Депутат предложил запретить пластические операции без медицинских показаний

Медицинское сообщество отнеслось к предложению критически

01 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Султан Хамзаев / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Хамзаев выступил с инициативой о запрете пластических операций, не обусловленных медицинской необходимостью. По словам парламентария, современный тренд на однотипную внешность среди девушек представляет собой "деградацию" и противоречит традиционным культурным ценностям России, сообщает "Москва 24".

Однако медицинское сообщество отнеслось к предложению критически. Эксперты отмечают, что практическая реализация такого запрета невозможна и может привести к созданию новой криминальной ниши.

По мнению врачей, это спровоцирует рынок нелегальных медицинских заключений, где рекомендации к проведению операций будут выдаваться за денежное вознаграждение без реальных показаний.