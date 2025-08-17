Депутат Госдумы заявила, что пенсия — это не зарплата и нужно быть "самостоятельнее"
По мнению Ирины Родниной, молодому поколению следует заранее задумываться о старости
17 августа 2025, 18:55, ИА Амител
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пенсия – это "не зарплата", а "пособие по старости". Как сообщает Sport24, парламентарий считает, что людям следует перестать на кого-то рассчитывать и становиться "самостоятельными".
«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше», – сказала она.
Роднина отметила, что в России постоянно ставится вопрос о том, что достаточно ли делает государство для обеспечения хороших пенсий.
«А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», – сказала она.
да не вопрос, тогда ПФР, или как он там сейчас называется, отменяйте, только за это можно огрести от старших товарищей
19:13:56 17-08-2025
Если это правда то пусть она воспользуется своим американским гражданствос и побыстрее улетает - после таких слов здесь ей не рады.
19:17:45 17-08-2025
Ни на кого не надеялся. Работаю с 1981 года. На пенсии 6 лет. Продолжаю пахать потому что пенсия 16500. Пособие или подачка не пойму.
11:24:10 18-08-2025
Пенсионер (19:17:45 17-08-2025) Ни на кого не надеялся. Работаю с 1981 года. На пенсии 6 лет... тоже работаю на пенсии. Стаж 26 лет, пенсия 31к. Всегда вбелую и профессия рабочая, востребована. Может все дело не в подачке, а кто как работал?
18:42:51 18-08-2025
Гость (11:24:10 18-08-2025) тоже работаю на пенсии. Стаж 26 лет, пенсия 31к. Всегда вбел... Профессия самая рабочая. Сварщик на заводе. Белая всегда. Сейчас на пенсии ИТР там же. Зарплата хорошая но пенсия копеечная. 31 только с процентами по профзаболеваний.
19:27:25 17-08-2025
Её надо посадить на наши пенсии и минималку, чтобы прочувствовала, как люди живут! Сами с жиру бесятся.
19:30:23 17-08-2025
Уверен, что депутатов буквально заваливают письмами, с просьбами отменить этот пережиток.
Думаю стоит провести референдум по этому поводу. Люди сделают свой выбор, хотя и так всё очевидно
08:58:06 18-08-2025
Гость (19:30:23 17-08-2025) Уверен, что депутатов буквально заваливают письмами, с прось... Думаю, что если провести референдум, в конечном итоге по результатам выяснится, что 146% населения поддерживает отмену пенсий)
19:38:59 17-08-2025
Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласно законодательства каждый работодатель на протяжении десятков лет отчисляет с каждой зарплаты каждого своего работника 22% в ПФР (пенсионный фонд России). Эти многомиллиардные накопления, ежегодно передаваемые российскими тружениками в долг государству, и являются их пенсионными накоплениями! Поэтому пенсии - это не подачка государства, а возврат долга пенсионерам. А если государство плохо управляет этими триллионами рублей, в том числе из-за не эффективных законов депутатов Госдумы, тогда надо задуматься о мерах по улучшению отчетности депутатов и правительства перед россиянами за отдолженные деньги.
20:09:24 17-08-2025
Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Но разве речь идëт не о молодом поколении?
20:18:20 17-08-2025
Гость (20:09:24 17-08-2025) Но разве речь идëт не о молодом поколении? ... А "молодое поколение" работает на каких-то других условиях, ничего не отчисляя "родному государству"?
20:44:22 17-08-2025
Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Когда пенсионный фонд стал строить по всей стране здания, край тоже в этом участвовал, поднимался вопрос про деньги, "за чей счёт банкет" Тогдашний ген директор пенсионного фонда сказал знаменитые слова "Это деньги не пенсионеров страны, а пенсионного фонда"
21:22:04 17-08-2025
Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Откуда??? она должна это знать?? ей 75 и институт спорта закончила в 70 каком-то, вы думаете там экономику преподавали? Вопрос зачем она в Думе?? Ладно хоть не боксом занималась, а то не то бы еще несла.
21:47:11 17-08-2025
гость (21:22:04 17-08-2025)Ладно хоть не боксом занималась, а то не то бы еще несла.А сейчас она "то" несет?
10:22:58 18-08-2025
эти 22% идут на пенсии сегодняшних поколений. а вот кто будет кормить следующее? детей-то не рожают
22:49:16 18-08-2025
Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Эта Роднина уже не знает,что предложить как депутату.все правильно государство должно вернуть то,что в течении работы ему перечислили в пенсионный фонд.И почему все муссируют тему пенсии,итак живём хуже,чем республики бывшего союза,лично я хотела бы пенсию как в Прибалтике.
19:40:42 17-08-2025
- "Роднина отметила, что в России постоянно ставится вопрос о том, что достаточно ли делает государство для обеспечения хороших пенсий."----------- Попала в колею к кормушке. Хорошие пенсии у избранных, а для большинства, ниже средней, для существования.
