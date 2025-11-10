День полиции — 2025. Душевные поздравления в прозе, стихах и СМС
Сотрудники органов внутренних дел принимают теплые пожелания и слова благодарности
10 ноября 2025, 06:15, ИА Амител
10 ноября в России ежегодно отмечают День сотрудника органов внутренних дел, или День полиции. Свой профессиональный праздник отмечают те, чья служба связана с обеспечением общественного порядка, борьбой с преступностью и защитой прав граждан. Amic.ru подготовил приятные поздравления в прозе, стихах и СМС.
Поздравления с Днем полиции в прозе
***
Ваша служба и опасна, и трудна, но очень важна и ценна! Желаем вам терпения, мужества, энергии, бодрости духа и силы характера. Никогда не сдавайтесь, какими бы сложными ни были поставленные задачи. Проявляйте смекалку, упорство и выдержку, доводите начатое до конца. Оптимизма, процветания, достойной службы и уважения окружающих. С Днем полиции!
***
Поздравляю с профессиональным праздником – с Днем полиции! Желаю больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным – плечо напарника, крепкой – сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!
***
Поздравляю с Днем полиции! Спасибо за то, что благодаря вашим усилиям жизнь становится безопасней и уверенней. Хочу пожелать вам карьерного роста, стабильности, успеха, энергии. Пускай на работе будет дружный, слаженный коллектив, а дома всегда ждет уют, любовь и счастье!
Поздравления с Днем полиции в стихах
***
Честь и отвага, доблесть и сила,
Праздник сегодня важный в России!
Служба, конечно, опасна порой,
Спасибо за то, что храните покой.
Пусть дома вас ждут тепло и уют,
Пусть беды всегда стороною идут.
Здоровья на долгие годы вперед,
И пусть всегда и во всем вам везет!
***
С Днем полиции! Пусть счастье
Отражается в душе,
Свет успехов жизнь раскрасит,
Чтоб в глазах огни зажечь.
Пусть доходы подрастают,
Ждет удача в миг любой,
И бессменно проживают
В сердце нежность и покой!
***
Сегодня праздник ваш, герои,
Кто на посту и днем, и в ночь!
Вы – щит страны, ее опора,
Готовы зло прогнать все прочь.
Желаем вам спокойных будней,
Без риска, выстрелов и бед,
Чтоб дом ваш был всегда уютней,
А жизнь – как солнечный рассвет!
Поздравления с Днем полиции в СМС
***
С Днем полиции! Пусть радость от достижений и побед станет верным вашим спутником! Пусть честность и отвага не поддадутся выгоранию, а будут надежным ориентиром в непростых рабочих моментах!
***
Доблестной полиции – слава и почет!
Пусть все в жизни радует и всегда везет,
Без проблем пусть служится,
Дома – любят, ждут.
Сил, здоровья, мужества!
Ценим мы ваш труд.
***
С Днем полиции! Пусть смелость
И успех не подведут,
И сбываются все цели,
Что победу принесут.
Пусть везение будет частым,
Храбрость духа все растет,
И пленительное счастье
Пусть само скорей придет!
10:15:00 10-11-2025
С праздником! Здоровья, прибавки з/платы и поменьше тревожных вызовов!
10:53:08 10-11-2025
С праздником всех сотрудников полиции Алтайского края!
Надо отметить, что в нашем регионе население относится весьма лояльно к полицейским. Вот были сообщения о всяких курьезных случаях, когда мужчина не мог найти дома паспорт, подвыпившая женщина заскучала и тоже вызвала полицейских…У маленьких людей маленькие жизненные трагедии))) А ведь это доказательство того, что люди доверяют местной полиции, видят в силовиках защитников, а не врагов.
10:56:59 10-11-2025
"Помню, как ты подошёл,
Как поскрипывал паркет,
Как поставил на мой стол
Чайных роз большой букет"
11:58:24 10-11-2025
С Днём советской милиции!
14:14:40 10-11-2025
Гость (11:58:24 10-11-2025) С Днём советской милиции!... Спасибо ! Сегодня день рождения Советской Милиции ! А полиция появилась в марте. Можно приурочить к 8 Марта, так как много стало в отделах сотрудниц.