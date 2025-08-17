Депутат Госдумы заявила, что пенсия — это не зарплата и нужно быть "самостоятельнее"

По мнению Ирины Родниной, молодому поколению следует заранее задумываться о старости

17 августа 2025, 18:55, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пенсия – это "не зарплата", а "пособие по старости". Как сообщает Sport24, парламентарий считает, что людям следует перестать на кого-то рассчитывать и становиться "самостоятельными".

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше», – сказала она.

Роднина отметила, что в России постоянно ставится вопрос о том, что достаточно ли делает государство для обеспечения хороших пенсий.