Депозиты бизнес-клиентов ПСБ на Алтае выросли в 1,6 раза за год

Бизнес выбирает краткосрочные вклады и начисление процентов на остаток

17 ноября 2025, 12:35, ИА Амител erid: 2W5zFJDi2zk

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В октябре 2025 года клиенты-юрлица Алтайского края активнее размещали средства в ПСБ (общий объем вырос в 1,6 раза по сравнению с октябрем прошлого года). За год доля депозитов увеличилась на 13 процентных пунктов и достигла 78% от общего портфеля пассивов алтайских клиентов.

Одним из наиболее популярных инструментов стали краткосрочные вклады сроком до 30 дней – бизнес выбирает их из-за возможности быстро реагировать на изменения в экономике и использовать наиболее выгодные ставки.

Среди предпринимателей региона продолжает расти спрос и на другую опцию ПСБ – начисление процентов на неснижаемый остаток по счету. Этой возможностью пользуются более трети бизнес-клиентов банка, а сумма начисленных процентов за год почти удвоилась.

Предприниматели высоко оценили удобство и гибкость депозитных продуктов банка, отметила региональный директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

«Мы предлагаем гибкие условия под запросы бизнеса любого масштаба, а ставки по депозитам одни из самых высоких среди всех инвестиционных инструментов. Это позволяет не только защитить капитал от инфляции, но и получить стабильный доход», – пояснила Ольга Ермолова.

По ее словам, в банке уверены, что интерес бизнеса к депозитам продолжит расти.

Оформить вклад или подключить программу лояльности представители МСБ могут через мобильное приложение или интернет-банк "ПСБ Бизнес".

