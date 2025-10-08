"Алтайские депутаты посмотрели, чем питаются школьники Барнаула, и остались довольны"...

Представители краевого депутатского корпуса побывали на комбинате школьного питания

08 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Депутатский визит в АО "Глобус" / Фото: пресс-служба АКЗС

8 октября депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании посетили АО "Комбинат школьного питания – Глобус", который занимается организацией питания для более 50 тысяч школьников из 85 барнаульских школ. В рамках визита депутаты вместе с коллегами из городской думы ознакомились с работой предприятия, которое предоставляет горячие обеды. И оценили качество питания.

Меню, предлагаемое комбинатом, разработано на две недели и основывается на блюдах русской кухни. Они соответствуют стандартам здорового питания и санитарным нормам. В рацион включили привычные для школьников блюда – супы, каши, картофельное пюре, котлеты, макароны, а также традиционные русские блюда, такие как блины, пельмени с рыбой, борщ, сырники, вареники с картофелем, голубцы, расстегаи, кулебяки и кисель, рассказала главный технолог предприятия Ольга Рыкшина.

Директор "Глобуса" Сергей Косых отметил, что меню формируют на основе местных и сезонных продуктов, которые закупают у региональных поставщиков. Он также сообщил, что за последние три года уровень обеспеченности горячим питанием значительно улучшился.

«Три года назад обеспеченность питанием была у нас порядка 42-45%. Сейчас эта цифра порядка 70%. Это говорит о том, что дети все больше предпочитают питаться в столовой на территории школы», – сказал Сергей Косых.Важно отметить, что эта статистика не включает питание в школьных буфетах.

Депутат АКЗС Ксения Белоусова рассказала, что новое меню, основанное на русской кухне, вызвало положительные отклики среди школьников. Однако старшеклассники часто не успевают поесть из-за нехватки времени на перемене. Сергей Косых сообщил, что данную проблему помогут решить смарт-буфеты, которые будут удобнее для учащихся.

Надзор за организацией питания в школах ведут депутаты Барнаульской городской Думы вместе с родительской общественностью. Председатель БГД Галина Буевич подчеркнула, что благодаря усилиям всех участников количество жалоб от родителей значительно снизилось.

Председатель АКЗС Александр Романенко рассказал, что все столовые в школах и детсадах оснащены современным оборудованием. Бесплатное питание предоставляют школьникам начальных классов, детям из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями и детям участников СВО.

По его словам, опыт комбината "Глобус" можно использовать и в других регионах, при этом важно увеличить посещаемость школьных столовых.

«Главный вопрос – не все ребятишки сегодня питаются в школьных столовых. Возможно, на это влияет позиция родителей, внешний вид блюд, ценообразование. Возможно, где-то мы как представители власти недорабатываем. Нужно сформировать у ребенка мысль, что ему нужно питаться здоровой, хорошей пищей именно в школе, а не покупать чипсы и колу в ларьке», – резюмировал председатель АКЗС.И призвал краевых и муниципальных депутатов обратить на это внимание.