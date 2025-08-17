НОВОСТИПолитика

Депутат Госдумы заявила, что пенсия — это не зарплата и нужно быть "самостоятельнее"

По мнению Ирины Родниной, молодому поколению следует заранее задумываться о старости

17 августа 2025, 18:55, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пенсия – это "не зарплата", а "пособие по старости". Как сообщает Sport24, парламентарий считает, что людям следует перестать на кого-то рассчитывать и становиться "самостоятельными". 

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше», – сказала она. 

Роднина отметила, что в России постоянно ставится вопрос о том, что достаточно ли делает государство для обеспечения хороших пенсий.

«А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», – сказала она. 

Политика пенсии

Комментарии 38

Avatar Picture
Гость

19:03:37 17-08-2025

да не вопрос, тогда ПФР, или как он там сейчас называется, отменяйте, только за это можно огрести от старших товарищей

  53 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:13:56 17-08-2025

Если это правда то пусть она воспользуется своим американским гражданствос и побыстрее улетает - после таких слов здесь ей не рады.

  67 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенсионер

19:17:45 17-08-2025

Ни на кого не надеялся. Работаю с 1981 года. На пенсии 6 лет. Продолжаю пахать потому что пенсия 16500. Пособие или подачка не пойму.

  58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:10 18-08-2025

Пенсионер (19:17:45 17-08-2025) Ни на кого не надеялся. Работаю с 1981 года. На пенсии 6 лет... тоже работаю на пенсии. Стаж 26 лет, пенсия 31к. Всегда вбелую и профессия рабочая, востребована. Может все дело не в подачке, а кто как работал?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:42:51 18-08-2025

Гость (11:24:10 18-08-2025) тоже работаю на пенсии. Стаж 26 лет, пенсия 31к. Всегда вбел... Профессия самая рабочая. Сварщик на заводе. Белая всегда. Сейчас на пенсии ИТР там же. Зарплата хорошая но пенсия копеечная. 31 только с процентами по профзаболеваний.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:25 17-08-2025

Её надо посадить на наши пенсии и минималку, чтобы прочувствовала, как люди живут! Сами с жиру бесятся.

  60 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:23 17-08-2025

Уверен, что депутатов буквально заваливают письмами, с просьбами отменить этот пережиток.
Думаю стоит провести референдум по этому поводу. Люди сделают свой выбор, хотя и так всё очевидно

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:06 18-08-2025

Гость (19:30:23 17-08-2025) Уверен, что депутатов буквально заваливают письмами, с прось... Думаю, что если провести референдум, в конечном итоге по результатам выяснится, что 146% населения поддерживает отмену пенсий)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зри в корень

19:38:59 17-08-2025

Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласно законодательства каждый работодатель на протяжении десятков лет отчисляет с каждой зарплаты каждого своего работника 22% в ПФР (пенсионный фонд России). Эти многомиллиардные накопления, ежегодно передаваемые российскими тружениками в долг государству, и являются их пенсионными накоплениями! Поэтому пенсии - это не подачка государства, а возврат долга пенсионерам. А если государство плохо управляет этими триллионами рублей, в том числе из-за не эффективных законов депутатов Госдумы, тогда надо задуматься о мерах по улучшению отчетности депутатов и правительства перед россиянами за отдолженные деньги.

  93 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:24 17-08-2025

Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Но разве речь идëт не о молодом поколении?

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:18:20 17-08-2025

Гость (20:09:24 17-08-2025) Но разве речь идëт не о молодом поколении? ... А "молодое поколение" работает на каких-то других условиях, ничего не отчисляя "родному государству"?

  53 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

20:44:22 17-08-2025

Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Когда пенсионный фонд стал строить по всей стране здания, край тоже в этом участвовал, поднимался вопрос про деньги, "за чей счёт банкет" Тогдашний ген директор пенсионного фонда сказал знаменитые слова "Это деньги не пенсионеров страны, а пенсионного фонда"

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:22:04 17-08-2025

Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Откуда??? она должна это знать?? ей 75 и институт спорта закончила в 70 каком-то, вы думаете там экономику преподавали? Вопрос зачем она в Думе?? Ладно хоть не боксом занималась, а то не то бы еще несла.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:11 17-08-2025

гость (21:22:04 17-08-2025)Ладно хоть не боксом занималась, а то не то бы еще несла.А сейчас она "то" несет?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:58 18-08-2025

Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн...
эти 22% идут на пенсии сегодняшних поколений. а вот кто будет кормить следующее? детей-то не рожают

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дана

22:49:16 18-08-2025

Зри в корень (19:38:59 17-08-2025) Разве Роднина, как депутат ГД не знает, что в России согласн... Эта Роднина уже не знает,что предложить как депутату.все правильно государство должно вернуть то,что в течении работы ему перечислили в пенсионный фонд.И почему все муссируют тему пенсии,итак живём хуже,чем республики бывшего союза,лично я хотела бы пенсию как в Прибалтике.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:42 17-08-2025

- "Роднина отметила, что в России постоянно ставится вопрос о том, что достаточно ли делает государство для обеспечения хороших пенсий."----------- Попала в колею к кормушке. Хорошие пенсии у избранных, а для большинства, ниже средней, для существования.

