Давно обиженный на соседа россиянин убил его и сжег квартиру

В ходе очередного конфликта мужчина не выдержал, схватил нож и ударил давнего врага ножом

07 октября 2025, 15:37, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Пермском крае житель предстанет перед судом по обвинению в нанесении смертельных ножевых ранений своему соседу и последующем поджоге его жилища. Информацию предоставили в региональном управлении Следственного комитета России.

Происшествие случилось в ночь с 29 на 30 сентября в одной из квартир, расположенных в Березниках. По предварительным данным, между двумя соседями, находившимися в состоянии давней неприязни, вспыхнула ссора. В процессе конфликта мужчина 1988 года рождения, нанес своему 59-летнему знакомому удары ножом в область шеи, что привело к смерти последнего. Затем злоумышленник совершил кражу имущества из квартиры соседа, спровоцировал пожар и покинул место преступления.

Убийцу задержали в кратчайшие сроки, сейчас он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».