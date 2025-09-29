НОВОСТИКультура

Народный артист Басилашвили предложил депутатам запретить "Войну и мир"

Актер подчеркнул абсурдность чрезмерных ограничений в культуре

29 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

Народный артист СССР Олег Басилашвили в ироничной форме предложил депутатам запретить роман Льва Толстого "Война и мир". Об этом он рассказал в интервью "КП", комментируя новости об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за якобы экстремизм.

91-летний актер отметил, что если следовать подобной логике, то под запрет может попасть и классика.

«Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить. И вообще проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так», – сказал Басилашвили.

Его слова прозвучали как шутка, однако артист подчеркнул абсурдность чрезмерных ограничений в культуре.

Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

08:29:31 29-09-2025

Мимо... Войну и мир и так почти никто не читает )

  

Avatar Picture
Гость

10:13:45 29-09-2025

Гость (08:29:31 29-09-2025) Мимо... Войну и мир и так почти никто не читает )... У каждого свой круг общения, и каждый сам его выбирает. В вашем наверно так оно и есть.

  

Avatar Picture
Гость

10:15:08 29-09-2025

Гость (10:13:45 29-09-2025) У каждого свой круг общения, и каждый сам его выбирает. В ва... А какой круг шире, как думаете?

  

Avatar Picture
Гость

12:34:16 29-09-2025

Гость (10:15:08 29-09-2025) А какой круг шире, как думаете?... Вы в том кругу, который поширше?)

  

Avatar Picture
Гость

10:22:24 29-09-2025

Гость (10:13:45 29-09-2025) У каждого свой круг общения, и каждый сам его выбирает. В ва... У вас под подушкой какой том "ВиМ" лежит? И где ваш томик Чехова, который вы давно не перечитывали?

  

Avatar Picture
Гость

10:25:35 29-09-2025

Гость (10:22:24 29-09-2025) У вас под подушкой какой том "ВиМ" лежит? И где ваш томик Че... Ну вы уж графоманскую тягомотину Толстого с живыми и искрящимися произведениями Чехова в один ряд не ставьте.

  

Avatar Picture
Musik

12:39:24 29-09-2025

Гость (10:25:35 29-09-2025) Ну вы уж графоманскую тягомотину Толстого с живыми и искрящи... оба пристукнутые.

  

Avatar Picture
Mike

08:31:40 29-09-2025

Аплодирую стоя!

  

Avatar Picture
Гость

09:30:14 29-09-2025

Mike (08:31:40 29-09-2025) Аплодирую стоя!... Лучше ляг. А то ненароком упадешь.

  

Avatar Picture
Гость

10:10:11 29-09-2025

Mike (08:31:40 29-09-2025) Аплодирую стоя!... Школьники в ножки депутату поклонятся если он запретит "войну и мир"
Читать это чтиво во многих томах да нафиг надо.
Пусть лучше "Эпоху мертворожденных" читают про Окраину, пророческий роман получился.

  

Avatar Picture
Гость

10:15:39 29-09-2025

Гость (10:10:11 29-09-2025) Школьники в ножки депутату поклонятся если он запретит "войн... а школьникам, что бы из них что-то получилось, не должно быть легко.

  

Avatar Picture
Иванна

11:13:13 29-09-2025

Напрасно он это сказал, эти могут и всерьез воспринять.

  

Avatar Picture
Гость

16:04:06 29-09-2025

Mike (08:31:40 29-09-2025) Аплодирую стоя!... А я лежа.

  

Avatar Picture
Шинник

08:38:52 29-09-2025

ну если уж депутаты запретили писать о запретах депутатов, то о чём ещё можно говорить.

Раньше был "взбесившийся принтер" а сейчас .... "Запретительный каток" или "Отдел по борьбе с здравым смыслом"

  

Avatar Picture
Гость

10:10:52 29-09-2025

Шинник (08:38:52 29-09-2025) ну если уж депутаты запретили писать о запретах депутатов, т... То была борьба с оппортунизмом.

  

Avatar Picture
Гость

08:49:52 29-09-2025

извечную трагикомедию- излюбленную новогоднюю жвачку москвы и енинграда, будут запрещать?
а то мамкин соплежуй лукашин, в сорок лет живущий с мамой и вертихвостка надечка - уж дюже скрепы шатают.

  

Avatar Picture
Гость

10:12:06 29-09-2025

Гость (08:49:52 29-09-2025) извечную трагикомедию- излюбленную новогоднюю жвачку москвы ... Скрепы-это плохо?

  

Avatar Picture
Гость

10:59:53 29-09-2025

Гость (10:12:06 29-09-2025) Скрепы-это плохо? ...
Когда противоречат здравому смыслу и прогрессу, то - плохо. Корабль без якоря унесет течением, но корабль, который все время стоит на якоре - бесполезен.

  

Avatar Picture
Гость

12:48:15 29-09-2025

Гость (10:59:53 29-09-2025) Когда противоречат здравому смыслу и прогрессу, то - пло... Но в данном случае имеются ввиду скрепы, которые "держат" сам корабль.

  

Avatar Picture
Гость

14:21:41 29-09-2025

Гость (08:49:52 29-09-2025) извечную трагикомедию- излюбленную новогоднюю жвачку москвы ... В фильме единственный порядочный персонаж - Ипполит, и того кинули. Всё как в жизни.

  

Avatar Picture
Гость

15:01:04 29-09-2025

Гость (14:21:41 29-09-2025) В фильме единственный порядочный персонаж - Ипполит, и того ...
К тому ж некоторые могут подумать,что пьянство может привести к семейному счастью.

  

Avatar Picture
@

10:16:22 29-09-2025

Впору высказаться легендарной фразой Сергея Лаврова...

  

Avatar Picture
Гость

11:56:25 29-09-2025

Школьники читают. Обычно, кто про мир, а кто про войну)))


  

Avatar Picture
Гость

12:43:12 29-09-2025

Когда-то моя учительница по русскому языку и литературе сказала, что перечитывает роман "Война и мир" каждый год. А для десятиклассников его изучать пока рановато.)

  

Avatar Picture
Musik

12:51:41 29-09-2025

Гость (12:43:12 29-09-2025) Когда-то моя учительница по русскому языку и литературе сказ... незамужняя была?

  

Avatar Picture
Гость

18:26:44 29-09-2025

Гость (12:43:12 29-09-2025) Когда-то моя учительница по русскому языку и литературе сказ... Да ладно! Им 16-17 лет, достаточно взрослые, познаком

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:43 29-09-2025

А может лучше депутатов запретить, видно одни двоечники собрались. Когда же они начнут работать на благо Росси??? А запрещать нормальные книги - очередной авбсурд и безграмотность. Молодец Басилашвили, любит Родину. А песни сектора газа и Круга признать достоянием - БРЕД очередной.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:51 29-09-2025

А запрещать российский канал RT в цывизованных странах-Англии,Германии,Франции,США это как?Боязнь что в цветущем саду фрукты с деревьев опадут! )

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:56 29-09-2025

Гость (14:57:51 29-09-2025) А запрещать российский канал RT в цывизованных странах-Англи...
А с каких пор канал RT вдруг стал культурой?

  4 Нравится
Ответить
