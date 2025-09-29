ЦИК Молдавии: силы оппозиции опередили правящую партию на парламентских выборах
Обработано 100% голосов избирателей внутри страны
29 сентября 2025, 08:37, ИА Амител
Оппозиционные партии Молдавии набирают на выборах в парламент 49,54% голосов внутри страны. Они опережают правящую партию "Действие и солидарность" с 44,13% голосов. Об этом стало известно после подсчета 100% протоколов с участков, сообщает РИА Новости.
28 сентября в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Явка превысила 33,3%, поэтому их признали состоявшимися. Депутатов выбирали на четыре года.
По данным Центризбиркома, в результате обработки 100% бюллетеней с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набрала 44,13% голосов. За оппозиционный "Патриотический блок" проголосовали 28,25% избирателей, за блок "Альтернатива" – 9,22%. "Наша партия" набрала 6,35% голосов, а партия "Демократия дома" – 5,72%.
В парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть туда, независимым кандидатам нужно набрать более 2% голосов, партиям – 5%, блокам – 7%.
Напомним, в выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность" и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". Он состоит из четырех политических сил:
- "Будущее Молдовы";
- Партия социалистов;
- Партия коммунистов;
- "Сердце Молдовы".
Последнюю партию перед "днем тишины" сняли с избирательной гонки. ЦИК Молдавии при этом сослался на решение суда, в соответствии с которым деятельность партии ограничили на 12 месяцев.
08:42:19 29-09-2025
Маня Санду всех победит....
Ведь только в европе - свобода, а у нас - тоталитарный режим.
08:58:07 29-09-2025
Безуслоно, Маня санду "победит".У не административный ресурс, то есть семь тузов в колоде.Цивил Европа:свобода, демократия, честные выборы...
09:18:17 29-09-2025
Гость (08:58:07 29-09-2025) Безуслоно, Маня санду "победит".У не административный ресурс... За то у нас в колоде, одни тузы и света в тоннеле не видать.
09:27:27 29-09-2025
Гость (09:18:17 29-09-2025) За то у нас в колоде, одни тузы и света в тоннеле не видать.... Так у вас президент просроченный наркоман, что же вы хотите? Дальше только хуже будет.
10:00:31 29-09-2025
Гость (09:27:27 29-09-2025) Так у вас президент просроченный наркоман, что же вы хотите?... Зато там майданчик срОбили, печеньки покушали...
10:17:41 29-09-2025
Гость (09:27:27 29-09-2025) Так у вас президент просроченный наркоман, что же вы хотите?...
Не врите. Никогда наш не употреблял. Не путайте его с гейропейцами. А то, что четверть века у руля, так это не просроченный, а настоявшийся.
10:20:54 29-09-2025
Гостья (10:17:41 29-09-2025) Не врите. Никогда наш не употреблял. Не путайте его с ге... Он про Зеленского.
12:04:45 29-09-2025
Гостья (10:17:41 29-09-2025) Не врите. Никогда наш не употреблял. Не путайте его с ге... Не "коси" под глупого. Прекрасно знаешь, про кого речь. ЦИПСОшник недоделанный...
10:13:35 29-09-2025
Я слабо разбираюсь в молдаванской политике, поэтому напишите просто, кто, кого и когда там будет бомбить?
10:30:27 29-09-2025
ицхак мендеелеевич шнитке (10:13:35 29-09-2025) Я слабо разбираюсь в молдаванской политике, поэтому напишите... Когда 44 % начнут стрелять в 49 %
10:38:45 29-09-2025
ицхак мендеелеевич шнитке (10:13:35 29-09-2025) там ещё Гагаузия и Приднестровье (про Российские)
Народ в Молдавии запуган местной властью.
Если что и будет, то только восстание народа.
11:59:29 29-09-2025
Шинник (10:38:45 29-09-2025) там ещё Гагаузия и Приднестровье (про Российские)Народ в... Ой я вас умоляю, ну какое восстание?
Восстание есть действо противозаконное, нельзя восставать. Запрещено. Законопослушный гражданин восставать не будет. А незаконнопослушных расстреляют.
09:37:19 01-10-2025
Гость (11:59:29 29-09-2025) Ой я вас умоляю, ну какое восстание?Восстание есть дейст...
Так в Китае и случилось в своё время.И где сейчас Китай?
10:26:34 29-09-2025
опередили правящую партию --- надо пересчитать, европейский выбор проиграть не может. Или отменить результат. Большинство должно хотеть в Европу по украинскому сценарию