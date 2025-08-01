В подборке — самые яркие моменты, которые невозможно не заметить

01 августа 2025, 06:15, ИА Амител

"День сибирского поля - 2025" / Фото: amic.ru

На полях Сибирского агропарка, помимо тяжёлой техники и деловых переговоров, царит своя особая эстетика — и в её центре, конечно же, женщины. В этом году, как и всегда, "День сибирского поля" стал не только площадкой для аграрных решений, но и местом, где живёт стиль и энергия.

Промоутеры в брендированной форме, активные участницы интерактивных зон, волонтёры, гостьи и просто те, кто решил совместить полезное с красивым, — все они создают уникальную атмосферу события. Их улыбки, харизма и образы — настоящая визуальная изюминка форума.