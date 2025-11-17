В Кемерове полицейские нашли мужчину, который достал "пистолет" во время лезгинки в кафе

Молодого человека доставили в отдел полиции

17 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Пистолет, изъятый у мужчины / Фото: полиция Кузбасса

В Кемерове полицейские установили и привлекли к ответственности мужчину, который во время танца лезгинки продемонстрировал на танцполе предмет, похожий на оружие. Происшествие случилось в кафе "Каприз" на проспекте Притомском, 70. Посетители приняли пистолет за настоящий, вмешались и не допустили возможной стрельбы – видео с места попало в Сеть, пишет Telegram-канал "Инцидент Кузбасс".

После публикации полицейские провели проверку и задержали нарушителя. Им оказался 23-летний приезжий из другого региона, работающий в Кемерове на стройке. Оружия при нем не было – лишь пластиковая игрушка, которую изъяли сотрудники МВД.

На допросе мужчина заявил, что это была "постановка" для видео. Однако запись прислали не он и его друзья, а встревоженная посетительница кафе. В комментариях под постом участники инцидента утверждали, что пистолет был пневматическим и "никто не собирался стрелять".

«На кадрах стою я с пистолетом, подчеркну, что этот пистолет пневматический! Мы заходим, заказываем треки, танцуем и уходим. Ничего лишнего себе не позволяем», – написал один из них.

Полицейские квалифицировали случившееся как мелкое хулиганство. В отношении нарушителя составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей либо арест до 15 суток.

