Депутат ГД рассказала, как сделать жизнь пенсионеров достойной и без всяких "доживаний"
Как пояснила amic.ru Нина Останина, для улучшения жизни пожилых нужна реальная национализация природных ресурсов и другие меры
27 августа 2025, 10:10, ИА Амител
Реальная борьба с коррупцией, изменение экономической и кадровой политики в стране позволит оздоровить российскую пенсионную систему, вернуть возраст выхода на заслуженный отдых, существовавший до проведения реформы 2018 года, заявила amic.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Ранее Останина выразила беспокойство очередной волной обсуждений "пенсионного вопроса", которые инициировали "либерал-дарвинисты", "рыночники" в российской власти. Эти лица, по ее словам, "в угоду олигархам хотят сохранить нынешнюю экономическую политику и просто ограбить пенсионеров". Депутат указала, что пенсия – "это именно кровно заработанные деньги, которые гражданин всю жизнь перечисляет государству", тем более что "пенсионное обеспечение – обязанность социального государства". По ее мнению, менять в нынешней пенсионной системе нужно два показателя: пенсионный возраст, вернув 55 и 60 лет, и размер пенсии, приравняв его к средней заработной плате по стране (99,4 тыс. рублей – по последним данным Росстата).Как подчеркнула Останина, сегодня у государства есть возможности для возвращения прежнего пенсионного возраста и повышения пенсий, но нет политической воли:
«Можно обратить внимание на коррупцию: скажем, разворованных снятыми и арестованными чиновниками Минобороны средств хватило бы на решение жилищных и прочих проблем военных пенсионеров».
Она напомнила, что даже у арестованных в последнее время региональных чиновников следственные органы обнаруживают по несколько сотен квартир и другие ценности:
«У государства есть возможность зачислить это все в бюджет. Нужно прекратить эту бессовестную коррупцию и воровство, для этого нужна принципиальная кадровая политика, а не по принципу "рука руку моет", о чем, кстати, президент не раз говорил».
По словам народной избранницы, для увеличения пенсий власти необходимо "не профанировать прогрессивный подоходный налог, увеличивая его на незначительный процент, который никак не сказывается на доходах олигархов":
«Сделать его прогрессивным, как говорит наша партия, поднять до 40% для олигархов и освободить от подоходного налога тех, кто получает менее 100 тысяч в месяц. Плюс госмонополия на торговлю алкогольной продукцией, сегодня такая торговля приносит до 30% поступлений в бюджет. И самое главное – национализация природных ресурсов, вместо ее имитации в виде госкомпаний и корпораций для пополнения кошельков их руководителей».
По ее мнению, все эти меры просты, но вполне осуществимы для наполнения бюджета и обеспечения достойной жизни пенсионерам, которые всю сознательную жизнь трудились на государство.
«Не должно быть ситуации, при которой жизненный рубеж выхода на пенсию является, как определил один чиновник, "возрастом доживания"», – заключила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Ранее Нина Останина в беседе с amic.ru призвала восстановить справедливость в присвоении звания "Мать-героиня".
10:24:53 27-08-2025
Всё правильно говорит депутат ,но это голос в пустоту.Здесь нужна поддержка широких народных масс ,а они у нас пассивны.А одна она ничего не сделает с этой чёрствой антинародной социальной политикой нынешнего режима.
12:20:29 27-08-2025
Афиноген (10:24:53 27-08-2025) Всё правильно говорит депутат ,но это голос в пустоту.Здесь ... Вы это куда клоните? В ваших мыслях так и вьётся - "Долой царя! Долой самодержавие!"
