Большой фоторепортаж с первого дня масштабного агрофорума

31 июля 2025, 12:42, ИА Амител

"День сибирского поля - 2025" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

День Сибирского поля‑2025 официально стартовал 30 июля в Сибирском агропарке (37‑й километр Павловского тракта, Алтайский край) — одно из крупнейших аграрных событий Сибири, и уже в первый день его площадку заполнили более 300 компаний из всех уголков страны.

На открытой территории агропарка развернулась масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, выставка племенных животных и дегустационные зоны с натуральной алтайской продукцией. Участие в форуме принимают агрохолдинги, фермеры, учёные, стартаперы, представители власти и аграрии из других регионов — они заключают контракты, ведут переговоры и обмениваются опытом.

Формат мероприятия сочетает деловую программу с насыщенной фестивальной составляющей: музыкальные выступления, DJ‑сеты, мастер‑классы и тематические фотозоны для всех возрастов.

Смотрите фоторепортаж с первого дня масштабного агрофорума.