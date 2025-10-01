НОВОСТИОбщество

Депутат предложил запретить пластические операции без медицинских показаний

Медицинское сообщество отнеслось к предложению критически

01 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Султан Хамзаев / Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы Хамзаев выступил с инициативой о запрете пластических операций, не обусловленных медицинской необходимостью. По словам парламентария, современный тренд на однотипную внешность среди девушек представляет собой "деградацию" и противоречит традиционным культурным ценностям России, сообщает "Москва 24".

Однако медицинское сообщество отнеслось к предложению критически. Эксперты отмечают, что практическая реализация такого запрета невозможна и может привести к созданию новой криминальной ниши.

По мнению врачей, это спровоцирует рынок нелегальных медицинских заключений, где рекомендации к проведению операций будут выдаваться за денежное вознаграждение без реальных показаний.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

17:35:04 01-10-2025

Любой мужик как медик скажет, что сиськи надо увеличить палюбэ

  -12

Avatar Picture
Гость

17:55:03 01-10-2025

Гость (17:35:04 01-10-2025) Любой мужик как медик скажет, что сиськи надо увеличить палю... Как такие коментарии проходят модерацию?
Пластика - это проблема с психикой - непринятие себя, плюс проблемы с "отложенным" эффектом в виде плохой памяти, прием тяжелых препаратов чтобы имплант прижился, постоянный мониторинг импланта чтобы не деформировался/ не протек, повторная операция - это очень тяжело, а не "хаханьки"
В сети есть ролик как имплант обрастает кальцием за 15 лет.... ну такое....
Запретить, к сожалению, не смогут - это такой рынок - богатым дядям плевать на девченок

  -1

Avatar Picture
АННА

17:40:23 01-10-2025

Ему самому пластика нужна)

  2

Avatar Picture
Гость

18:35:56 01-10-2025

Пусть своим гаремом командует

  10

Avatar Picture
Гость

18:52:57 01-10-2025

еще один любитель выбирать обои для дома где крыша заваливается?
вон в отправлении детей в екате разобраться не желает?

  9

Avatar Picture
Элен без ребят

20:01:29 01-10-2025

запрещать не стоит, конечно, а вот обязательное обследование у психиатра перед принятием решения- обязательно.

  3

Avatar Picture
гость

21:38:15 01-10-2025

обследование у психиатра поддерживаю, некоторые дамочки на пластику, как на наркотик подсаживаются: сначала губы, потом глаза, потом нос и поехала...

  4

Avatar Picture
Светлана

22:03:49 01-10-2025

Лично ему и государству какой вред или польза от данного запрета??

  7

Avatar Picture
Гость

10:09:32 02-10-2025

Светлана (22:03:49 01-10-2025) Лично ему и государству какой вред или польза от данного зап... Может, жена постоянно тянет деньги из семейного бюджета на пластику, он не справляется, хочет привлечь государство.

  4

Avatar Picture
Гость

09:11:00 02-10-2025

Посмотрите на фото Меган Маркл до пластической операции. Типичные афрочерты, широкий толстый нос. С такой внешностью не взяли бы сниматься в ролях, сделавших её известной. А так, сделала новую мордочку, и принц Гарри в кармане! Что на это возразит психиатр? Ненормальная девчонка оперировалась и сделала новую судьбу?

  3

Avatar Picture
Гость

09:24:18 02-10-2025

Он это пусть Михайлову со Зверевым скажет, да перед президентом

  0

