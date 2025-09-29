Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 99% голосов
Они набирают почти 50%, а правящая партия – 44,13%
29 сентября 2025, 07:37, ИА Амител
На выборах в парламент Молдавии оппозиционные партии набирают 49,55% голосов внутри страны. Как стало известно после подсчета 99,95% протоколов с участков, они опережают правящую партию "Действие и солидарность" (44,13% голосов). Об этом сообщает РИА Новости.
"Патриотический блок" набрал 28,26% голосов, блок "Альтернатива" – 9,21%, "Наша партия" – 6,35%, а "Демократия дома" – 5,73%.
Экс-президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон заявил о победе оппозиции, когда на стихийном митинге у здания ЦИК объявили предварительные результаты. Кроме того, он отметил фальсификации на зарубежных участках, а также пообещал отстаивать эту победу на мирном протесте в центре Кишинева 29 сентября.
Отметим, что за право попасть в парламент Молдавии борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Главное противостояние разворачивается между правящей партией "Действие и солидарность" и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". Он состоит из четырех политических сил:
- "Будущее Молдовы";
- Партия социалистов;
- Партия коммунистов;
- "Сердце Молдовы".
Последнюю партию перед "днем тишины" сняли с избирательной гонки. ЦИК Молдавии аргументировал это решением суда, согласно которому деятельность партии ограничена на 12 месяцев.
