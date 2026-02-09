Депутат Буцкая предложила запретить бездетным россиянам смотреть порнофильмы
09 февраля 2026, 09:03, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с неординарным предложением: запретить бездетным россиянам доступ к сайтам для взрослых с целью стимулирования рождаемости. Депутат заявила об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Согласно замыслу парламентария, посещать подобные онлайн‑ресурсы смогут исключительно граждане, уже имеющие детей.
Буцкая аргументировала свою позицию тем, что контент для взрослых фактически подменяет реальные отношения, снижая у людей — особенно у молодежи — мотивацию к созданию семьи и рождению детей.
Депутат обратила внимание на то, что в подростковом и молодом возрасте естественные биологические импульсы обычно способствуют формированию интереса к отношениям, однако этот процесс может нарушаться из‑за переключения на альтернативные формы удовлетворения, в том числе через цифровые платформы с контентом для взрослых.
«Здесь, очевидно, надо нам подумать, что можно сделать. Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой», — заявила Буцкая.
Депутат Госдумы подчеркнула, что люди должны заниматься любовью именно для того, чтобы у них рождались дети.
Ранее депутат Буцкая назвала фактор, который может провоцировать новые нападения в школах. По ее мнению, детальное освещение инцидентов и демонстрация личности нападавшего подталкивают к действиям тех, кто "уже на грани".
09:07:21 09-02-2026
Опять запретить!
09:24:54 09-02-2026
Гость (09:07:21 09-02-2026) Опять запретить!... Ну а что? У депутатки есть дети. Видимо, порнухой интересуется, но стесняется признаться. Теперь перестанет скрывать, будет смотреть на законных основания)))
09:38:55 09-02-2026
Гость (09:24:54 09-02-2026) Ну а что? У депутатки есть дети. Видимо, порнухой интересуе... Да нет, всего 2 раза занималась.
09:07:52 09-02-2026
Господи, что эти люди там делают!!!
10:06:20 09-02-2026
Гость (09:07:52 09-02-2026) Господи, что эти люди там делают!!!...
Дискредитируют советское и российское образование
10:26:49 09-02-2026
Гость (09:07:52 09-02-2026) Господи, что эти люди там делают!!!...
Проходят курс в Палате №6
09:15:29 09-02-2026
а что, уже весна началась?
10:31:39 09-02-2026
R22 (09:15:29 09-02-2026) а что, уже весна началась?... Многочисленные вспышки на солнце
09:16:51 09-02-2026
Ей бы по больше мозгов!
09:18:14 09-02-2026
голова дана что бы думать... но не у всех. не у всех..
09:18:16 09-02-2026
Нужен белый список, к правильному православному видео и входом через МАХ
09:20:45 09-02-2026
Вроде еще не весна, а обострение уже прет)
09:21:18 09-02-2026
Просмотр фильмов 18+ при наличии штампа в паспорте о наличии детей. )))
Как же веселят меня наши вольнодумцы. Цирк так не веселил.
09:30:53 09-02-2026
Тоже предложение - в карму предложивших учитывать плюсы или минусы комментариев. Предложили что то, смотрим 20 плюсов и 100 минусов, итого карма депутата "поднялась!
09:34:14 09-02-2026
и ведь это депутаты, мы их выбираем......
09:40:22 09-02-2026
Правда она простая. Улучшите качество жизни граждан - попрёт демография.
Годовой заработок пары, хватало минимум:
Отложить 10% на интересующий автомобиль и недвижимость. Либо гасился кредит.
Хватало на поход в ресторан 2 раза в месяц.
2 раза отдых на море в год. 1 раз санаторий.
Все праздники отметить не проблема.
Закуп продуктов не в дискаунтерах а в обычных гипепмаркетах.
Все продукты минимум качества выше среднего.
По факту, за еду большинство работают и коммуналку. И ещё в кредитки залезают.
Но нет, проще тупой закон придумать. Кстати, если их утверждают, то отличный бонус депутатам денежный. Вот всё подряд и лепят.
10:32:48 09-02-2026
Гость (09:40:22 09-02-2026) Правда она простая. Улучшите качество жизни граждан - попрёт...
В Европе всё это есть но рождаемость всё равно ниже плинтуса. Южная Корея с очень высоким уровнем жизни вообще в прямом смысле вымирает. Один из самых низких коэффициентов рождаемости в мире
10:42:07 09-02-2026
Гость (10:32:48 09-02-2026) В Европе всё это есть но рождаемость всё равно ниже плин... Вы уж определитесь или загнивают они там, или всё это есть. Нельзя менять точку зрения в зависимости от ситуации
11:01:43 09-02-2026
Гость (10:42:07 09-02-2026) Вы уж определитесь или загнивают они там, или всё это есть. ...
А Вы не рисуйте мир черно-белым он гораздо сложней - ближе к серо-буро-малиновому. Проблема демографии имеет букет факторов, в том числе и тот, о чем говорит депутатка
09:47:08 09-02-2026
Если бы предложили штраф дебоширам или садистам школьным в 500 тр то народ бы поддержал, а тут...
09:49:33 09-02-2026
в ГД надо больше генералов -они дисциплинированнее.
10:04:01 09-02-2026
Musik (09:49:33 09-02-2026) в ГД надо больше генералов -они дисциплинированнее....
Ага. И будет просмотр порно каждый второй четверг месяца с 17:00 по 17:15
10:08:34 09-02-2026
Гость (10:04:01 09-02-2026) Ага. И будет просмотр порно каждый второй четверг месяца... НЕТ!!!!! У меня рабочий день до 18-00
10:13:39 09-02-2026
Гость (10:08:34 09-02-2026) НЕТ!!!!! У меня рабочий день до 18-00...
Приказ есть приказ! Всё на благо Родины
11:48:11 09-02-2026
Гость (10:08:34 09-02-2026) НЕТ!!!!! У меня рабочий день до 18-00... Зачтется как производственная гимнастика
09:59:01 09-02-2026
А как она собирается это контролировать?
Или просто создать видимость своей работы. Так бы кто про неё говорил, а тут живое обсуждение инициативы))))
10:10:46 09-02-2026
Гость (09:59:01 09-02-2026) А как она собирается это контролировать? Или просто созд... у провайдеров вся картинка есть.
сидите вы этак вот, расслабились - и тут тук-тук в дверь, амон...
11:26:59 09-02-2026
Musik (10:10:46 09-02-2026) у провайдеров вся картинка есть.сидите вы этак вот, расс... Бездетным после 80 вместе с прибавкой пенсии разрешат смотреть порнушку без ограничений.
10:33:39 09-02-2026
Руки прочь от порнушки!!!
11:28:54 09-02-2026
А что вы там делаете ? Цирк то уже уехал.
11:41:54 09-02-2026
Вирус Милонова-Мизулиной прогрессирует..
12:56:36 09-02-2026
Ей бы корову, а лучше две!
15:57:26 09-02-2026
В ход пойдут старые добрые и затертые до дыр журналы
18:18:13 09-02-2026
и фантазии запретить? 🤣
21:40:10 09-02-2026
Это сексуальная революция наоборот