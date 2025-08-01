Цветы среди техники. Девушки, которые сделали "День сибирского поля" ещё ярче
В подборке — самые яркие моменты, которые невозможно не заметить
01 августа 2025, 06:15, ИА Амител
"День сибирского поля - 2025" / Фото: amic.ru
На полях Сибирского агропарка, помимо тяжёлой техники и деловых переговоров, царит своя особая эстетика — и в её центре, конечно же, женщины. В этом году, как и всегда, "День сибирского поля" стал не только площадкой для аграрных решений, но и местом, где живёт стиль и энергия.
Промоутеры в брендированной форме, активные участницы интерактивных зон, волонтёры, гостьи и просто те, кто решил совместить полезное с красивым, — все они создают уникальную атмосферу события. Их улыбки, харизма и образы — настоящая визуальная изюминка форума.
Читайте также в сюжете: День поля
07:59:08 01-08-2025
Ну да, хорошие бабёшки.
08:23:49 01-08-2025
Самая красивая, это которая на фоне военной техники. Остальные так, как ширпотреб.
08:30:06 01-08-2025
дайте две..
08:39:29 01-08-2025
Русалку бы пожарить.
13:56:36 01-08-2025
с татуировками..прямо вот фууууууууу
14:44:35 01-08-2025
Русалка ? В полях Алтая ? :-)
16:17:45 05-08-2025
Гость (14:44:35 01-08-2025) Русалка ? В полях Алтая ? :-)... Да, вид "Алтайская жареная".)))