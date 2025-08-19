НОВОСТИОбщество

Эксперт раскритиковал "людоедский" подход Родниной к пенсиям для россиян

Юрий Крупнов заявил amic.ru, что взгляды депутата Госдумы отражают идеологию элитных групп, а ее правовой статус требует проверки

19 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Huy Phan

Высказывания Ирины Родниной о размере пенсий и пенсионной системе отражают ее неолиберальные, сформированные вдали от России воззрения, совпадающие с доминирующей в элитных группах псевдоправославной и псевдомонархической идеологией, заявил amic.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.

"У пожилых много льгот"

Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила порталу Sport24, что в плане обеспечения своей старости россиянам следует "становиться самостоятельными" и перестать "все время на кого-то рассчитывать".

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше», – высказала свои мысли Роднина.

Коснувшись проблемы, "делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий", она задала встречный вопрос:

«А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия?»

Стоит напомнить, что спортсменка и депутат не впервые затрагивает пенсионную тему – в июне она заявила, что "в Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют".

"Родина многое быстро забыла"

«Наша выдающаяся спортсменка Ирина Роднина – из категории людей, обладающих жестким неолиберальным сознанием. Такие люди быстро забывают, что страна в свое время сделало для них, перекладывая достижения только на личные заслуги. Это видно по интервью, где она обижается на советское государство, сделавшее, кстати, из нее участницу "пары номер один"», – рассказал Юрий Крупнов.

По его словам, такое сознание отражается на суждениях олимпийской чемпионки и депутата:

«Она считает, что при любых режимах была бы примой – такой атлант, расправивший плечи и крылья, вспомним одну из книжек, которой зачитывались неолибералы. По мнению таких людей, государство сегодня и так старается, а люди должны все сами делать, а на него не надеяться. Это ее база».

Чье гражданство у депутата?

Юрий Крупнов также обратил внимание на некоторые белые пятна в биографии прославленной спортсменки:

«Она до сих пор не ответила на вопрос, есть ли у нее американское гражданство. Ее выход из гражданства США нигде не зафиксирован – такие сведения находятся в публичном доступе. В то же время ее статус приравнен по закону к статусу министра. И мы видим феноменальную ситуацию – американская гражданка, хотя, возможно, я ошибаюсь, в статусе министра, что нарушает нашу Конституцию и законы, придерживается другой идеологии, не совпадающей с русской».

Эксперт считает, что на правовой статус автора скандальных заявлений должны обратить внимание соответствующие структуры.

"Элиты тянут страну к фашизму"

Высказывания спортсменки и депутата являются отражением людоедской неолиберальной идеологии, доминирующей среди наших высокостатусных элитных граждан, продолжает Крупнов:

«Но они люди не глупые, с точки зрения своих интересов, и давно уже, начиная с конца нулевых годов, сообразили, что в таком людоедском формате их идеология не пройдет. Поэтому сейчас она приобретает псевдоправославный и псевдомонархический окрас. Согласно этому новому облику, люди – это новая нефть, они могли бы побольше приносить пользы, получать от государства поменьше, а еще лучше – ничего не получать».

Подавляющему большинству граждан в рамках такой идеологии не следует надеяться на государство, считают ее носители и трансляторы, рассказывает эксперт:

«Человек должен шесть дней в неделю вкалывать, а седьмой – расшибать в храме лоб, хотят внушить эти люди. Напомню, на прошлом ПМЭФ телеведущая Юлия Барановская рассказывала, что вообще-то в русских традициях надо в поле рожать. И мы видим, что везде скукоживается сеть медицинских учреждений, в том числе роддомов. Мол, зачем эти учреждения, если в поле рожать надо?»

«Навязывается такая людоедская консервативная идеология, ведущая, по сути, страну к православно-монархическому в кавычках фашизму. И здесь Ирина Роднина идет в логике этого доминирующего тренда. Она хочет, чтобы то государство, которое русские строили более тысячи лет, было приватизировано узкой группой лиц, а эта группа потом пригласит из-за границы какого-нибудь Гогенцоллерна и обеспечит себе счастье», – заключил председатель наблюдательного совета ИДМРР.

Комментарии 20

никто

08:26:41 19-08-2025

Депутат - это некогда была фигура, выдвинутая народом.

Ныне эта структура себя изжила и в целом требует перезагрузки. Но в формате "Back in the USSR".

Шинник

08:43:42 19-08-2025

ну, тётке в сентябре будет 76
Ей о другом думать надо.
Да и самой на пенсии бы сидеть ... а не в депутатском кресле.
(может у неё пенсия маленькая ? Поэтому "подрабатывает" ?!)

