ЦИК планирует использовать беспилотники на выборах

Чтобы снизить стоимость проведения голосования в некоторых регионах

03 сентября 2025, 17:20, ИА Амител

ЦИК России планирует развивать беспилотные способы доставки избирательной документации, чтобы расширить использование дронов для организации голосования в труднодоступных местах, пишет "Российская газета".

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в России 37 регионов с труднодоступными территориями, добраться до которых можно при помощи вертолетов, малой авиации и другого различного транспорта.

В итоге это значительно повышает стоимость проведения голосования. Приходится искать возможности для оптимизации процесса.

Накануне на Сахалине прошла первая в истории российских выборов доставка документов морским беспилотным катером, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Избирком Сахалина и Курил. В прошлом году летательный аппарат доставил необходимые бумаги в Ненецком автономном округе.

«Мы продолжаем работать над поиском новых, современных и эффективных способов "приблизить" и сделать более удобными условия голосования для избирателей из труднодоступных и отдаленных районов», – подчеркнула Памфилова.

