Народный артист Басилашвили предложил депутатам запретить "Войну и мир"
Актер подчеркнул абсурдность чрезмерных ограничений в культуре
29 сентября 2025, 08:15, ИА Амител
Народный артист СССР Олег Басилашвили в ироничной форме предложил депутатам запретить роман Льва Толстого "Война и мир". Об этом он рассказал в интервью "КП", комментируя новости об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за якобы экстремизм.
91-летний актер отметил, что если следовать подобной логике, то под запрет может попасть и классика.
«Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить. И вообще проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так», – сказал Басилашвили.
Его слова прозвучали как шутка, однако артист подчеркнул абсурдность чрезмерных ограничений в культуре.
Мимо... Войну и мир и так почти никто не читает )
10:13:45 29-09-2025
Гость (08:29:31 29-09-2025) Мимо... Войну и мир и так почти никто не читает )... У каждого свой круг общения, и каждый сам его выбирает. В вашем наверно так оно и есть.
10:15:08 29-09-2025
Гость (10:13:45 29-09-2025) У каждого свой круг общения, и каждый сам его выбирает. В ва... А какой круг шире, как думаете?
12:34:16 29-09-2025
Гость (10:15:08 29-09-2025) А какой круг шире, как думаете?... Вы в том кругу, который поширше?)
10:22:24 29-09-2025
Гость (10:13:45 29-09-2025) У каждого свой круг общения, и каждый сам его выбирает. В ва... У вас под подушкой какой том "ВиМ" лежит? И где ваш томик Чехова, который вы давно не перечитывали?
10:25:35 29-09-2025
Гость (10:22:24 29-09-2025) У вас под подушкой какой том "ВиМ" лежит? И где ваш томик Че... Ну вы уж графоманскую тягомотину Толстого с живыми и искрящимися произведениями Чехова в один ряд не ставьте.
12:39:24 29-09-2025
Гость (10:25:35 29-09-2025) Ну вы уж графоманскую тягомотину Толстого с живыми и искрящи... оба пристукнутые.
08:31:40 29-09-2025
Аплодирую стоя!
09:30:14 29-09-2025
Mike (08:31:40 29-09-2025) Аплодирую стоя!... Лучше ляг. А то ненароком упадешь.
10:10:11 29-09-2025
Mike (08:31:40 29-09-2025) Аплодирую стоя!... Школьники в ножки депутату поклонятся если он запретит "войну и мир"
Читать это чтиво во многих томах да нафиг надо.
Пусть лучше "Эпоху мертворожденных" читают про Окраину, пророческий роман получился.
10:15:39 29-09-2025
Гость (10:10:11 29-09-2025) Школьники в ножки депутату поклонятся если он запретит "войн... а школьникам, что бы из них что-то получилось, не должно быть легко.
11:13:13 29-09-2025
Напрасно он это сказал, эти могут и всерьез воспринять.
16:04:06 29-09-2025
Mike (08:31:40 29-09-2025) Аплодирую стоя!... А я лежа.
08:38:52 29-09-2025
ну если уж депутаты запретили писать о запретах депутатов, то о чём ещё можно говорить.
Раньше был "взбесившийся принтер" а сейчас .... "Запретительный каток" или "Отдел по борьбе с здравым смыслом"
10:10:52 29-09-2025
Шинник (08:38:52 29-09-2025) ну если уж депутаты запретили писать о запретах депутатов, т... То была борьба с оппортунизмом.
08:49:52 29-09-2025
извечную трагикомедию- излюбленную новогоднюю жвачку москвы и енинграда, будут запрещать?
а то мамкин соплежуй лукашин, в сорок лет живущий с мамой и вертихвостка надечка - уж дюже скрепы шатают.
10:12:06 29-09-2025
Гость (08:49:52 29-09-2025) извечную трагикомедию- излюбленную новогоднюю жвачку москвы ... Скрепы-это плохо?
10:59:53 29-09-2025
Гость (10:12:06 29-09-2025) Скрепы-это плохо? ...
Когда противоречат здравому смыслу и прогрессу, то - плохо. Корабль без якоря унесет течением, но корабль, который все время стоит на якоре - бесполезен.
12:48:15 29-09-2025
Гость (10:59:53 29-09-2025) Когда противоречат здравому смыслу и прогрессу, то - пло... Но в данном случае имеются ввиду скрепы, которые "держат" сам корабль.
14:21:41 29-09-2025
Гость (08:49:52 29-09-2025) извечную трагикомедию- излюбленную новогоднюю жвачку москвы ... В фильме единственный порядочный персонаж - Ипполит, и того кинули. Всё как в жизни.
15:01:04 29-09-2025
Гость (14:21:41 29-09-2025) В фильме единственный порядочный персонаж - Ипполит, и того ...
К тому ж некоторые могут подумать,что пьянство может привести к семейному счастью.
10:16:22 29-09-2025
Впору высказаться легендарной фразой Сергея Лаврова...
11:56:25 29-09-2025
Школьники читают. Обычно, кто про мир, а кто про войну)))
Перечитывая во взрослом возрасте, обращаешь внимание на многие вещи, которые прошли мимо в школе. Так, меня поразил диалог Наташи Ростовой и княжны Марьи Болконской где-то в конце романа. Дамы уже были замужем и рассуждали о судьбе Сони, почему у неё не сложилась личная жизнь. Обе пришли к выводу, что Соне не хватало … эгоизма. А ведь Соня пожертвовала свои счастьем ради семьи Ростовых и Болконских! И они же её за это осуждают ! О-очень непрост и современен Лев Николаевич!
12:43:12 29-09-2025
Когда-то моя учительница по русскому языку и литературе сказала, что перечитывает роман "Война и мир" каждый год. А для десятиклассников его изучать пока рановато.)
12:51:41 29-09-2025
Гость (12:43:12 29-09-2025) Когда-то моя учительница по русскому языку и литературе сказ... незамужняя была?
18:26:44 29-09-2025
Гость (12:43:12 29-09-2025) Когда-то моя учительница по русскому языку и литературе сказ... Да ладно! Им 16-17 лет, достаточно взрослые, познакомиться с произведением вполне в состоянии. Никто же не заставляет делать анализ на уровне филфака универа))) Тем более, что в романе много героев их возраста и даже младше. По сути, проблемы одни и те же. Любовь и смерть - вечная тема.
13:58:43 29-09-2025
А может лучше депутатов запретить, видно одни двоечники собрались. Когда же они начнут работать на благо Росси??? А запрещать нормальные книги - очередной авбсурд и безграмотность. Молодец Басилашвили, любит Родину. А песни сектора газа и Круга признать достоянием - БРЕД очередной.
14:57:51 29-09-2025
А запрещать российский канал RT в цывизованных странах-Англии,Германии,Франции,США это как?Боязнь что в цветущем саду фрукты с деревьев опадут! )
15:19:56 29-09-2025
Гость (14:57:51 29-09-2025) А запрещать российский канал RT в цывизованных странах-Англи...
А с каких пор канал RT вдруг стал культурой?