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:01 17-08-2025

Роднина как представитель едра готова всякий бред озвучивать... А ведь ей же почти 76 годиков... За что, полезное для населения страны, она проголосовать сможет? Там скорее всего на кнопки давит помощник/ца... Как же далеки они от народа... (с)

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:57:41 17-08-2025

а про уровень зарплат в Европе или США Роднина знает?С их зарплат то можно на старость откладывать-а на наши жрать нечего...

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:16:32 17-08-2025

"...В каких-то странах государственных пенсий вообще нет..."

Вот, собственно, ради этой фразы и был исполнен депутатом Госдумы данный "тройной тулуп с переворотом".
🤣

  57 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:50 17-08-2025

Кхм... (20:16:32 17-08-2025) "...В каких-то странах государственных пенсий вообще нет..."... забавно будет, когда налоги и социалку всю жизнь отчисляешь, "и... их нет"! пенсионный фонд плавно трансформируется в социальный и передаётся в ведение налоговой, дальше за напёрстками очень внимательно надо следить

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:09 17-08-2025

посадить весь госаппарат на МРОТ и пенсию минимальную. Совсем озверели дармоеды

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

20:46:12 17-08-2025

Работала бы всю жизнь ткачихой-по другому бы пела

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:51:12 17-08-2025

А не пора ли начать проверять депутатов, которые своими необдуманными словами, вызывают социальные возмущения и настраивают людей против власти? Такие высказывания от лица, имеющего властные и законодательные полномочия, очень похожи на вредительство.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:50 17-08-2025

моя бабушка всю жизнь откладывала и все тогда тоже. и в один момент мы этих денег лишились. поэтому смысл откладывать если в любой момент могут отобрать?

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:12 17-08-2025

Гость (20:56:50 17-08-2025) моя бабушка всю жизнь откладывала и все тогда тоже. и в один... Если отобрать-может произойти социальный взрыв-отбирают через инфляцию рост цен налогов штрафов и много других способов...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:46 17-08-2025

Пенсий нет в отсталых странах, нашла с чем сравнивать богатую ресурсами страну, может с ОАЭ сравним где люди вообще не работают живут на ренту с продажи ресурсов.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:28:47 18-08-2025

Гость (20:58:46 17-08-2025) Пенсий нет в отсталых странах, нашла с чем сравнивать богату... так у нас тоже некоторые люди живут на ренту(известный всем фамилии С. и М.), только не мы)))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:18:42 18-08-2025

После выхода из Госдумы депутаты должны получат МРОТ, чтобы понять значимость принятых ими законов

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:51:13 18-08-2025

Гость (06:18:42 18-08-2025) После выхода из Госдумы депутаты должны получат МРОТ, чтобы ... Чего это? Получать МРОТ они должны находясь в ГД, а после выхода должны идти работать. И никакой пенсии.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бГг

06:45:26 18-08-2025

у Родниной какая пенсия? 400 тысяч рублей
у многих таких зарплат даже нет. сидела бы ровно и молчала... дык нет несёт ее.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:04 18-08-2025

А чо самая умная?Не пробовала быть самостоятельной на 15 тыщ

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:16 18-08-2025

Как депутат может быть такой тупой и не знать как устроен пенсионный механизм? И что это никакая не подачка и не пособие от государство, а собственные накопленные деньги граждан. Которые они дали в долг государству для управления ими, пока они не понадобятся гражданину.
Как можно нести такую чушь? она вообще нигде не училась, кроме как в спорте? Так пусть спортом и управляет. Что она в думе делает ??

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:07:52 18-08-2025

Гость (08:15:16 18-08-2025) Как депутат может быть такой тупой и не знать как устроен пе... Полностью разделяю ваше мнение и у меня вопрос.В комментариях прозвучало ,что она гражданка США .Если это так ,то что она делает в Думе Российской Федерации?Почему гражданин другой страны участвует в законотворчестве нашей страны?Чьи интересы он выражает?Какую клятву он соблюдает?И может ли он ,гражданин другой страны,быть преданным нашему народу,нашему государству?Может ,как раз и отсюда вот такое её мнение насчёт наших пенсий?Которые ,может и уходят в ту самую америку.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:58 18-08-2025

Гость (08:15:16 18-08-2025) Как депутат может быть такой тупой и не знать как устроен пе... Она не тупая. Она наглая и беспринципная. Считаю, что за такие слова ее надо лишить всего, посдать на среднюю пенсию и выпнуть из думы!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:35 18-08-2025

ПЕНСИИ - НЕ ЗАРПЛАТА, заявила Ирина Роднина, которая всю свою жызнь просидела на государственном финансировании.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:29 18-08-2025

Эти люди (парламентарии и чиновники вообще) живут, "..под собою не чуя страны.." . По данным за 2023 год
соотношение в России МРОТ и средних доходов "слуг народа" составляло почти 1/53.... Для сравнения :
США-1/12,5; ЕС-1/4,5; Англия-1/3; Узбекистан-1/18; Беларусь-1/6,5; Киргизия-1/29; Украина-1/15; Азербайджан-1/26; Казахстан-1/9; Информация доступна. Так что, подобным речам не стоит удивляться.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Любопытно:

12:19:57 18-08-2025

при занятии спортом кислород уходит в мышечный мозг вместо головного?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров