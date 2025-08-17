НОВОСТИОбщество

День неопределенности. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 17 августа

Не бойтесь ситуаций, в которых вы контролируете не все обстоятельства

17 августа 2025, 06:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Сегодняшние события могут напомнить качели – то, что утром казалось однозначным, к вечеру способно перевернуться с ног на голову. День благоприятен для тех, кто умеет быстро подстраиваться под обстоятельства и не боится временной неопределенности.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1

Гороскоп на сегодня для знака Овен

Ваш энтузиазм сегодня способен зажечь окружающих, но следите, чтобы пыл не уводил вас в сторону от главной цели.

Совет дня: направляйте энергию туда, где она принесет реальный результат.

2

Гороскоп на сегодня для знака Телец

Могут появиться неожиданные предложения, которые на первый взгляд покажутся странными, но окажутся перспективными.

Совет дня: не отвергайте новое только потому, что оно непривычно.

 
3

Гороскоп на сегодня для знака Близнецы

День даст вам возможность проявить находчивость там, где другие растеряются.

Совет дня: используйте юмор и легкость, чтобы сгладить острые углы.

 
4

Гороскоп на сегодня для знака Рак

Потребность в уединении возрастет, и именно в тишине вы сможете найти верный ответ.

Совет дня: выделите хотя бы час, чтобы побыть наедине с собой.

 
5

Гороскоп на сегодня для знака Лев

В центре внимания окажутся ваши лидерские качества – люди будут ждать от вас решительных действий.

Совет дня: проявите смелость, но избегайте излишней категоричности.

6

Гороскоп на сегодня для знака Дева

Сегодня особенно важно упорядочить мелочи, ведь от них будет зависеть успех крупных дел.

Совет дня: начните с самого простого, чтобы постепенно набрать темп.

 
7

Гороскоп на сегодня для знака Весы

Вы сможете примирить противоположные точки зрения, став связующим звеном между людьми.

Совет дня: слушайте без предвзятости и говорите от сердца.

8

Гороскоп на сегодня для знака Скорпион

Ваше умение глубоко чувствовать поможет разобраться в сложных обстоятельствах.

Совет дня: прислушайтесь к внутренним сигналам – они точнее внешних советов.

9

Гороскоп на сегодня для знака Стрелец

Появится шанс отправиться в спонтанную поездку или погрузиться в новое занятие.

Совет дня: дайте место импровизации, даже если она рушит ваши планы.

 
10

Гороскоп на сегодня для знака Козерог

Вопросы карьеры выйдут на первый план, и ваши усилия начнут приносить ощутимые плоды.

Совет дня: фиксируйте успехи, чтобы видеть прогресс и вдохновляться.

11

Гороскоп на сегодня для знака Водолей

Необычная идея может стать началом интересного проекта, если вы найдете правильных союзников.

Совет дня: делитесь мыслями с теми, кто готов мыслить шире рамок.

12

Гороскоп на сегодня для знака Рыбы

Сегодня интуиция станет вашим главным компасом, особенно в личных вопросах.

Совет дня: верьте первому ощущению – оно окажется верным.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

07:06:12 17-08-2025

Астрологи, это заклятые враги Бога.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:08:51 17-08-2025

Гость (07:06:12 17-08-2025) Астрологи, это заклятые враги Бога.... Ты про бога своего в специализированных местах загоняй. Что астрологи, что веруны - одного поля ягодки.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:17:53 17-08-2025

Гость (07:06:12 17-08-2025) Астрологи, это заклятые враги Бога.... одно и то же

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:20 17-08-2025

Гость (07:06:12 17-08-2025) Астрологи, это заклятые враги Бога.... Это Вам сам бог сказал? =)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:40 17-08-2025

По гороскопу СГК горячей воды до сих пор нет. Вырубили 28 июля, сегодня 21й день. По графику, который СГК предоставила в СМИ, отключение до 11 августа. Но, как и в прошлом году, весь срок отключения СГК не вела никаких работ. Лишь 15 августа появились работник компании и с веселыми матерками приступили к делу. Трудились и 16го, а в ночь на 17 августа до 5 утра. Шум техники был слышен во всем микрорайоне, жители не спали. Но горячей воды пока нет.

  -3 Нравится
Ответить
