петербургском институте управления и экономики.

В банковском секторе свыше 30 лет.

Руководит подразделением Альфа-Банка в Барнауле более восьми лет.01:07 Какой сервис сегодня предлагает Альфа-Банк предпринимателям, чтобы сэкономить им самый главный ресурс.

02:33 Ирина Бубенко рассказывает, какие инструменты есть для сбережения и накопления: от привычных до рискованных.

04:02 Что такое цифровые финансовые активы и какие из них может предложить Альфа-Банк? "Доход повышенный, но чем выше ставка, тем больше риска", – отмечает эксперт.

05:53 "Это не сбережение и не накопление". Что такое хеджирование и как этот инструмент помогает сберечь средства?

07:21 "Кто воспользовался, тот уже оценил". Как работают инструменты хеджирования на примере юаня.

08:53 Как банк может помочь компании выйти из кризиса?

10:31 Зачем предпринимателям обязательно нужно заглянуть на обучающую платформу Альфа-Курс? "Поможет составить бизнес-план, подсказать финансовые инструменты и разобраться в психологии", – говорит Ирина Бубенко.

12:06 "Дополнительная возможность найти ответы". Об Альфа-Конфe, которую второй год проводит Альфа-Банк в Барнауле.

12:56 А можно ли доверить свои деньги искусственному интеллекту, который внедряет Альфа-Банк? "Не нужно недооценивать его возможности", – говорит эксперт, но при этом предупреждает: не стоит вносить туда персональные данные и другую конфиденциальную информацию.

14:15 Что такое платформа Нейроофис от Альфа-Банка? Ирина Бубенко уверяет, что он помогает уйти от рутины и сэкономить на экспертах. И рассказывает – как именно.

15:27 А что умеет Альфа-Босс? "Расширенный функционал для топ-менеджмента", – говорит эксперт.

16:52 Зачем повышать финансовую грамотность предпринимателям?

17:30 "Все новое – это страшно". Как в банке помогают бизнесмену понять пользу нового. А еще рассказывают о забытых инструментах и многом другом. "Компании должны понимать, с чем сейчас можно работать, а информации мало", – говорит Ирина Бубенко.



• Объем инвестиций в высокорисковые ЦФА не может превышать 600 000 рублей в течение одного года с даты совершения первой сделки по приобретению ЦФА.

• Недоступны инвестиции в деривативные ЦФА без кредитного рейтинга. По таким ЦФА право и размер выплат зависит от наступления, не наступления или изменения значений определенных показателей и обстоятельств.

Эти требования действительны на 1 июня 2025 года. Основание: Указание Банка России от 15 июня 2022 года № 6159-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2020 года № 5635-У".

АО "Альфа-Банк", alfabank.ru. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 года