19:48:01 17-08-2025
Роднина как представитель едра готова всякий бред озвучивать... А ведь ей же почти 76 годиков... За что, полезное для населения страны, она проголосовать сможет? Там скорее всего на кнопки давит помощник/ца... Как же далеки они от народа... (с)
19:57:41 17-08-2025
а про уровень зарплат в Европе или США Роднина знает?С их зарплат то можно на старость откладывать-а на наши жрать нечего...
20:16:32 17-08-2025
"...В каких-то странах государственных пенсий вообще нет..."
Вот, собственно, ради этой фразы и был исполнен депутатом Госдумы данный "тройной тулуп с переворотом".
20:26:50 17-08-2025
Кхм... (20:16:32 17-08-2025) "...В каких-то странах государственных пенсий вообще нет..."... забавно будет, когда налоги и социалку всю жизнь отчисляешь, "и... их нет"! пенсионный фонд плавно трансформируется в социальный и передаётся в ведение налоговой, дальше за напёрстками очень внимательно надо следить
20:23:09 17-08-2025
посадить весь госаппарат на МРОТ и пенсию минимальную. Совсем озверели дармоеды
20:46:12 17-08-2025
Работала бы всю жизнь ткачихой-по другому бы пела
20:51:12 17-08-2025
А не пора ли начать проверять депутатов, которые своими необдуманными словами, вызывают социальные возмущения и настраивают людей против власти? Такие высказывания от лица, имеющего властные и законодательные полномочия, очень похожи на вредительство.
20:56:50 17-08-2025
моя бабушка всю жизнь откладывала и все тогда тоже. и в один момент мы этих денег лишились. поэтому смысл откладывать если в любой момент могут отобрать?
21:27:12 17-08-2025
Гость (20:56:50 17-08-2025) моя бабушка всю жизнь откладывала и все тогда тоже. и в один... Если отобрать-может произойти социальный взрыв-отбирают через инфляцию рост цен налогов штрафов и много других способов...
20:58:46 17-08-2025
Пенсий нет в отсталых странах, нашла с чем сравнивать богатую ресурсами страну, может с ОАЭ сравним где люди вообще не работают живут на ренту с продажи ресурсов.
00:28:47 18-08-2025
Гость (20:58:46 17-08-2025) Пенсий нет в отсталых странах, нашла с чем сравнивать богату... так у нас тоже некоторые люди живут на ренту(известный всем фамилии С. и М.), только не мы)))
06:18:42 18-08-2025
После выхода из Госдумы депутаты должны получат МРОТ, чтобы понять значимость принятых ими законов
06:51:13 18-08-2025
Гость (06:18:42 18-08-2025) После выхода из Госдумы депутаты должны получат МРОТ, чтобы ... Чего это? Получать МРОТ они должны находясь в ГД, а после выхода должны идти работать. И никакой пенсии.
06:45:26 18-08-2025
у Родниной какая пенсия? 400 тысяч рублей
у многих таких зарплат даже нет. сидела бы ровно и молчала... дык нет несёт ее.
07:20:04 18-08-2025
А чо самая умная?Не пробовала быть самостоятельной на 15 тыщ
08:15:16 18-08-2025
Как депутат может быть такой тупой и не знать как устроен пенсионный механизм? И что это никакая не подачка и не пособие от государство, а собственные накопленные деньги граждан. Которые они дали в долг государству для управления ими, пока они не понадобятся гражданину.
Как можно нести такую чушь? она вообще нигде не училась, кроме как в спорте? Так пусть спортом и управляет. Что она в думе делает ??
09:07:52 18-08-2025
Гость (08:15:16 18-08-2025) Как депутат может быть такой тупой и не знать как устроен пе... Полностью разделяю ваше мнение и у меня вопрос.В комментариях прозвучало ,что она гражданка США .Если это так ,то что она делает в Думе Российской Федерации?Почему гражданин другой страны участвует в законотворчестве нашей страны?Чьи интересы он выражает?Какую клятву он соблюдает?И может ли он ,гражданин другой страны,быть преданным нашему народу,нашему государству?Может ,как раз и отсюда вот такое её мнение насчёт наших пенсий?Которые ,может и уходят в ту самую америку.
09:20:58 18-08-2025
Гость (08:15:16 18-08-2025) Как депутат может быть такой тупой и не знать как устроен пе... Она не тупая. Она наглая и беспринципная. Считаю, что за такие слова ее надо лишить всего, посдать на среднюю пенсию и выпнуть из думы!
08:25:35 18-08-2025
ПЕНСИИ - НЕ ЗАРПЛАТА, заявила Ирина Роднина, которая всю свою жызнь просидела на государственном финансировании.
10:27:29 18-08-2025
Эти люди (парламентарии и чиновники вообще) живут, "..под собою не чуя страны.." . По данным за 2023 год
соотношение в России МРОТ и средних доходов "слуг народа" составляло почти 1/53.... Для сравнения :
США-1/12,5; ЕС-1/4,5; Англия-1/3; Узбекистан-1/18; Беларусь-1/6,5; Киргизия-1/29; Украина-1/15; Азербайджан-1/26; Казахстан-1/9; Информация доступна. Так что, подобным речам не стоит удивляться.
12:19:57 18-08-2025
при занятии спортом кислород уходит в мышечный мозг вместо головного?