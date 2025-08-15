Эксперт оценил плюсы идеи снижения пенсионного возраста за рождение детей
Бывший член ОП РФ назвал amic.ru инициативу позитивной, но недостаточной для восстановления справедливости
15 августа 2025, 12:20, ИА Амител
Инициатива по увязке снижения пенсионного возраста и количества детей в семье является положительным сигналом в плане восстановления социальной справедливости, но явно недостаточным для решения демографической проблемы и снятия напряжения после введенного ранее повышения возраста выхода на пенсию, заявил amic.ru политолог, бывший член Общественной палаты РФ, лидер движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров.
Ранее руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова предложили министру труда и соцзащиты Антону Котякову увязать рождение детей с возможностью более раннего выхода на пенсию. Как уточняет ТАСС, авторы инициативы считают, что родителям двух детей можно снизить пенсионный возраст на год, трех – на три, четырех и более – на пять. Такая мера, по их убеждению, позволит укрепить социальную справедливость, повысить уровень защищенности семей.
«Это здравая инициатива. Не будем забывать, что проведенная несколько лет назад пенсионная реформа была неправильной, антисоциальной, поэтому любые действия, направленные хотя бы на частичное восстановление социальной справедливости, снижение пенсионного возраста любых категорий граждан можно только приветствовать», – заявил Георгий Федоров.
При этом собеседник считает, что увязка пенсионного возраста с количеством детей не способна, конечно, решить демографическую проблему – нужны и другие меры:
«Необходим целый комплекс решений, связанных с социальным облегчением жизни людей и восстановлением социальной справедливости – еще опыт Советского Союза показал, что это прекрасно стимулирует рождаемость».
Георгий Федоров подчеркнул, что инициатива Миронова и Лантратовой может немного сдвинуть решение демографического вопроса и снизить уровень несправедливости в связи с пенсионной реформой.
«Но для демографии нужно еще много сделать в рамках комплексного подхода, а не точечных действий, а законы о повышении пенсионного возраста вообще должны быть отменены», – сделал вывод лидер "Гражданской солидарности".
12:33:34 15-08-2025
Частично верно. Но... систему менять надо. А по кирпичикам еще долго собирать что-то будем
12:34:40 15-08-2025
Что-то опять про пенсионный возраст заговорили. Не к добру...
12:53:58 15-08-2025
Было всё так сфабриковано и обставлено ,что народу не дали никакой возможности выразить своё мнение по поводу этого людоедского закона(повышения пенсионного возраста).Вот и вся демократия в этом.А эти все нынешние инициативы едва ли что то дадут.Это даже меньше чем полумеры.Нужен другой ,радикальный подход к решению вопроса демографии.
12:55:27 15-08-2025
Ни одного цыгана ни в армии ни на заводе не встречал
14:04:04 15-08-2025
Гость (12:55:27 15-08-2025) Ни одного цыгана ни в армии ни на заводе не встречал ... Работают. Ещё как вламывают, причём, в "горячем" цехе - на сдельщине, за деньги-то.
12:59:17 15-08-2025
ну хоть какие-то начинания, норм
20:14:51 15-08-2025
"Справедливость" в понимании "эсеров" такова: граждане, претендующие на возвращение прежнего пенсионного возраста, "должны" обзавестись не менее чем пятью детьми, т.е. дополнительно заслужить право на то, что при Советской власти имели без новоявленных оговорок!?
23:04:52 15-08-2025
Похоже, что конституцию нашей страны не знает никто. Очередная дискриминация.
23:56:51 18-08-2025
Для начала устранить социальную пропасть между тем кто с жиру бесятся и теми , кто с копейки на копейку перебивается . Как может у допустим некоторых личностей на руках годовые бюджети городов быть? Все слова что с экранов летят полное вранье , нужно ввести уголовное наказание за ложь . Пересмотреть условия труда и стоимость рабочих часов , извините то что платят большинству гражданам это копейки . Эмиграцию остановить , то есть приток бесплатной силы и рассадник преступности . Это все можно сделать за пару месяцев , было бы желание и поменьше жадности .