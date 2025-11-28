НОВОСТИПроисшествия

Депутат Госдумы от Алтайского края попала в ДТП в Барнауле

Авария произошла на проспекте Ленина возле АлтГТУ

28 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Депутат Госдумы от Алтайского края попала в ДТП / Фото: Telegram-канал Марии Прусаковой
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Мария Прусакова попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Барнаула, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Инцидент случился днем 27 ноября на проспекте Ленина в районе остановки общественного транспорта у Алтайского государственного технического университета.

Как сообщила парламентарий, это первая авария за 15 лет ее водительского стажа.

«Когда там уже этот ретроградный Меркурий закончится… Первая авария за 15 лет водительского стажа. Берегите себя!» – написала Прусакова, сопроводив пост фотографией своего поврежденного автомобиля марки Haval.

По доступной информации, депутат не пострадала.

Гость
Гость

07:14:14 28-11-2025

Про Меркурий можно поподробнее?

  16 Нравится
Ответить
R22
R22

07:18:08 28-11-2025

в телефоне залипла? дистанцию не держала? АМИК, расскажите подробности

  15 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:28:25 28-11-2025

R22 (07:18:08 28-11-2025) в телефоне залипла? дистанцию не держала? АМИК, расскажите п... Да какие подробности? Клювом прощелкала.

  14 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:18:50 28-11-2025

Замечательный депутат! Разносторонний! Знает про Меркурий и верует! Просто шикарно!

  19 Нравится
Ответить
найди отличия.
найди отличия.

07:31:52 28-11-2025

Гость (07:18:50 28-11-2025) Замечательный депутат! Разносторонний! Знает про Меркурий и ... таки она же коммунист/ка.

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:41:18 28-11-2025

А с какого телефона написала? Марка? Дружественный?

  7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:30:03 28-11-2025

100% что её подставили. Это политический вопрос.

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:36:36 28-11-2025

Гость (08:30:03 28-11-2025) 100% что её подставили. Это политический вопрос. ... Может, покушение на депутата?

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:25:37 28-11-2025

Гость (08:30:03 28-11-2025) 100% что её подставили. Это политический вопрос. ...
Судя по фото её не подставили, а она прикурила.

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:50:48 28-11-2025

Из серии
Баба тоже человек

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:58:43 28-11-2025

Халявный Хавал - любимая марка

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:44:47 28-11-2025

"По доступной информации, депутат не пострадала." - у неё перед разбит, значит сама виновата.
А что со вторым участником аварии? Как он себя чувствует? Сильно пострадал от наезда коммунистки?

  1 Нравится
Ответить
R22
R22

10:23:12 28-11-2025

Гость (09:44:47 28-11-2025) "По доступной информации, депутат не пострадала." - у неё пе... совершенно не факт - возможно кто-то перед ней внезапно "встал колом" без причины - тогда она виновата не будет

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:28:12 28-11-2025

Гость (09:44:47 28-11-2025) "По доступной информации, депутат не пострадала." - у неё пе... Буржуйчик или их холуй?

  -5 Нравится
Ответить
Musik
Musik

10:20:33 28-11-2025

чето не красный 412... фейк.

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:34:18 28-11-2025

Что то голосоваший сердцем электорат прижух.
Ау, ваш кадр
Ау, ваш кадр

  -3 Нравится
Ответить
Стас Пле
Стас Пле

10:43:43 28-11-2025

Какие "едкие" комментарии. Что она не человек что-ли? Или все примерные водители и ни разу в ДТП не попадали.

  4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:54:51 28-11-2025

Стас Пле (10:43:43 28-11-2025) Какие "едкие" комментарии. Что она не человек что-ли? Или вс... Настоящий коммунист не должен приносить вред гражданам страны.
Пусть её осудит и покарает суровая рука её товарищей по партии.
В лучших традициях КПСС отправить на Беломор-Канал на 15 лет.
P.S.
К тому же где поддержка отечественного автопрома? Почему Хавал, когда есть УАЗ?
Это непатриотично!

  -3 Нравится
Ответить
Стас Пле
Стас Пле

11:03:12 28-11-2025

1)Должен/не должен. Думаете она имела мотив нанести вред?
2)Суровая рука - Закон, вот пусть и "карает"
3)На Беломор-Канал отправляли за соразмерный поступок.
4)Хавал собирается в России.

  5 Нравится
Ответить
