Алтайские депутаты посмотрели, чем питаются школьники Барнаула, и остались довольны
Представители краевого депутатского корпуса побывали на комбинате школьного питания
08 октября 2025, 17:35, ИА Амител
8 октября депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании посетили АО "Комбинат школьного питания – Глобус", который занимается организацией питания для более 50 тысяч школьников из 85 барнаульских школ. В рамках визита депутаты вместе с коллегами из городской думы ознакомились с работой предприятия, которое предоставляет горячие обеды. И оценили качество питания.
Меню, предлагаемое комбинатом, разработано на две недели и основывается на блюдах русской кухни. Они соответствуют стандартам здорового питания и санитарным нормам. В рацион включили привычные для школьников блюда – супы, каши, картофельное пюре, котлеты, макароны, а также традиционные русские блюда, такие как блины, пельмени с рыбой, борщ, сырники, вареники с картофелем, голубцы, расстегаи, кулебяки и кисель, рассказала главный технолог предприятия Ольга Рыкшина.
Директор "Глобуса" Сергей Косых отметил, что меню формируют на основе местных и сезонных продуктов, которые закупают у региональных поставщиков. Он также сообщил, что за последние три года уровень обеспеченности горячим питанием значительно улучшился.
«Три года назад обеспеченность питанием была у нас порядка 42-45%. Сейчас эта цифра порядка 70%. Это говорит о том, что дети все больше предпочитают питаться в столовой на территории школы», – сказал Сергей Косых.Важно отметить, что эта статистика не включает питание в школьных буфетах.
Депутат АКЗС Ксения Белоусова рассказала, что новое меню, основанное на русской кухне, вызвало положительные отклики среди школьников. Однако старшеклассники часто не успевают поесть из-за нехватки времени на перемене. Сергей Косых сообщил, что данную проблему помогут решить смарт-буфеты, которые будут удобнее для учащихся.
Надзор за организацией питания в школах ведут депутаты Барнаульской городской Думы вместе с родительской общественностью. Председатель БГД Галина Буевич подчеркнула, что благодаря усилиям всех участников количество жалоб от родителей значительно снизилось.
Председатель АКЗС Александр Романенко рассказал, что все столовые в школах и детсадах оснащены современным оборудованием. Бесплатное питание предоставляют школьникам начальных классов, детям из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями и детям участников СВО.
По его словам, опыт комбината "Глобус" можно использовать и в других регионах, при этом важно увеличить посещаемость школьных столовых.
«Главный вопрос – не все ребятишки сегодня питаются в школьных столовых. Возможно, на это влияет позиция родителей, внешний вид блюд, ценообразование. Возможно, где-то мы как представители власти недорабатываем. Нужно сформировать у ребенка мысль, что ему нужно питаться здоровой, хорошей пищей именно в школе, а не покупать чипсы и колу в ларьке», – резюмировал председатель АКЗС.И призвал краевых и муниципальных депутатов обратить на это внимание.
17:49:26 08-10-2025
И никаких шурем,шурпов и пловов.
17:49:29 08-10-2025
Во-первых не смотреть и откушать надо было. Во-вторых нужно было не показательные смотрины на комбинате школьного питания устраивать, а заехать в несколько школ без предупреждения со своей проверкой. А так бестолковое показушничество и имитация своего участия и работы.
17:53:24 08-10-2025
Можно сколь угодно долго, часто и много смотреть на школьную еду. Но факт остается фактом, школьники не хотят питаться в школьных столовых и не по причине отсутствия культуры еды, а по причине кучи слипшихся несъедобных макарон в тарелке и т.п. "вкусностей".
21:17:29 08-10-2025
Гость (17:53:24 08-10-2025) Можно сколь угодно долго, часто и много смотреть на школьную... Потому что раньше школьники играли в догоняшки на переменах, а сейчас сидят в смартфонах. В советское время никто не спрашивал ни детей ни их родителей, как кормить. И такого вот разнообразия блюд не было и в помине.
