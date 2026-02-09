Депутат Буцкая предложила запретить бездетным россиянам смотреть порнофильмы

Парламентарий подчеркнула, что люди должны заниматься любовью именно для того, чтобы у них рождались дети

09 февраля 2026, 09:03, ИА Амител

Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с неординарным предложением: запретить бездетным россиянам доступ к сайтам для взрослых с целью стимулирования рождаемости. Депутат заявила об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Согласно замыслу парламентария, посещать подобные онлайн‑ресурсы смогут исключительно граждане, уже имеющие детей.

Буцкая аргументировала свою позицию тем, что контент для взрослых фактически подменяет реальные отношения, снижая у людей — особенно у молодежи — мотивацию к созданию семьи и рождению детей.

Депутат обратила внимание на то, что в подростковом и молодом возрасте естественные биологические импульсы обычно способствуют формированию интереса к отношениям, однако этот процесс может нарушаться из‑за переключения на альтернативные формы удовлетворения, в том числе через цифровые платформы с контентом для взрослых.

«Здесь, очевидно, надо нам подумать, что можно сделать. Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой», — заявила Буцкая.

Депутат Госдумы подчеркнула, что люди должны заниматься любовью именно для того, чтобы у них рождались дети.

