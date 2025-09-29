Обработано 100% голосов избирателей внутри страны

Оппозиционные партии Молдавии набирают на выборах в парламент 49,54% голосов внутри страны. Они опережают правящую партию "Действие и солидарность" с 44,13% голосов. Об этом стало известно после подсчета 100% протоколов с участков, сообщает РИА Новости.

28 сентября в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Явка превысила 33,3%, поэтому их признали состоявшимися. Депутатов выбирали на четыре года.

По данным Центризбиркома, в результате обработки 100% бюллетеней с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набрала 44,13% голосов. За оппозиционный "Патриотический блок" проголосовали 28,25% избирателей, за блок "Альтернатива" – 9,22%. "Наша партия" набрала 6,35% голосов, а партия "Демократия дома" – 5,72%.

В парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть туда, независимым кандидатам нужно набрать более 2% голосов, партиям – 5%, блокам – 7%.

Напомним, в выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность" и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". Он состоит из четырех политических сил:

"Будущее Молдовы";

Партия социалистов;

Партия коммунистов;

"Сердце Молдовы".

Последнюю партию перед "днем тишины" сняли с избирательной гонки. ЦИК Молдавии при этом сослался на решение суда, в соответствии с которым деятельность партии ограничили на 12 месяцев.