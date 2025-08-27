Как пояснила amic.ru Нина Останина, для улучшения жизни пожилых нужна реальная национализация природных ресурсов и другие меры

27 августа 2025, 10:10, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Реальная борьба с коррупцией, изменение экономической и кадровой политики в стране позволит оздоровить российскую пенсионную систему, вернуть возраст выхода на заслуженный отдых, существовавший до проведения реформы 2018 года, заявила amic.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Ранее Останина выразила беспокойство очередной волной обсуждений "пенсионного вопроса", которые инициировали "либерал-дарвинисты", "рыночники" в российской власти. Эти лица, по ее словам, "в угоду олигархам хотят сохранить нынешнюю экономическую политику и просто ограбить пенсионеров". Депутат указала, что пенсия – "это именно кровно заработанные деньги, которые гражданин всю жизнь перечисляет государству", тем более что "пенсионное обеспечение – обязанность социального государства". По ее мнению, менять в нынешней пенсионной системе нужно два показателя: пенсионный возраст, вернув 55 и 60 лет, и размер пенсии, приравняв его к средней заработной плате по стране (99,4 тыс. рублей – по последним данным Росстата).Как подчеркнула Останина, сегодня у государства есть возможности для возвращения прежнего пенсионного возраста и повышения пенсий, но нет политической воли:

«Можно обратить внимание на коррупцию: скажем, разворованных снятыми и арестованными чиновниками Минобороны средств хватило бы на решение жилищных и прочих проблем военных пенсионеров».

Она напомнила, что даже у арестованных в последнее время региональных чиновников следственные органы обнаруживают по несколько сотен квартир и другие ценности:

«У государства есть возможность зачислить это все в бюджет. Нужно прекратить эту бессовестную коррупцию и воровство, для этого нужна принципиальная кадровая политика, а не по принципу "рука руку моет", о чем, кстати, президент не раз говорил».

По словам народной избранницы, для увеличения пенсий власти необходимо "не профанировать прогрессивный подоходный налог, увеличивая его на незначительный процент, который никак не сказывается на доходах олигархов":

«Сделать его прогрессивным, как говорит наша партия, поднять до 40% для олигархов и освободить от подоходного налога тех, кто получает менее 100 тысяч в месяц. Плюс госмонополия на торговлю алкогольной продукцией, сегодня такая торговля приносит до 30% поступлений в бюджет. И самое главное – национализация природных ресурсов, вместо ее имитации в виде госкомпаний и корпораций для пополнения кошельков их руководителей».

По ее мнению, все эти меры просты, но вполне осуществимы для наполнения бюджета и обеспечения достойной жизни пенсионерам, которые всю сознательную жизнь трудились на государство.

«Не должно быть ситуации, при которой жизненный рубеж выхода на пенсию является, как определил один чиновник, "возрастом доживания"», – заключила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

