Депутат Госдумы с Алтая предложила ввести звание "Отец-герой" для многодетных мужчин
По мнению Нины Останиной, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране
07 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала установить звание "Отец-герой" для многодетных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметила парламентарий, сегодня обществу необходимо оценить роль отца:
«Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание "Мать-героиня", но и "Отец-герой" в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе», – сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По ее мнению, введение звания "Отец-герой" улучшит демографическую ситуацию в стране.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании матерей-героинь к Героям Труда. Этим женщинам будут положены соответствующие социальные льготы, включающие бесплатные земельные участки, первоочередное снабжение стройматериалами, путевки в санатории, бесплатная стоматология с протезированием. Взамен они могут выбрать ежемесячную выплату в размере более 70 тысяч рублей с последующей индексацией при сохранении части льгот.
10:41:41 07-11-2025
Павел Дуров?
10:47:43 07-11-2025
Гость (10:41:41 07-11-2025) Павел Дуров?... Первая мысль! Ещё у Артемия Лебедева 10 детей.
11:16:52 07-11-2025
Гость (10:47:43 07-11-2025) Первая мысль! Ещё у Артемия Лебедева 10 детей.... Охлобыстинг ещё есть
11:23:20 07-11-2025
Гость (11:16:52 07-11-2025) Охлобыстинг ещё есть... А еще есть многоженец Сухов и этот, у которого дети типа гениальны и в семье которого фрукты с уличных деревьев а еда с распродаж.
11:28:03 07-11-2025
Оставьте многодетных в покое уже. Ваши идеи только ненависть народную к многодетным разжигают. Поговорили и забыли. А народ считает что все блага у многодетных . И ненавидит их тихо......а то и не тихо. Проверено.
14:15:43 07-11-2025
Гость (11:28:03 07-11-2025) Оставьте многодетных в покое уже. Ваши идеи только ненавист... Чо там ненавидеть-то?! Сколько ни видел на своем веку - сплошь неблагополучные.
11:42:51 07-11-2025
Вместо звания эта депутатша не хочет построить в Бельмесёво дороги, свет, воду и газ для многодетных?
Медальку пусть себе повесит на грудь, хоть на обе, а многодетным нужны РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
02:02:26 08-11-2025
Гость (11:42:51 07-11-2025) Вместо звания эта депутатша не хочет построить в Бельмесёво ... Заманали уже со своим Бельмесево. Ещё бы в тайге построились и ныли.
11:57:20 07-11-2025
О знаю одного такого героя, 5 детей в разных семьях. Сделал ребенка - и побежал в другую семью - всем хочет помочь увеличить демографию
20:07:04 07-11-2025
В чём героизм? Носил, рожал?