В Госдуме предложили давать срок до 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов
Инвалиды и пенсионеры – одна из самых уязвимых групп населения России
11 сентября 2025, 14:45, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает ТАСС.
Парламентарий считает необходимым ввести уголовную ответственность с наказанием вплоть до 15 лет лишения свободы. По его словам, пожилые люди и инвалиды являются одной из самых уязвимых категорий граждан, которые чаще всего становятся жертвами обмана.
«Самое страшное – это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них некому», – подчеркнул Миронов.
Он отметил, что потеря даже небольшой суммы может привести пожилых и инвалидов к серьезным последствиям: нервному срыву, ухудшению здоровья и даже смерти. Миронов добавил, что именно эти категории находятся "на особом счету" у мошенников, поэтому государство должно обеспечить для них усиленную защиту.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники обманули 85-летнюю жительницу Новоалтайска, с которой за несколько дней до этого правоохранители провели профилактическую беседу.
15:11:21 11-09-2025
Сначала надо поймать
15:28:46 11-09-2025
А еще умысел, что именно в отношении пенсионера или инвалида. В обще десантник.
15:46:40 11-09-2025
Уж лучше ицых с гвоздями... и живую трансляцию из них на ТНТ...
16:06:58 11-09-2025
Давать срок до 15 лет за обман...............
Вот так правильнее будет.
17:00:07 11-09-2025
Надо дать срока, за обман возраста выхода на пенсию. Боюсь, что это не пропустит товарищ майор.
17:10:53 11-09-2025
а всех остальных обманывать можно?
17:21:37 11-09-2025
Гость (17:10:53 11-09-2025) а всех остальных обманывать можно?... есть ещё ментальные инвалиды 1 группы
20:15:58 11-09-2025
Вот первым бы делом и начали с отправки на лесоповал тех, кто организовал, либо впоследствии не менее криминально предал забвению беспрецедентную эмиссию ничем не обеспеченных пустышек, т.е. заведомо фальшивых, буржуйских "денег", лишивших стариков советских вкладов, чья покупательная способность из-за грандиозной аферы в одночасье снизилась на три порядка!
22:11:12 11-09-2025
Не много ли Миронова сегодня? Он уже не знает как себя пропиарить.