Депутат предложил запретить пластические операции без медицинских показаний
Медицинское сообщество отнеслось к предложению критически
01 октября 2025, 17:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Хамзаев выступил с инициативой о запрете пластических операций, не обусловленных медицинской необходимостью. По словам парламентария, современный тренд на однотипную внешность среди девушек представляет собой "деградацию" и противоречит традиционным культурным ценностям России, сообщает "Москва 24".
Однако медицинское сообщество отнеслось к предложению критически. Эксперты отмечают, что практическая реализация такого запрета невозможна и может привести к созданию новой криминальной ниши.
По мнению врачей, это спровоцирует рынок нелегальных медицинских заключений, где рекомендации к проведению операций будут выдаваться за денежное вознаграждение без реальных показаний.
17:35:04 01-10-2025
Любой мужик как медик скажет, что сиськи надо увеличить палюбэ
17:55:03 01-10-2025
Гость (17:35:04 01-10-2025) Любой мужик как медик скажет, что сиськи надо увеличить палю... Как такие коментарии проходят модерацию?
Пластика - это проблема с психикой - непринятие себя, плюс проблемы с "отложенным" эффектом в виде плохой памяти, прием тяжелых препаратов чтобы имплант прижился, постоянный мониторинг импланта чтобы не деформировался/ не протек, повторная операция - это очень тяжело, а не "хаханьки"
В сети есть ролик как имплант обрастает кальцием за 15 лет.... ну такое....
Запретить, к сожалению, не смогут - это такой рынок - богатым дядям плевать на девченок
17:40:23 01-10-2025
Ему самому пластика нужна)
18:35:56 01-10-2025
Пусть своим гаремом командует
18:52:57 01-10-2025
еще один любитель выбирать обои для дома где крыша заваливается?
вон в отправлении детей в екате разобраться не желает?
20:01:29 01-10-2025
запрещать не стоит, конечно, а вот обязательное обследование у психиатра перед принятием решения- обязательно.
21:38:15 01-10-2025
обследование у психиатра поддерживаю, некоторые дамочки на пластику, как на наркотик подсаживаются: сначала губы, потом глаза, потом нос и поехала...
22:03:49 01-10-2025
Лично ему и государству какой вред или польза от данного запрета??
10:09:32 02-10-2025
Светлана (22:03:49 01-10-2025) Лично ему и государству какой вред или польза от данного зап... Может, жена постоянно тянет деньги из семейного бюджета на пластику, он не справляется, хочет привлечь государство.
09:11:00 02-10-2025
Посмотрите на фото Меган Маркл до пластической операции. Типичные афрочерты, широкий толстый нос. С такой внешностью не взяли бы сниматься в ролях, сделавших её известной. А так, сделала новую мордочку, и принц Гарри в кармане! Что на это возразит психиатр? Ненормальная девчонка оперировалась и сделала новую судьбу?
09:24:18 02-10-2025
Он это пусть Михайлову со Зверевым скажет, да перед президентом