Эксперт раскритиковал "людоедский" подход Родниной к пенсиям для россиян

Юрий Крупнов заявил amic.ru, что взгляды депутата Госдумы отражают идеологию элитных групп, а ее правовой статус требует проверки

19 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Huy Phan

Высказывания Ирины Родниной о размере пенсий и пенсионной системе отражают ее неолиберальные, сформированные вдали от России воззрения, совпадающие с доминирующей в элитных группах псевдоправославной и псевдомонархической идеологией, заявил amic.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.

"У пожилых много льгот"

Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила порталу Sport24, что в плане обеспечения своей старости россиянам следует "становиться самостоятельными" и перестать "все время на кого-то рассчитывать".

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше», – высказала свои мысли Роднина.

Коснувшись проблемы, "делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий", она задала встречный вопрос:

«А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия?»

Стоит напомнить, что спортсменка и депутат не впервые затрагивает пенсионную тему – в июне она заявила, что "в Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют".

"Родина многое быстро забыла"

«Наша выдающаяся спортсменка Ирина Роднина – из категории людей, обладающих жестким неолиберальным сознанием. Такие люди быстро забывают, что страна в свое время сделало для них, перекладывая достижения только на личные заслуги. Это видно по интервью, где она обижается на советское государство, сделавшее, кстати, из нее участницу "пары номер один"», – рассказал Юрий Крупнов.

По его словам, такое сознание отражается на суждениях олимпийской чемпионки и депутата:

«Она считает, что при любых режимах была бы примой – такой атлант, расправивший плечи и крылья, вспомним одну из книжек, которой зачитывались неолибералы. По мнению таких людей, государство сегодня и так старается, а люди должны все сами делать, а на него не надеяться. Это ее база».

Чье гражданство у депутата?

Юрий Крупнов также обратил внимание на некоторые белые пятна в биографии прославленной спортсменки:

«Она до сих пор не ответила на вопрос, есть ли у нее американское гражданство. Ее выход из гражданства США нигде не зафиксирован – такие сведения находятся в публичном доступе. В то же время ее статус приравнен по закону к статусу министра. И мы видим феноменальную ситуацию – американская гражданка, хотя, возможно, я ошибаюсь, в статусе министра, что нарушает нашу Конституцию и законы, придерживается другой идеологии, не совпадающей с русской».

Эксперт считает, что на правовой статус автора скандальных заявлений должны обратить внимание соответствующие структуры.

"Элиты тянут страну к фашизму"

Высказывания спортсменки и депутата являются отражением людоедской неолиберальной идеологии, доминирующей среди наших высокостатусных элитных граждан, продолжает Крупнов:

«Но они люди не глупые, с точки зрения своих интересов, и давно уже, начиная с конца нулевых годов, сообразили, что в таком людоедском формате их идеология не пройдет. Поэтому сейчас она приобретает псевдоправославный и псевдомонархический окрас. Согласно этому новому облику, люди – это новая нефть, они могли бы побольше приносить пользы, получать от государства поменьше, а еще лучше – ничего не получать».

Подавляющему большинству граждан в рамках такой идеологии не следует надеяться на государство, считают ее носители и трансляторы, рассказывает эксперт:

«Человек должен шесть дней в неделю вкалывать, а седьмой – расшибать в храме лоб, хотят внушить эти люди. Напомню, на прошлом ПМЭФ телеведущая Юлия Барановская рассказывала, что вообще-то в русских традициях надо в поле рожать. И мы видим, что везде скукоживается сеть медицинских учреждений, в том числе роддомов. Мол, зачем эти учреждения, если в поле рожать надо?»