10 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

10 ноября в России ежегодно отмечают День сотрудника органов внутренних дел, или День полиции. Свой профессиональный праздник отмечают те, чья служба связана с обеспечением общественного порядка, борьбой с преступностью и защитой прав граждан. Amic.ru подготовил приятные поздравления в прозе, стихах и СМС.

Поздравления с Днем полиции в прозе

***

Ваша служба и опасна, и трудна, но очень важна и ценна! Желаем вам терпения, мужества, энергии, бодрости духа и силы характера. Никогда не сдавайтесь, какими бы сложными ни были поставленные задачи. Проявляйте смекалку, упорство и выдержку, доводите начатое до конца. Оптимизма, процветания, достойной службы и уважения окружающих. С Днем полиции!

***

Поздравляю с профессиональным праздником – с Днем полиции! Желаю больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным – плечо напарника, крепкой – сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!

***

Поздравляю с Днем полиции! Спасибо за то, что благодаря вашим усилиям жизнь становится безопасней и уверенней. Хочу пожелать вам карьерного роста, стабильности, успеха, энергии. Пускай на работе будет дружный, слаженный коллектив, а дома всегда ждет уют, любовь и счастье!

Поздравления с Днем полиции в стихах

***

Честь и отвага, доблесть и сила,

Праздник сегодня важный в России!

Служба, конечно, опасна порой,

Спасибо за то, что храните покой.

Пусть дома вас ждут тепло и уют,

Пусть беды всегда стороною идут.

Здоровья на долгие годы вперед,

И пусть всегда и во всем вам везет!

***

С Днем полиции! Пусть счастье

Отражается в душе,

Свет успехов жизнь раскрасит,

Чтоб в глазах огни зажечь.

Пусть доходы подрастают,

Ждет удача в миг любой,

И бессменно проживают

В сердце нежность и покой!

***

Сегодня праздник ваш, герои,

Кто на посту и днем, и в ночь!

Вы – щит страны, ее опора,

Готовы зло прогнать все прочь.

Желаем вам спокойных будней,

Без риска, выстрелов и бед,

Чтоб дом ваш был всегда уютней,

А жизнь – как солнечный рассвет!

Поздравления с Днем полиции в СМС

***

С Днем полиции! Пусть радость от достижений и побед станет верным вашим спутником! Пусть честность и отвага не поддадутся выгоранию, а будут надежным ориентиром в непростых рабочих моментах!

***

Доблестной полиции – слава и почет!

Пусть все в жизни радует и всегда везет,

Без проблем пусть служится,

Дома – любят, ждут.

Сил, здоровья, мужества!

Ценим мы ваш труд.

***

С Днем полиции! Пусть смелость

И успех не подведут,

И сбываются все цели,

Что победу принесут.



Пусть везение будет частым,

Храбрость духа все растет,

И пленительное счастье

Пусть само скорей придет!

