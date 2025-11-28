Депутат Госдумы от Алтайского края попала в ДТП в Барнауле

Авария произошла на проспекте Ленина возле АлтГТУ

28 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Депутат Госдумы от Алтайского края попала в ДТП / Фото: Telegram-канал Марии Прусаковой

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Мария Прусакова попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Барнаула, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Инцидент случился днем 27 ноября на проспекте Ленина в районе остановки общественного транспорта у Алтайского государственного технического университета.

Как сообщила парламентарий, это первая авария за 15 лет ее водительского стажа.

«Когда там уже этот ретроградный Меркурий закончится… Первая авария за 15 лет водительского стажа. Берегите себя!» – написала Прусакова, сопроводив пост фотографией своего поврежденного автомобиля марки Haval.

По доступной информации, депутат не пострадала.