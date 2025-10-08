Депутат Госдумы с Алтая объяснила жестокость детей дорогими билетами в театр

Нина Останина утверждает, что подрастающее поколение не может знакомиться с "добрыми произведениями"

08 октября 2025, 12:05, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com / nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина заявила, что жестокость современных детей напрямую связана с дорогими билетами в театры. Об этом сообщает Shot.

В беседе с изданием Останина отметила, что из-за подорожания билетов многие россияне не могут знакомиться с произведениями культуры и искусства. Отсюда, с ее слов, идет рост жестокости и буллинга среди детей:

«Мы бы не пожинали плоды бессердечия и жестокости среди наших детей. Не надо было бы задумываться о том, чтобы принимать закон о борьбе с буллингом, если бы наши дети были воспитаны как раз на добрых произведениях, коих у нас очень много», – отметила депутат.

Останина добавила, что приобщаться к театральному искусству должны и старшие поколения. Однако для пенсионеров цены на билет тоже "кусаются".

«Билет стоит 15 тысяч рублей. Поэтому покажите мне пенсионера, который может себе позволить купить такой билет», – сказала она.

По мнению депутата, рост цен на билеты можно сдерживать с помощью бюджетного финансирования театров и контроля за гонорарами артистов.