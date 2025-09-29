Народный артист Басилашвили предложил депутатам запретить "Войну и мир"

Актер подчеркнул абсурдность чрезмерных ограничений в культуре

29 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

Народный артист СССР Олег Басилашвили в ироничной форме предложил депутатам запретить роман Льва Толстого "Война и мир". Об этом он рассказал в интервью "КП", комментируя новости об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за якобы экстремизм.

91-летний актер отметил, что если следовать подобной логике, то под запрет может попасть и классика.

«Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить. И вообще проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так», – сказал Басилашвили.

Его слова прозвучали как шутка, однако артист подчеркнул абсурдность чрезмерных ограничений в культуре.