Депутат Госдумы с Алтая объяснила жестокость детей дорогими билетами в театр
Нина Останина утверждает, что подрастающее поколение не может знакомиться с "добрыми произведениями"
08 октября 2025, 12:05, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина заявила, что жестокость современных детей напрямую связана с дорогими билетами в театры. Об этом сообщает Shot.
В беседе с изданием Останина отметила, что из-за подорожания билетов многие россияне не могут знакомиться с произведениями культуры и искусства. Отсюда, с ее слов, идет рост жестокости и буллинга среди детей:
«Мы бы не пожинали плоды бессердечия и жестокости среди наших детей. Не надо было бы задумываться о том, чтобы принимать закон о борьбе с буллингом, если бы наши дети были воспитаны как раз на добрых произведениях, коих у нас очень много», – отметила депутат.
Останина добавила, что приобщаться к театральному искусству должны и старшие поколения. Однако для пенсионеров цены на билет тоже "кусаются".
«Билет стоит 15 тысяч рублей. Поэтому покажите мне пенсионера, который может себе позволить купить такой билет», – сказала она.
По мнению депутата, рост цен на билеты можно сдерживать с помощью бюджетного финансирования театров и контроля за гонорарами артистов.
да ладно ))
я вот дурак думал, что дело в парадигме человек человеку волк, которая, из каждого утюга, насаживается последние 30 лет
12:19:55 08-10-2025
В какой театр билет стоит 15т.рублей??? Приезжий из Москвы? И театры не спасут ситуацию. Хватит потакать яжемамкам и их избалованным детям.
12:53:41 08-10-2025
У нас есть свои хорошие театры:Молодежный и Драмтеатр. Стоимость билетов приемлемая и постановки хорошие.
13:23:49 08-10-2025
Дело только в театрах?Сходишь и станешь добрым?Если бы это было так просто.Смотреть надо в корень.Дети впитывают все эти основы жизни нынешнего общества .Их не обманешь,они как лакмусовая бумажка ,сразу показывают его состояние.Если мы поставлены в условия погони за золотым тельцом,если мы вынуждены выживать, кое как сводя концы с концами,если у нас богатые и бедные,то откуда тут взяться доброте?А что у нас на экранах телевизоров?Это же жуть.Мысленно сравниваю те советские передачи с современными.Вот где было добро ,вот где было воспитание.А мы чего то хотим.
13:28:46 08-10-2025
Это да. Захочешь билет в театр драмы купить за 15000. А не купишь, за 500 только.
13:35:04 08-10-2025
Что то в последнее время сильно много стало этой депутатовки...
13:37:48 08-10-2025
ПДЖДИТЕ ка... а разве не компьютерные игры виноваты в жестокости
15:44:31 09-10-2025
Гость (13:37:48 08-10-2025) ПДЖДИТЕ ка... а разве не компьютерные игры виноваты в жесток... шшшшш, а то вспомнят, начнут отменять игры
14:42:13 08-10-2025
закрывать надо наглухо интернет те его разделы где соцсети торгуют наркотой, показывают насилие, порнуху, разврат. Запрещать игры стрелялки
И где приставленные к школам и раионам милиционеры дяди Степы? Они должны держать раионы. Знать кто чем там из подростков занимается
Ну и срока должны быть в УК. Нашли в телефоне запрещенку -поехал на лесоповал года на 2. А там вкалывал как папа карло в дикой тайге или вообще в лесотундре. Чтоб бардака не было в обществе
15:47:51 09-10-2025
майор (14:42:13 08-10-2025) закрывать надо наглухо интернет те его разделы где соцсети т... дамочка, руки прочь от порнухи, идите молитву закончите в ином месте )