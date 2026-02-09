НОВОСТИОбщество

Депутат Буцкая предложила запретить бездетным россиянам смотреть порнофильмы

Парламентарий подчеркнула, что люди должны заниматься любовью именно для того, чтобы у них рождались дети

09 февраля 2026, 09:03, ИА Амител

Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с неординарным предложением: запретить бездетным россиянам доступ к сайтам для взрослых с целью стимулирования рождаемости. Депутат заявила об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Согласно замыслу парламентария, посещать подобные онлайн‑ресурсы смогут исключительно граждане, уже имеющие детей. 

Буцкая аргументировала свою позицию тем, что контент для взрослых фактически подменяет реальные отношения, снижая у людей — особенно у молодежи — мотивацию к созданию семьи и рождению детей. 

Депутат обратила внимание на то, что в подростковом и молодом возрасте естественные биологические импульсы обычно способствуют формированию интереса к отношениям, однако этот процесс может нарушаться из‑за переключения на альтернативные формы удовлетворения, в том числе через цифровые платформы с контентом для взрослых. 

«Здесь, очевидно, надо нам подумать, что можно сделать. Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой», — заявила Буцкая.

Депутат Госдумы подчеркнула, что люди должны заниматься любовью именно для того, чтобы у них рождались дети. 

Ранее депутат Буцкая назвала фактор, который может провоцировать новые нападения в школах. По ее мнению, детальное освещение инцидентов и демонстрация личности нападавшего подталкивают к действиям тех, кто "уже на грани".

Комментарии 35

Avatar Picture
Гость

09:07:21 09-02-2026

Опять запретить!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:54 09-02-2026

Гость (09:07:21 09-02-2026) Опять запретить!... Ну а что? У депутатки есть дети. Видимо, порнухой интересуется, но стесняется признаться. Теперь перестанет скрывать, будет смотреть на законных основания)))

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:55 09-02-2026

Гость (09:24:54 09-02-2026) Ну а что? У депутатки есть дети. Видимо, порнухой интересуе... Да нет, всего 2 раза занималась.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:52 09-02-2026

Господи, что эти люди там делают!!!

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:20 09-02-2026

Гость (09:07:52 09-02-2026) Господи, что эти люди там делают!!!...
Дискредитируют советское и российское образование

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:49 09-02-2026

Гость (09:07:52 09-02-2026) Господи, что эти люди там делают!!!...
Проходят курс в Палате №6

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R22

09:15:29 09-02-2026

а что, уже весна началась?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

10:31:39 09-02-2026

R22 (09:15:29 09-02-2026) а что, уже весна началась?... Многочисленные вспышки на солнце

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Друг

09:16:51 09-02-2026

Ей бы по больше мозгов!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:14 09-02-2026

голова дана что бы думать... но не у всех. не у всех..

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:16 09-02-2026

Нужен белый список, к правильному православному видео и входом через МАХ

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:45 09-02-2026

Вроде еще не весна, а обострение уже прет)

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:18 09-02-2026

Просмотр фильмов 18+ при наличии штампа в паспорте о наличии детей. )))
Как же веселят меня наши вольнодумцы. Цирк так не веселил.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:30:53 09-02-2026

Тоже предложение - в карму предложивших учитывать плюсы или минусы комментариев. Предложили что то, смотрим 20 плюсов и 100 минусов, итого карма депутата "поднялась!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:14 09-02-2026

и ведь это депутаты, мы их выбираем......

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:22 09-02-2026

Правда она простая. Улучшите качество жизни граждан - попрёт демография.
Годовой заработок пары, хватало минимум:
Отложить 10% на интересующий автомобиль и недвижимость. Либо гасился кредит.
Хватало на поход в ресторан 2 раза в месяц.
2 раза отдых на море в год. 1 раз санаторий.
Все праздники отметить не проблема.
Закуп продуктов не в дискаунтерах а в обычных гипепмаркетах.
Все продукты минимум качества выше среднего.
По факту, за еду большинство работают и коммуналку. И ещё в кредитки залезают.
Но нет, проще тупой закон придумать. Кстати, если их утверждают, то отличный бонус депутатам денежный. Вот всё подряд и лепят.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:48 09-02-2026

Гость (09:40:22 09-02-2026) Правда она простая. Улучшите качество жизни граждан - попрёт...
В Европе всё это есть но рождаемость всё равно ниже плинтуса. Южная Корея с очень высоким уровнем жизни вообще в прямом смысле вымирает. Один из самых низких коэффициентов рождаемости в мире

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:07 09-02-2026

Гость (10:32:48 09-02-2026) В Европе всё это есть но рождаемость всё равно ниже плин... Вы уж определитесь или загнивают они там, или всё это есть. Нельзя менять точку зрения в зависимости от ситуации

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:43 09-02-2026

Гость (10:42:07 09-02-2026) Вы уж определитесь или загнивают они там, или всё это есть. ...
А Вы не рисуйте мир черно-белым он гораздо сложней - ближе к серо-буро-малиновому. Проблема демографии имеет букет факторов, в том числе и тот, о чем говорит депутатка

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:08 09-02-2026

Если бы предложили штраф дебоширам или садистам школьным в 500 тр то народ бы поддержал, а тут...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:49:33 09-02-2026

в ГД надо больше генералов -они дисциплинированнее.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:01 09-02-2026

Musik (09:49:33 09-02-2026) в ГД надо больше генералов -они дисциплинированнее....
Ага. И будет просмотр порно каждый второй четверг месяца с 17:00 по 17:15

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:34 09-02-2026

Гость (10:04:01 09-02-2026) Ага. И будет просмотр порно каждый второй четверг месяца... НЕТ!!!!! У меня рабочий день до 18-00

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:39 09-02-2026

Гость (10:08:34 09-02-2026) НЕТ!!!!! У меня рабочий день до 18-00...
Приказ есть приказ! Всё на благо Родины

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:11 09-02-2026

Гость (10:08:34 09-02-2026) НЕТ!!!!! У меня рабочий день до 18-00... Зачтется как производственная гимнастика

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:01 09-02-2026

А как она собирается это контролировать?
Или просто создать видимость своей работы. Так бы кто про неё говорил, а тут живое обсуждение инициативы))))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:10:46 09-02-2026

Гость (09:59:01 09-02-2026) А как она собирается это контролировать? Или просто созд... у провайдеров вся картинка есть.
сидите вы этак вот, расслабились - и тут тук-тук в дверь, амон...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:59 09-02-2026

Musik (10:10:46 09-02-2026) у провайдеров вся картинка есть.сидите вы этак вот, расс... Бездетным после 80 вместе с прибавкой пенсии разрешат смотреть порнушку без ограничений.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:33:39 09-02-2026

Руки прочь от порнушки!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:28:54 09-02-2026

А что вы там делаете ? Цирк то уже уехал.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:54 09-02-2026

Вирус Милонова-Мизулиной прогрессирует..

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

12:56:36 09-02-2026

Ей бы корову, а лучше две!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Доктов Ямак

15:57:26 09-02-2026

В ход пойдут старые добрые и затертые до дыр журналы

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:13 09-02-2026

и фантазии запретить? 🤣

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

21:40:10 09-02-2026

Это сексуальная революция наоборот

  0 Нравится
Ответить