12:57:30 27-08-2025
Гость (12:20:29 27-08-2025) Вы это куда клоните? В ваших мыслях так и вьётся - "Долой ца... В моих мыслях вьётся другое.Если будешь просто созерцать и не выражать никакой своей воли ,то чего тогда ждать?Ведь на блюдечке с голубой каёмочкой никто не поднесёт.Так что надо отстаивать свои интересы,поддерживать и выдвигать тех людей ,которые ,действительно ,а не на словах готовы бороться за нашу лучшую жизнь. Именно тех,кто за народ и для народа.Тех,кто не разменял свой патриотизм на зарубежные счета,виллы и виды на жительство.
13:21:40 27-08-2025
отдать все пенсионные дворцы детям , либо разместить детдомовцев
начисление пенсий сделать прозрачным, чтобы сам любой мог сделать себе расчет через госуслуги
13:21:47 27-08-2025
Много кто правильно говорит и обещает, но делается все наоборот почему-то
14:18:56 27-08-2025
"Бла-бла-бла бороться!", "Бла-бла-бла улучшить!", "Бла-бла-бла освободить от подоходного налога!" - пустые лозунги ради самопиара. Кто будет бороться и улучшать? И, главное, как именно? Жизнь показывает, что за уникальными исключениями в политику идут беспринципные, наглые и вороватые люди. Таков естественный отбор в этой среде паразитов.
15:51:33 27-08-2025
Гость (14:18:56 27-08-2025) "Бла-бла-бла бороться!", "Бла-бла-бла улучшить!", "Бла-бла-б... Пока болотируются бьют себя пяткой в грудь, после выборов - "не голосуем"
16:46:59 27-08-2025
Я полагаю, что начисление пенсии должно быть прозрачным. Каждому работающему открыт лицевой счет, значит все поступления от работодателя и личные перечисления пенсионера (при желании) , видны в полном объеме. Ставка рефинансирования устанавливается на уровне закона и обязательна для всех финансовых организаций, поэтому накопления на персональном счете работающего можно рассматривать, как долгосрочный вклад, на который ежемесячно начисляются проценты. Вкладом пользуется банк, а кто пользуется пенсионными отчислениями работающих граждан, почему эти деньги используются фондами на что угодно, но только не на приумножение будущей пенсии граждан. А то голову морочат - баллы, годы, формулы. Можно установить фиксированный процент на содержание Пенсионного фонда(как бы он не назывался), и все больше никаких заумных фондов. Сейчас спросят, а кто будет платить пенсию, тем кто не работал официально, находился в местах заключения, находится на инвалидности и т.п. ? Здесь подход должен быть дифференцированный, не работал официально, сидел - получай минимум (минималка) или иди работай , пока можешь, и мигрантов привлекать не придется. А если человек по болезни не может работать, то величина этих выплат примерно по стране известна, поэтому создать фонд для социальных выплат за счет бюджета возможно, было бы желание. А вот желания у кого-то нет, потому что в мутной воде рыбку(золотую) ловить легче. Мне 70 лет, на таблетки уходит почти вся пенсия, но приходится подрабатывать, потому что надо кушать и оплачивать коммуналку, получается замкнутый круг - работаем на таблетки, чем больше работаем, тем больше таблеток требуется. И это учесть, что я работаю головой, а те кто все жизнь у станка или в поле? Болячек куча, а сил работать нет. Печально.
17:12:16 27-08-2025
гость (16:46:59 27-08-2025) Я полагаю, что начисление пенсии должно быть прозрачным. Каж... Кто у станка и в поле работали-их нет уже...
15:37:30 01-09-2025
К чему эта пламенная речь с броневика - здесь и сейчас?
Вроде бы выборы ещё нескоро, чтобы начинать набирать популярность в народных массах...
Всё сказанное есть истина, но от проговаривания "сахар" во рту слаще не станет...
Или опять политтехнологии - успокоение масс и литьё мёда в преддверии новых закручиваний гаек?
20:13:23 13-09-2025
а помните, как Минтруда принуждал уходить на пенсию пенсионеров, когда проводили нескончаемые реформы труда? выгнали, и чем это кончилось? кадровым дефицитом. Не головой, а з-цей думают в нашем минтруда.