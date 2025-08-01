НОВОСТИОбщество

Цветы среди техники. Девушки, которые сделали "День сибирского поля" ещё ярче

В подборке — самые яркие моменты, которые невозможно не заметить

01 августа 2025, 06:15, ИА Амител

"День сибирского поля - 2025" / Фото: amic.ru

На полях Сибирского агропарка, помимо тяжёлой техники и деловых переговоров, царит своя особая эстетика — и в её центре, конечно же, женщины. В этом году, как и всегда, "День сибирского поля" стал не только площадкой для аграрных решений, но и местом, где живёт стиль и энергия.

Промоутеры в брендированной форме, активные участницы интерактивных зон, волонтёры, гостьи и просто те, кто решил совместить полезное с красивым, — все они создают уникальную атмосферу события. Их улыбки, харизма и образы — настоящая визуальная изюминка форума.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

07:59:08 01-08-2025

Ну да, хорошие бабёшки.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:49 01-08-2025

Самая красивая, это которая на фоне военной техники. Остальные так, как ширпотреб.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:06 01-08-2025

дайте две..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:29 01-08-2025

Русалку бы пожарить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:36 01-08-2025

с татуировками..прямо вот фууууууууу

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:35 01-08-2025

Русалка ? В полях Алтая ? :-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:45 05-08-2025

Гость (14:44:35 01-08-2025) Русалка ? В полях Алтая ? :-)... Да, вид "Алтайская жареная".)))

  3 Нравится
Ответить
