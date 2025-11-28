Депутат Госдумы от Алтайского края попала в ДТП в Барнауле
Авария произошла на проспекте Ленина возле АлтГТУ
28 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Мария Прусакова попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Барнаула, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Инцидент случился днем 27 ноября на проспекте Ленина в районе остановки общественного транспорта у Алтайского государственного технического университета.
Как сообщила парламентарий, это первая авария за 15 лет ее водительского стажа.
«Когда там уже этот ретроградный Меркурий закончится… Первая авария за 15 лет водительского стажа. Берегите себя!» – написала Прусакова, сопроводив пост фотографией своего поврежденного автомобиля марки Haval.
По доступной информации, депутат не пострадала.
07:14:14 28-11-2025
Про Меркурий можно поподробнее?
07:18:08 28-11-2025
в телефоне залипла? дистанцию не держала? АМИК, расскажите подробности
07:28:25 28-11-2025
R22 (07:18:08 28-11-2025) в телефоне залипла? дистанцию не держала? АМИК, расскажите п... Да какие подробности? Клювом прощелкала.
07:18:50 28-11-2025
Замечательный депутат! Разносторонний! Знает про Меркурий и верует! Просто шикарно!
07:31:52 28-11-2025
Гость (07:18:50 28-11-2025) Замечательный депутат! Разносторонний! Знает про Меркурий и ... таки она же коммунист/ка.
07:41:18 28-11-2025
А с какого телефона написала? Марка? Дружественный?
08:30:03 28-11-2025
100% что её подставили. Это политический вопрос.
09:36:36 28-11-2025
Гость (08:30:03 28-11-2025) 100% что её подставили. Это политический вопрос. ... Может, покушение на депутата?
10:25:37 28-11-2025
Гость (08:30:03 28-11-2025) 100% что её подставили. Это политический вопрос. ...
Судя по фото её не подставили, а она прикурила.
08:50:48 28-11-2025
Из серии
Баба тоже человек
08:58:43 28-11-2025
Халявный Хавал - любимая марка
09:44:47 28-11-2025
"По доступной информации, депутат не пострадала." - у неё перед разбит, значит сама виновата.
А что со вторым участником аварии? Как он себя чувствует? Сильно пострадал от наезда коммунистки?
10:23:12 28-11-2025
Гость (09:44:47 28-11-2025) "По доступной информации, депутат не пострадала." - у неё пе... совершенно не факт - возможно кто-то перед ней внезапно "встал колом" без причины - тогда она виновата не будет
11:28:12 28-11-2025
Гость (09:44:47 28-11-2025) "По доступной информации, депутат не пострадала." - у неё пе... Буржуйчик или их холуй?
10:20:33 28-11-2025
чето не красный 412... фейк.
10:34:18 28-11-2025
Что то голосоваший сердцем электорат прижух.
Ау, ваш кадр
10:43:43 28-11-2025
Какие "едкие" комментарии. Что она не человек что-ли? Или все примерные водители и ни разу в ДТП не попадали.
10:54:51 28-11-2025
Стас Пле (10:43:43 28-11-2025) Какие "едкие" комментарии. Что она не человек что-ли? Или вс... Настоящий коммунист не должен приносить вред гражданам страны.
Пусть её осудит и покарает суровая рука её товарищей по партии.
В лучших традициях КПСС отправить на Беломор-Канал на 15 лет.
P.S.
К тому же где поддержка отечественного автопрома? Почему Хавал, когда есть УАЗ?
Это непатриотично!
11:03:12 28-11-2025
1)Должен/не должен. Думаете она имела мотив нанести вред?
2)Суровая рука - Закон, вот пусть и "карает"
3)На Беломор-Канал отправляли за соразмерный поступок.
4)Хавал собирается в России.