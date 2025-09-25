Кто сможет побороться за звание "Персона Business FM" в премии "Народный знак качества"?

В 2025 году правила определения в статусной номинации изменились

25 сентября 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGVudjn

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

В ежегодной масштабной премии "Народный знак качества" (сайт народныйзнаккачества.рф ) , которая стартовала в Алтайском крае в сентябре, есть специальная номинация "Персона Business FM Барнаул". Участие в ней – хороший способ заявить о себе широкой деловой общественности. В отличие от других категорий здесь выбирают не компании, а личности – предпринимателей, руководителей и владельцев бизнеса, чьи истории вдохновляют. В 2025 году система отбора участников и определения победителя изменится. О том, какой теперь будет номинация, рассказала главный редактор Business FM* Барнаул Ирина Прокофьева.

Как будут отбирать участников?

Теперь претендентов на звание "Персона Business FM" определяет аудитория радиостанции.

«Каждый месяц мы будем спрашивать у подписчиков и слушателей, кого они хотят услышать в интервью. Чья жизнь, карьера и бизнес интересны?» – объясняет Ирина Прокофьева.

Именно этих предпринимателей и пригласят в эфир. Они станут героями рубрики "Персона Business FM Барнаул", где расскажут, как построили бизнес, с какими вызовами сталкивались и какие принципы помогают им в работе и жизни. Кроме того, слушатели смогут узнать о личных интересах и ценностях предпринимателей.

В течение года таких интервью накопится не менее 12, а, возможно, и 15, 20 или даже 24. Именно среди этих героев выберут победителя, но как и в других номинациях, во второй тур для голосования пройдут не все.

Как будут определять победителя?

Ранее лауреатов выбирали сами бизнесмены, входившие в число участников номинации, тайным голосованием.

«Теперь это будет открытое голосование, такое же, как во всех других номинациях», – уточняет Ирина Прокофьева.

Это значит, что окончательное слово останется за аудиторией Business FM Барнаул – слушатели сами определят предпринимателя года.

Почему номинация важна для бизнеса?

Победа в "Персоне Business FM Барнаул" – это не только признание заслуг, но и важный инструмент в работе. Как отмечал победитель номинации 2023 года, директор завода "Стройберг" Михаил Дыров, первенство помогает руководителям выстраивать качественный личный бренд, что играет важную роль при общении с командой и партнерами.

Напомним, в 2024 году лучшей стала директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых" Екатерина Серебрякова. Среди участников номинации были гендиректор интерьерного салона "Элитарный" Мария Барсукова, руководитель аутсорсинговой компании "1+1" Ольга Сорокина, гендиректор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго и многие другие.

Официальный партнер проекта: "Студия недвижимости и консалтинга Нонны Карповой". Шаг к стабильному будущему.

Официальный партнер проекта: сеть ресторанов быстрого питания "Грильница". Знакомо. Вкусно. С душой.

Официальный партнер проекта: компания "Строительный консультант". Профессиональное сопровождение проектов от концепции до ввода в эксплуатацию.

Партнер проекта: гипермаркет "Знак". Для тех, кто строит и ремонтирует.

Партнер: Центр "Мой бизнес" Алтайского края. Обеспечивает комплексную поддержку малого и среднего предпринимательства.

ООО "Траст-2"

Реклама