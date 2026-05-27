Депутаты предложили установить зарплату медикам не ниже 150% от средней по региону

В "Справедливой России" считают, что единый федеральный стандарт станет нижней планкой для всех регионов и поможет укрепить кадровый потенциал здравоохранения

27 мая 2026, 07:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение палаты законопроект, который устанавливает единый федеральный минимальный стандарт оплаты труда медработников. Согласно документу, их зарплата не может быть ниже 150% средней заработной платы по региону, пишет РИА Новости.

Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и Федот Тумусов.

«Предлагаемое законопроектом регулирование направлено на установление единого федерального минимального стандарта, согласно которому заработная плата медицинского работника за полностью отработанную месячную норму рабочего времени и выполненные трудовые обязанности не может быть ниже 150% средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Миронов уточнил, что предлагаемый стандарт не отменяет дополнительные надбавки.

«Принятие нашего законопроекта формирует нижнюю федеральную планку, обязательную для соблюдения на всей территории Российской Федерации», — пояснил политик.

По его словам, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая бы гарантировала минимальный уровень оплаты труда медиков в зависимости от средней зарплаты в регионе.