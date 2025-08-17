День неопределенности. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 17 августа
Не бойтесь ситуаций, в которых вы контролируете не все обстоятельства
17 августа 2025, 06:25, ИА Амител
Сегодняшние события могут напомнить качели – то, что утром казалось однозначным, к вечеру способно перевернуться с ног на голову. День благоприятен для тех, кто умеет быстро подстраиваться под обстоятельства и не боится временной неопределенности.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
Гороскоп на сегодня для знака Овен
Ваш энтузиазм сегодня способен зажечь окружающих, но следите, чтобы пыл не уводил вас в сторону от главной цели.
Совет дня: направляйте энергию туда, где она принесет реальный результат.
Гороскоп на сегодня для знака Телец
Могут появиться неожиданные предложения, которые на первый взгляд покажутся странными, но окажутся перспективными.
Совет дня: не отвергайте новое только потому, что оно непривычно.
Гороскоп на сегодня для знака Близнецы
День даст вам возможность проявить находчивость там, где другие растеряются.
Совет дня: используйте юмор и легкость, чтобы сгладить острые углы.
Гороскоп на сегодня для знака Рак
Потребность в уединении возрастет, и именно в тишине вы сможете найти верный ответ.
Совет дня: выделите хотя бы час, чтобы побыть наедине с собой.
Гороскоп на сегодня для знака Лев
В центре внимания окажутся ваши лидерские качества – люди будут ждать от вас решительных действий.
Совет дня: проявите смелость, но избегайте излишней категоричности.
Гороскоп на сегодня для знака Дева
Совет дня: начните с самого простого, чтобы постепенно набрать темп.
Гороскоп на сегодня для знака Весы
Вы сможете примирить противоположные точки зрения, став связующим звеном между людьми.
Совет дня: слушайте без предвзятости и говорите от сердца.
Гороскоп на сегодня для знака Скорпион
Ваше умение глубоко чувствовать поможет разобраться в сложных обстоятельствах.
Совет дня: прислушайтесь к внутренним сигналам – они точнее внешних советов.
Гороскоп на сегодня для знака Стрелец
Появится шанс отправиться в спонтанную поездку или погрузиться в новое занятие.
Совет дня: дайте место импровизации, даже если она рушит ваши планы.
Гороскоп на сегодня для знака Козерог
Вопросы карьеры выйдут на первый план, и ваши усилия начнут приносить ощутимые плоды.
Совет дня: фиксируйте успехи, чтобы видеть прогресс и вдохновляться.
Гороскоп на сегодня для знака Водолей
Совет дня: делитесь мыслями с теми, кто готов мыслить шире рамок.
Гороскоп на сегодня для знака Рыбы
Сегодня интуиция станет вашим главным компасом, особенно в личных вопросах.
Совет дня: верьте первому ощущению – оно окажется верным.
07:06:12 17-08-2025
Астрологи, это заклятые враги Бога.
07:08:51 17-08-2025
Гость (07:06:12 17-08-2025) Астрологи, это заклятые враги Бога.... Ты про бога своего в специализированных местах загоняй. Что астрологи, что веруны - одного поля ягодки.
08:17:53 17-08-2025
Гость (07:06:12 17-08-2025) Астрологи, это заклятые враги Бога.... одно и то же
12:09:20 17-08-2025
Гость (07:06:12 17-08-2025) Астрологи, это заклятые враги Бога.... Это Вам сам бог сказал? =)
10:35:40 17-08-2025
По гороскопу СГК горячей воды до сих пор нет. Вырубили 28 июля, сегодня 21й день. По графику, который СГК предоставила в СМИ, отключение до 11 августа. Но, как и в прошлом году, весь срок отключения СГК не вела никаких работ. Лишь 15 августа появились работник компании и с веселыми матерками приступили к делу. Трудились и 16го, а в ночь на 17 августа до 5 утра. Шум техники был слышен во всем микрорайоне, жители не спали. Но горячей воды пока нет.