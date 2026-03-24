В Госдуме предложили радикально повысить зарплату учителей — до 140 тысяч рублей
Поскольку при текущем уровне зарплат педагоги попросту вынуждены брать дополнительные часы
24 марта 2026, 15:10, ИА Амител
Для значительного улучшения качества школьного образования в стране необходимо существенно повысить зарплаты учителей до уровня не менее 140 тысяч рублей и значительно снизить их чрезмерную нагрузку, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе партии.
Миронов обратил внимание на исследование РАНХиГС, которое показало, что в среднем учителя работают на полторы и более ставки. С начала учебного года Министерство просвещения рекомендовало ограничить нагрузку до 1,4 ставки и превышать этот уровень только с согласия учителя.
«Большинство учителей согласятся на дополнительные часы, так как их средняя зарплата, по данным Росстата за 2025 год, составляет всего 56 тысяч рублей при нагрузке 1,6 ставки, в то время как средняя зарплата по стране уже достигла 100 тысяч рублей. Проблема переработок в школьном образовании стала острой, и правительство не предпринимает активных действий для ее решения», — отметил политик.
Миронов также указал на то, что, несмотря на оптимистичные отчеты Министерства просвещения о незначительном увеличении числа молодых преподавателей, за последние девять лет число учителей старше 66 лет удвоилось.
«Несмотря на высокие показатели конкурса в педагогические вузы, по данным Минтруда на начало 2026 года, доля трудоустроенных выпускников 2020–2024 годов по специальности "Образование и педагогические науки" составляет чуть более 50% в каждом выпуске. Это не решает проблему нехватки кадров, поскольку молодые специалисты неохотно идут работать в государственные школы из-за низких зарплат и высокой административной нагрузки», — подчеркнул он.
"Справедливая Россия" предлагает кардинально пересмотреть подход государства к оплате труда учителей. Они должны стать высококвалифицированными специалистами с зарплатами, вдвое превышающими среднюю по экономике. При этом 70% зарплаты должно составлять базовое вознаграждение за одну ставку. В условиях 2025 года это составляет 140 тысяч рублей, и именно этот показатель должен быть взят за основу. Такой подход позволит уменьшить дефицит кадров, снизить нагрузку на учителей и повысить качество образования.
за что? учить не учат, а преподносят учебный материал, вечно сборы денег вытягивают на что то, скоро домашку отменят..
Как справедливо отметили в комментарии в соседней подобной популистской новости - скоро выборы...
А давайте все будем предлагать, кто больше? Весь вопрос, а кто это будет исполнять?
Горшочек, не вари!
Все на выборы!
Голосуйте за любую крупную партию кроме самой крупной!
За Путина не голосовал, а тут схожу!
А что, давайте, это сделайте, но зачтется вам, если это сделаете до сентября сего года. До выборов !
Все гораздо проще. Платите больше налогов, bs рассмотрим повышение зарплаты учителям.
Классическое предвыборное словоблудие
инфляция покроет любые капризы
Да надо им платить как депутатам госдумы и пусть спокойно идут на выборы. Хотя , они и так проголосуют как им прикажут.
После фразы Миронов предложил дальше можно даже не читать,нет смысла
Место красит человека, обычно, а здесь портит.