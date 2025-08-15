Эксперт оценил плюсы идеи снижения пенсионного возраста за рождение детей

Бывший член ОП РФ назвал amic.ru инициативу позитивной, но недостаточной для восстановления справедливости

15 августа 2025

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Инициатива по увязке снижения пенсионного возраста и количества детей в семье является положительным сигналом в плане восстановления социальной справедливости, но явно недостаточным для решения демографической проблемы и снятия напряжения после введенного ранее повышения возраста выхода на пенсию, заявил amic.ru политолог, бывший член Общественной палаты РФ, лидер движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова предложили министру труда и соцзащиты Антону Котякову увязать рождение детей с возможностью более раннего выхода на пенсию. Как уточняет ТАСС, авторы инициативы считают, что родителям двух детей можно снизить пенсионный возраст на год, трех – на три, четырех и более – на пять. Такая мера, по их убеждению, позволит укрепить социальную справедливость, повысить уровень защищенности семей.

«Это здравая инициатива. Не будем забывать, что проведенная несколько лет назад пенсионная реформа была неправильной, антисоциальной, поэтому любые действия, направленные хотя бы на частичное восстановление социальной справедливости, снижение пенсионного возраста любых категорий граждан можно только приветствовать», – заявил Георгий Федоров.

При этом собеседник считает, что увязка пенсионного возраста с количеством детей не способна, конечно, решить демографическую проблему – нужны и другие меры:

«Необходим целый комплекс решений, связанных с социальным облегчением жизни людей и восстановлением социальной справедливости – еще опыт Советского Союза показал, что это прекрасно стимулирует рождаемость».

Георгий Федоров подчеркнул, что инициатива Миронова и Лантратовой может немного сдвинуть решение демографического вопроса и снизить уровень несправедливости в связи с пенсионной реформой.