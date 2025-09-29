Они набирают почти 50%, а правящая партия – 44,13%

29 сентября 2025, 07:37, ИА Амител

Флаг Молдавии / Фото: unsplash.com / Sasha Pleshco

На выборах в парламент Молдавии оппозиционные партии набирают 49,55% голосов внутри страны. Как стало известно после подсчета 99,95% протоколов с участков, они опережают правящую партию "Действие и солидарность" (44,13% голосов). Об этом сообщает РИА Новости.

"Патриотический блок" набрал 28,26% голосов, блок "Альтернатива" – 9,21%, "Наша партия" – 6,35%, а "Демократия дома" – 5,73%.

Экс-президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон заявил о победе оппозиции, когда на стихийном митинге у здания ЦИК объявили предварительные результаты. Кроме того, он отметил фальсификации на зарубежных участках, а также пообещал отстаивать эту победу на мирном протесте в центре Кишинева 29 сентября.

Отметим, что за право попасть в парламент Молдавии борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Главное противостояние разворачивается между правящей партией "Действие и солидарность" и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". Он состоит из четырех политических сил:

"Будущее Молдовы";

Партия социалистов;

Партия коммунистов;

"Сердце Молдовы".

Последнюю партию перед "днем тишины" сняли с избирательной гонки. ЦИК Молдавии аргументировал это решением суда, согласно которому деятельность партии ограничена на 12 месяцев.