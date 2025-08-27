НОВОСТИОбщество

Депутат ГД рассказала, как сделать жизнь пенсионеров достойной и без всяких "доживаний"

Как пояснила amic.ru Нина Останина, для улучшения жизни пожилых нужна реальная национализация природных ресурсов и другие меры

27 августа 2025, 10:10, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Реальная борьба с коррупцией, изменение экономической и кадровой политики в стране позволит оздоровить российскую пенсионную систему, вернуть возраст выхода на заслуженный отдых, существовавший до проведения реформы 2018 года, заявила amic.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Ранее Останина выразила беспокойство очередной волной обсуждений "пенсионного вопроса", которые инициировали "либерал-дарвинисты", "рыночники" в российской власти. Эти лица, по ее словам, "в угоду олигархам хотят сохранить нынешнюю экономическую политику и просто ограбить пенсионеров". Депутат указала, что пенсия – "это именно кровно заработанные деньги, которые гражданин всю жизнь перечисляет государству", тем более что "пенсионное обеспечение – обязанность социального государства". По ее мнению, менять в нынешней пенсионной системе нужно два показателя: пенсионный возраст, вернув 55 и 60 лет, и размер пенсии, приравняв его к средней заработной плате по стране (99,4 тыс. рублей – по последним данным Росстата).Как подчеркнула Останина, сегодня у государства есть возможности для возвращения прежнего пенсионного возраста и повышения пенсий, но нет политической воли:

«Можно обратить внимание на коррупцию: скажем, разворованных снятыми и арестованными чиновниками Минобороны средств хватило бы на решение жилищных и прочих проблем военных пенсионеров».

Она напомнила, что даже у арестованных в последнее время региональных чиновников следственные органы обнаруживают по несколько сотен квартир и другие ценности:

«У государства есть возможность зачислить это все в бюджет. Нужно прекратить эту бессовестную коррупцию и воровство, для этого нужна принципиальная кадровая политика, а не по принципу "рука руку моет", о чем, кстати, президент не раз говорил».

По словам народной избранницы, для увеличения пенсий власти необходимо "не профанировать прогрессивный подоходный налог, увеличивая его на незначительный процент, который никак не сказывается на доходах олигархов":

«Сделать его прогрессивным, как говорит наша партия, поднять до 40% для олигархов и освободить от подоходного налога тех, кто получает менее 100 тысяч в месяц. Плюс госмонополия на торговлю алкогольной продукцией, сегодня такая торговля приносит до 30% поступлений в бюджет. И самое главное – национализация природных ресурсов, вместо ее имитации в виде госкомпаний и корпораций для пополнения кошельков их руководителей».

По ее мнению, все эти меры просты, но вполне осуществимы для наполнения бюджета и обеспечения достойной жизни пенсионерам, которые всю сознательную жизнь трудились на государство.

«Не должно быть ситуации, при которой жизненный рубеж выхода на пенсию является, как определил один чиновник, "возрастом доживания"», – заключила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Ранее Нина Останина в беседе с amic.ru призвала восстановить справедливость в присвоении звания "Мать-героиня".

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперт оценил плюсы идеи снижения пенсионного возраста за рождение детей

Бывший член ОП РФ назвал amic.ru инициативу позитивной, но недостаточной для восстановления справедливости
НОВОСТИ
пенсии депутаты

Комментарии 11

Avatar Picture
Афиноген

10:24:53 27-08-2025

Всё правильно говорит депутат ,но это голос в пустоту.Здесь нужна поддержка широких народных масс ,а они у нас пассивны.А одна она ничего не сделает с этой чёрствой антинародной социальной политикой нынешнего режима.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:29 27-08-2025

Афиноген (10:24:53 27-08-2025) Всё правильно говорит депутат ,но это голос в пустоту.Здесь ... Вы это куда клоните? В ваших мыслях так и вьётся - "Долой царя! Долой самодержавие!"

