Депутат из Петербурга предложил ограничить банковские переводы российским пенсионерам
Парламентарий предлагает ввести лимит на суточные переводы
25 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В России предложили ограничить банковские переводы для пенсионеров. С инициативой выступил депутат петербургского Заксобрания Борис Крупник, сообщает RT.
По его мнению, пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников из-за особенностей мировоззрения и воспитания. Для их защиты парламентарий предлагает ввести лимит на суточные переводы – не более 30 тысяч рублей.
Соответствующее обращение Крупник направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
17:13:06 25-09-2025
Дискриминация по возрасту. То за руль садиться хотят запретить, то переводы ограничить. Молодых так же часто разводят на деньги мошенники. Лишь бы "засветиться" перед выборами...
17:33:13 25-09-2025
И пусть ещё передачу наличных денег напрямую мошенникам так же ограничат суммой в 30 000 рублей.
17:56:03 25-09-2025
Да вообще под надзор их всех, пенсионеров этих. В какую-нибудь сеть "домов призрения" на Сахалине. А чо? Пенсия будет на счета этих богаделен идти, а пенсионеры будут жить у моря, встречать рассветы, так сказать...
🤣
20:53:57 25-09-2025
Пенсионеры из дум тоже будут по 30 тысяч в день переводить?
22:08:22 25-09-2025
Гость (20:53:57 25-09-2025) Пенсионеры из дум тоже будут по 30 тысяч в день переводить? ... Они тоже будут в страшном месте жить, недалеко от Бермудского треугольника. На берегу пиратского Карибского моря...
🤣