06:37:45 09-10-2025
Гость (21:17:29 08-10-2025) Потому что раньше школьники играли в догоняшки на переменах... Бред пишешь. Какая связь между питанием и догоняшками? Факт есть факт - еда холодная и невкусная. В советское время, кстати, да и в российское частично, готовили в школах.
07:13:47 09-10-2025
Гость (06:37:45 09-10-2025) Бред пишешь. Какая связь между питанием и догоняшками? Факт ... Связь обыкновенная. Чем больше двигаешься, тем больше энергии нужно организму. Ну и надо понимать, что это не дома, где сразу с плиты наливаешь себе горячий борщец. Осуществить это для нескольких классов сразу малореально.
08:48:42 09-10-2025
Гость (21:17:29 08-10-2025) Потому что раньше школьники играли в догоняшки на переменах...
Чушь собачья. И тридцать и двадцать лет назад безо всяких смартфонов еда в школьных столовых вызывала у школьников желание только поскорее ЭТО выбросить
18:29:42 08-10-2025
у детей бы лучше спросили. а это - показуха
18:33:05 08-10-2025
Что-то Косых растолстел
21:55:31 08-10-2025
Гость (18:33:05 08-10-2025) Что-то Косых растолстел... ]
«Застенчивый Александр Яковлевич пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал. В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок... Обед прошел весело».
И. Ильф, Е. Петров "12 стульев"
20:36:36 08-10-2025
Как они смеются задорно, глядя на еду. Ни икры тебе, ни осетрины, ни мраморной говядины... Макарошки да греча!
21:43:21 08-10-2025
А талончик взять депутаты не хотят в поликлинике? Пройти круги ада , на себе испытать доступную медицину?
07:56:28 09-10-2025
Понятно что там все красиво и вкусно на столе.Обычно на такие проверки шеф повара зовут премиального,но по факту в школах и садах совсем другое качество...
08:21:33 09-10-2025
"Алтайские депутаты посмотрели, чем питаются школьники Барнаула, и остались довольны"...
И остались довольны, что не надо было это кушать, а только посмотреть ...
08:50:44 09-10-2025
Нужно иметь iq на уровне плинтуса, чтобы верить, что школьников так кормят каждый день и в каждой школе
09:22:54 09-10-2025
Вот какая польза от Романенко? Показуха одна?
10:06:15 09-10-2025
Так много вопросов:
Что это у депутатов на фото телефоны "не дружественные"
Даже не попробовали? кто считать норму сахара будет? макароны / пюре/ рис , плов/ компот / чай с сахаром - потом диабет через одного и цветы жизни дома отказываются нормальную еду есть
в садике у своего ребенка в меню видела соленые огурцы....
утром запеканка с джемом, в обед булочка с сахаром, подник печенье с пальмовым маслом
Продолжаем.... чтобы больше потом больше инвалидов было.....
11:02:10 09-10-2025
вся еда холодная , в жидком супе плавает жыр
колбаса опять в приоритете с сосисками
типа дети их любят
ага
что лучше ? кусок говядины они себе заберут а сосиски из бумаги и сала детям
11:27:43 09-10-2025
Посмотрели... Это главное из всего текста.
Попробовать надо было, хотя оказалось бы не плохо даже, наверное, но вот в школах ситуация совсем другая, туда привозят эту еду, и то не такую, хах, потом разогревают, и курица, например, после разогревания, уже на вкус как пропавшая. И так со всем остальным.
Проверки нужно делать в школах и без предупреждений. Ведь если предупредить, ясень пень, все сделают на совесть. А в остальные дни: мрак
11:52:47 09-10-2025
и они думают что еда напоказ такая же как в реальных столовых ? это или наивность или заинтересованность.
13:10:15 09-10-2025
В нашей школе качество еды в этом году упало, в прошлом году оба ребенка кушали. В этом сказали есть невозможно… учатся в разные. Смены, поэтому знаем что дают и утром, и в обед … прям беда с этим питанием
13:24:53 09-10-2025
Бред какой-то. Для депутатов и приготовили по депутатски. А то, что попадает в школы, далеко не всякое неизбалованное деликатесами, домашнее животное есть будет.