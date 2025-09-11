НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили давать срок до 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

11 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий считает необходимым ввести уголовную ответственность с наказанием вплоть до 15 лет лишения свободы. По его словам, пожилые люди и инвалиды являются одной из самых уязвимых категорий граждан, которые чаще всего становятся жертвами обмана.

«Самое страшное – это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них некому», – подчеркнул Миронов.

Он отметил, что потеря даже небольшой суммы может привести пожилых и инвалидов к серьезным последствиям: нервному срыву, ухудшению здоровья и даже смерти. Миронов добавил, что именно эти категории находятся "на особом счету" у мошенников, поэтому государство должно обеспечить для них усиленную защиту.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники обманули 85-летнюю жительницу Новоалтайска, с которой за несколько дней до этого правоохранители провели профилактическую беседу.

Avatar Picture
Гость

15:11:21 11-09-2025

Сначала надо поймать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:28:46 11-09-2025

А еще умысел, что именно в отношении пенсионера или инвалида. В обще десантник.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

15:46:40 11-09-2025

Уж лучше ицых с гвоздями... и живую трансляцию из них на ТНТ...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:58 11-09-2025

Давать срок до 15 лет за обман...............

Вот так правильнее будет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:07 11-09-2025

Надо дать срока, за обман возраста выхода на пенсию. Боюсь, что это не пропустит товарищ майор.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:53 11-09-2025

а всех остальных обманывать можно?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

17:21:37 11-09-2025

Гость (17:10:53 11-09-2025) а всех остальных обманывать можно?... есть ещё ментальные инвалиды 1 группы

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:58 11-09-2025

Вот первым бы делом и начали с отправки на лесоповал тех, кто организовал, либо впоследствии не менее криминально предал забвению беспрецедентную эмиссию ничем не обеспеченных пустышек, т.е. заведомо фальшивых, буржуйских "денег", лишивших стариков советских вкладов, чья покупательная способность из-за грандиозной аферы в одночасье снизилась на три порядка!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:12 11-09-2025

Не много ли Миронова сегодня? Он уже не знает как себя пропиарить.

  -6 Нравится
Ответить
