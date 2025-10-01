Деловые женщины из Барнаула, Москвы и Новосибирска провели на Алтае всероссийский форум

Событие объединило предпринимательниц, экспертов и представителей власти со всей страны

Женский форум в Барнауле / Фото: Юлия Савельева

26 сентября Барнаул стал площадкой для Всероссийского форума "Женский бизнес – основа экономики России. Вместе к новым вершинам". В столицу Алтайского края приехали деловые женщины из Москвы, Омска, Астрахани, Новосибирска, Бийска, Ульяновска и других регионов.

Форум собрал успешных представительниц малого и среднего бизнеса, специалистов и государственных деятелей для обмена практическим опытом, поиска новых идей и выработки стратегий развития.

На повестке обсуждений – мегатенденции 2026 года, особенности женского предпринимательства в современных условиях, самопрезентация и формирование личной траектории роста. Участницы делились историями успеха и рассказывали о том, что часто остается "за кадром" бизнес-деятельности.

Этот форум на Алтае проводят уже в третий раз, и традиционно он собирает более 200 участниц. Организаторами выступили комитет по развитию женского предпринимательства регионального отделения общественной организации "Мы женщины опора" при поддержке Бийского бизнес-инкубатора.