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

12:57:30 27-08-2025

Гость (12:20:29 27-08-2025) Вы это куда клоните? В ваших мыслях так и вьётся - "Долой ца... В моих мыслях вьётся другое.Если будешь просто созерцать и не выражать никакой своей воли ,то чего тогда ждать?Ведь на блюдечке с голубой каёмочкой никто не поднесёт.Так что надо отстаивать свои интересы,поддерживать и выдвигать тех людей ,которые ,действительно ,а не на словах готовы бороться за нашу лучшую жизнь. Именно тех,кто за народ и для народа.Тех,кто не разменял свой патриотизм на зарубежные счета,виллы и виды на жительство.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:40 27-08-2025

отдать все пенсионные дворцы детям , либо разместить детдомовцев
начисление пенсий сделать прозрачным, чтобы сам любой мог сделать себе расчет через госуслуги

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:47 27-08-2025

Много кто правильно говорит и обещает, но делается все наоборот почему-то

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:56 27-08-2025

"Бла-бла-бла бороться!", "Бла-бла-бла улучшить!", "Бла-бла-бла освободить от подоходного налога!" - пустые лозунги ради самопиара. Кто будет бороться и улучшать? И, главное, как именно? Жизнь показывает, что за уникальными исключениями в политику идут беспринципные, наглые и вороватые люди. Таков естественный отбор в этой среде паразитов.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:33 27-08-2025

Гость (14:18:56 27-08-2025) "Бла-бла-бла бороться!", "Бла-бла-бла улучшить!", "Бла-бла-б... Пока болотируются бьют себя пяткой в грудь, после выборов - "не голосуем"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:46:59 27-08-2025

Я полагаю, что начисление пенсии должно быть прозрачным. Каждому работающему открыт лицевой счет, значит все поступления от работодателя и личные перечисления пенсионера (при желании) , видны в полном объеме. Ставка рефинансирования устанавливается на уровне закона и обязательна для всех финансовых организаций, поэтому накопления на персональном счете работающего можно рассматривать, как долгосрочный вклад, на который ежемесячно начисляются проценты. Вкладом пользуется банк, а кто пользуется пенсионными отчислениями работающих граждан, почему эти деньги используются фондами на что угодно, но только не на приумножение будущей пенсии граждан. А то голову морочат - баллы, годы, формулы. Можно установить фиксированный процент на содержание Пенсионного фонда(как бы он не назывался), и все больше никаких заумных фондов. Сейчас спросят, а кто будет платить пенсию, тем кто не работал официально, находился в местах заключения, находится на инвалидности и т.п. ? Здесь подход должен быть дифференцированный, не работал официально, сидел - получай минимум (минималка) или иди работай , пока можешь, и мигрантов привлекать не придется. А если человек по болезни не может работать, то величина этих выплат примерно по стране известна, поэтому создать фонд для социальных выплат за счет бюджета возможно, было бы желание. А вот желания у кого-то нет, потому что в мутной воде рыбку(золотую) ловить легче. Мне 70 лет, на таблетки уходит почти вся пенсия, но приходится подрабатывать, потому что надо кушать и оплачивать коммуналку, получается замкнутый круг - работаем на таблетки, чем больше работаем, тем больше таблеток требуется. И это учесть, что я работаю головой, а те кто все жизнь у станка или в поле? Болячек куча, а сил работать нет. Печально.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:16 27-08-2025

гость (16:46:59 27-08-2025) Я полагаю, что начисление пенсии должно быть прозрачным. Каж... Кто у станка и в поле работали-их нет уже...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
никто

15:37:30 01-09-2025

К чему эта пламенная речь с броневика - здесь и сейчас?

Вроде бы выборы ещё нескоро, чтобы начинать набирать популярность в народных массах...

Всё сказанное есть истина, но от проговаривания "сахар" во рту слаще не станет...
Или опять политтехнологии - успокоение масс и литьё мёда в преддверии новых закручиваний гаек?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:13:23 13-09-2025

а помните, как Минтруда принуждал уходить на пенсию пенсионеров, когда проводили нескончаемые реформы труда? выгнали, и чем это кончилось? кадровым дефицитом. Не головой, а з-цей думают в нашем минтруда.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров