Депутат Госдумы с Алтая предложила ввести звание "Отец-герой" для многодетных мужчин

07 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com / nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала установить звание "Отец-герой" для многодетных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила парламентарий, сегодня обществу необходимо оценить роль отца:

«Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание "Мать-героиня", но и "Отец-герой" в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе», – сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По ее мнению, введение звания "Отец-герой" улучшит демографическую ситуацию в стране.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании матерей-героинь к Героям Труда. Этим женщинам будут положены соответствующие социальные льготы, включающие бесплатные земельные участки, первоочередное снабжение стройматериалами, путевки в санатории, бесплатная стоматология с протезированием. Взамен они могут выбрать ежемесячную выплату в размере более 70 тысяч рублей с последующей индексацией при сохранении части льгот.