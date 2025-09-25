Депутат из Петербурга предложил ограничить банковские переводы российским пенсионерам

Парламентарий предлагает ввести лимит на суточные переводы

25 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России предложили ограничить банковские переводы для пенсионеров. С инициативой выступил депутат петербургского Заксобрания Борис Крупник, сообщает RT.

По его мнению, пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников из-за особенностей мировоззрения и воспитания. Для их защиты парламентарий предлагает ввести лимит на суточные переводы – не более 30 тысяч рублей.

Соответствующее обращение Крупник направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.