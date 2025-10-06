В первый понедельник октября медики принимают слова благодарности и теплые пожелания

06 октября 2025, 07:35, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Международный день врача ежегодно празднуют в первый понедельник октября. Amic.ru подготовил красивые поздравления для медиков в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем врача – 2025 в стихах

С Международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю!

Простого счастья на века

Я от души вам пожелаю!



Уверенных движений рук,

Здоровья крепкого, удачи,

Чтобы лечить любой недуг

И добротою, и лекарством.



А неудач вам не встречать,

Чтоб было все всегда успешно,

И пусть у вас будет всегда

Спокойно на душе и сердце!

***

В Международный день врача

Желаю всем дарить здоровье,

И день за днем, других леча,

Мир наполнять своей любовью!



Ты развивай карьеру вверх,

Лишь благодарность получая,

Ведь ты легко излечишь всех –

Я так не думаю, я знаю!

***

Поздравляю с Днем врача!

Ведь работы лучше нет:

Пусть сегодня и всегда

Бьется в сердце яркий свет.

Пусть удача удивит,

Манит радостно вперед,

Все желания воплотит,

И во всем пусть повезет!

Врач / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Поздравления ко Дню врача в прозе

Сердечно поздравляю с Международным днем врача! Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким, уважения и замечательного настроения.

***

Поздравляю с Международным днем врача! Желаю всегда следовать своему призванию, которое подразумевает милосердие, твердость характера, любовь к ближнему, стремление помочь. Пусть труд будет оценен по достоинству, пусть результаты труда радуют, пусть находятся ответы на все вопросы и сердце никогда не печалится!

***

С праздником, с Международным днем врача! Спасибо за ваш нелегкий и самоотверженный труд, за ваш профессионализм, за то, что продлеваете людям их жизненный путь!

Врач за компьютером / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Короткие поздравления ко Дню врача в СМС

Пусть подарит День врача

Свет, добро, терпение,

А успехи осенят

Все твои стремления!

В каждом дне тепло живет,

Радость и надежда,

Без сомнений и невзгод

Жизнь течет, как речка!



***

Поздравляю с Международным днем врача! Вы спасаете самое ценное – жизнь людей. Пусть судьба вас щедро отблагодарит за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья и личного счастья.

***

Кто здоровье бережет

День за днем из года в год

И на страже медицины

Со шприцом стоит стерильным?



Это врач, боец отважный,

Косит хвори все бесстрашно!

Пожеланье всем врачам –

Долгих лет, здоровья вам!

Источник: pozdravok.com