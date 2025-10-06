День врача! Приятные поздравления в стихах, прозе и СМС
В первый понедельник октября медики принимают слова благодарности и теплые пожелания
Международный день врача ежегодно празднуют в первый понедельник октября. Amic.ru подготовил красивые поздравления для медиков в стихах, прозе и СМС.
Поздравления с Днем врача – 2025 в стихах
С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю!
Простого счастья на века
Я от души вам пожелаю!
Уверенных движений рук,
Здоровья крепкого, удачи,
Чтобы лечить любой недуг
И добротою, и лекарством.
А неудач вам не встречать,
Чтоб было все всегда успешно,
И пусть у вас будет всегда
Спокойно на душе и сердце!
***
В Международный день врача
Желаю всем дарить здоровье,
И день за днем, других леча,
Мир наполнять своей любовью!
Ты развивай карьеру вверх,
Лишь благодарность получая,
Ведь ты легко излечишь всех –
Я так не думаю, я знаю!
***
Поздравляю с Днем врача!
Ведь работы лучше нет:
Пусть сегодня и всегда
Бьется в сердце яркий свет.
Пусть удача удивит,
Манит радостно вперед,
Все желания воплотит,
И во всем пусть повезет!
Поздравления ко Дню врача в прозе
Сердечно поздравляю с Международным днем врача! Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким, уважения и замечательного настроения.
***
Поздравляю с Международным днем врача! Желаю всегда следовать своему призванию, которое подразумевает милосердие, твердость характера, любовь к ближнему, стремление помочь. Пусть труд будет оценен по достоинству, пусть результаты труда радуют, пусть находятся ответы на все вопросы и сердце никогда не печалится!
***
С праздником, с Международным днем врача! Спасибо за ваш нелегкий и самоотверженный труд, за ваш профессионализм, за то, что продлеваете людям их жизненный путь!
Короткие поздравления ко Дню врача в СМС
Пусть подарит День врача
Свет, добро, терпение,
А успехи осенят
Все твои стремления!
В каждом дне тепло живет,
Радость и надежда,
Без сомнений и невзгод
Жизнь течет, как речка!
***
Поздравляю с Международным днем врача! Вы спасаете самое ценное – жизнь людей. Пусть судьба вас щедро отблагодарит за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья и личного счастья.
***
Кто здоровье бережет
День за днем из года в год
И на страже медицины
Со шприцом стоит стерильным?
Это врач, боец отважный,
Косит хвори все бесстрашно!
Пожеланье всем врачам –
Долгих лет, здоровья вам!
