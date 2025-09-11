В Госдуме предложили давать срок до 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

Инвалиды и пенсионеры – одна из самых уязвимых групп населения России

11 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий считает необходимым ввести уголовную ответственность с наказанием вплоть до 15 лет лишения свободы. По его словам, пожилые люди и инвалиды являются одной из самых уязвимых категорий граждан, которые чаще всего становятся жертвами обмана.

«Самое страшное – это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них некому», – подчеркнул Миронов.

Он отметил, что потеря даже небольшой суммы может привести пожилых и инвалидов к серьезным последствиям: нервному срыву, ухудшению здоровья и даже смерти. Миронов добавил, что именно эти категории находятся "на особом счету" у мошенников, поэтому государство должно обеспечить для них усиленную защиту.

