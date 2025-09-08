Депортация и контроль. Партия "Новые люди" представила законопроекты с сфере миграции

В списке предложенных мер – цифровые профили и экзамен по уважению к женщинам

08 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии

В России готовятся к масштабной депортации нелегальных мигрантов. Для тех, кто находится в стране официально, введут новые меры контроля. С 2026 года во всех регионах, включая Алтай, заработает система цифровых профилей "Мигрант ID*". Об этом сообщил один из авторов инициативы, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По словам политика, это только первый шаг в рамках большой реформы миграционной политики. "Новые люди" подготовили несколько законопроектов, цель которых – повысить безопасность российских городов. Среди них предложение о введении специального экзамена для мигрантов по нормам общения с женщинами. Каждый приезжающий в Россию должен будет изучить базовые правила поведения и знать об уголовной ответственности за их нарушение.

«В прошлом году в Ульяновске мигрант ударил женщину, которая вышла на пробежку в коротких шортах. Этот случай обсуждала вся страна. И он совсем не единичный. За 2024 год из страны выдворили 190 тысяч мигрантов – на 90 тыс. больше, чем годом ранее. Все чаще депортируют именно за домогательства и агрессию к женщинам», – говорит автор законопроекта, вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков.И уточняет, что любой, кто приезжает в Россию, обязан понимать простую вещь: уважение к женщинам – не предмет для обсуждения, а обязательное условие для жизни здесь.

Кроме того, Владислав Даванков предлагает обязать всех мигрантов регистрироваться в мессенджере Max*. Это еще одна мера безопасности.

«Жителей России призывают регистрироваться в новом мессенджере, а мигранты общаются где угодно. У нас растет преступность среди мигрантов. Эту проблему нужно решать всеми доступными способами», – говорит вице-спикер Госдумы.

Еще одна инициатива касается стоимости водительских удостоверений для мигрантов. Сейчас оформление обходится всего в четыре тысячи рублей. По словам авторов идеи, такая низкая цена приводит к тому, что многие неквалифицированные иностранные работники устраиваются курьерами или таксистами.

«Качество их вождения оставляет желать лучшего. С начала года по вине мигрантов случилось больше двух тысяч ДТП. А в прошлом году из-за таких водителей погибло 526 человек. Поэтому мы обратились в Минтранс и предложили поднять пошлину за водительские права для мигрантов до 20 тысяч рублей. Это повысит порог входа для мигрантов и станет дополнительным фильтром для тех, кто относится к своей работе безответственно», – считает лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

Отдельное внимание в инициативе уделяют образованию. Когда в классе оказывается много детей мигрантов, учителям приходится тратить время на объяснения тем, кто слабо владеет русским языком. В результате снижается качество урока для всего класса.

Алексей Нечаев отметил, что в школах необходимо вводить ограничение – не более одного ребенка мигранта в классе. По его словам, это поможет быстрее адаптироваться самому ученику, а для учителей и одноклассников снизит уровень стресса и количество конфликтов.

*ID ("АйДи"); MAX ("Макс")