Гость

08:43:57 19-08-2025

Если она так народ ненавидит, так значит её тоже иноагентом нужно признать!

Гость

08:52:14 19-08-2025

Нужно начать с себя.

Гость

09:03:47 19-08-2025

Не критиковать надо, а надо вышвырнуть роднину из думы, отняв все, что она "заработала" за эти годы и посадить на минимальную пенсию.

Афиноген

09:08:44 19-08-2025

Пообобрали народ неоднократно,а теперь ,зарабатывайте себе пенсию сами,живите как хотите?А где наши пенсионные накопления,которые забирали из нашей зарплаты в течение трудовой жизни?А где наши советские вклады,которые государство до сих пор не компенсировало?А где выплаты по облигациям ,которые всучивали насильно нашим родителям ,дедушкам ,бабушкам?Где это всё?Или, как распоряжаться природными богатствами ,так это наше ,не тронь,а как долги возвращать так это, мы тут ни при чём?

Гость

09:31:35 19-08-2025

Мне порой кажется, что им спецом говорят, что и как нужно сказать в СМИ.
Не слышно, не видно, и тут нате — читайте.
Вот не зря фильм не смотрел про нее, не зря.
Очень грустно становится на душе от таких слов, и тем более, когда слышишь от таких людей. Это гордость СССР в спорте, но теперь, после всего сказанного -была.........

Гость

09:42:10 19-08-2025

Я тоже думаю что и Роднина ,и Терешкова не своими словами высказывались, а понятно с чьей подачи. Но их это не красит.

Гость

10:17:10 19-08-2025

Гость (09:42:10 19-08-2025) Я тоже думаю что и Роднина ,и Терешкова не своими словами вы...
Поверь, они реально так считают. Сытый голодного не разумеет!

Афиноген

11:12:17 19-08-2025

Гость (10:17:10 19-08-2025) Поверь, они реально так считают. Сытый голодного не разу... Да откуда же вам это известно?Они вам сами говорили?

Афиноген

14:38:36 19-08-2025

Гость (10:17:10 19-08-2025) Поверь, они реально так считают. Сытый голодного не разу... Поясню этот момент.Они могут считать ровно настолько ,насколько им позволено .И ни шагу в сторону.Это только Поклонская могла принимать независимые решения.Помните ,как она,одна ,единственная из едра, проголосовала против повышения пенсионного возраста?В этих же случаях ,похоже .озвучивается мнение сверху.

Гость

11:16:06 19-08-2025

так мы вроде налоги и пенсионные отчисления делаем с заработной платы, тогда освободите от этого и люди сами начнут копить на пенсию.

ник

13:35:51 19-08-2025

Гость (11:16:06 19-08-2025) так мы вроде налоги и пенсионные отчисления делаем с заработ... А на что тогда пенсионнофондовские хоромы строить???

Гость

17:59:15 19-08-2025

Гость (11:16:06 19-08-2025) так мы вроде налоги и пенсионные отчисления делаем с заработ... Гость, в чем и где хранит на старость, когда в России нет ничего постоянного? Это в пендосии доллар складывай в стеклянную банку и он через сто лет пойдет в обращение.

Гость

11:24:52 19-08-2025

Забудьте вы про депутатов!
Они далеки от народа.
Очень приочень далеки от народа!

dok_СФ

11:39:15 19-08-2025

ее правовой статус требует проверки - согласен.

гость

13:35:45 19-08-2025

Т.е она забыла, как они в 1992 и в 2014 народ ограбили, а в 2018 поддержали уничтожение этого народа

Ирина

15:36:10 19-08-2025

Для справки. Сама Роднина заявляла, что получает «не спортивную» пенсию размером менее 30 тысяч рублей. О выплатах за спортивные заслуги Роднина молчит, но пожизненная выплата Олимпийскому чемпиону составляет 52 тыс рублей.

Кроме того, у Родниной, как у депутата Госдумы, зарплата (по неофициальной информации на 2025 год, средняя месячная зарплата депутатов Госдумы превышает 520 тысяч рублей), а пенсия после будет пересчитана и кратно вырастет. Роднина заседает в Госдуме с 2007 года, то есть почти 20 лет.

Татьяна

16:39:10 19-08-2025

Наконец то кто то занялся Родниной!!!! Какого черта она делает в думе, когда живет за границей???? Не место ей там!!!

Гость

17:38:04 19-08-2025

Когда у правителей нет совести и Бога не боятся, то так и будет, чтобы народ выработал свой ресурс. Счастливчики, кто сможет еще срок дожития протянуть.

