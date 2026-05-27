Депутаты предложили установить зарплату медикам не ниже 150% от средней по региону
В "Справедливой России" считают, что единый федеральный стандарт станет нижней планкой для всех регионов и поможет укрепить кадровый потенциал здравоохранения
27 мая 2026, 07:45, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение палаты законопроект, который устанавливает единый федеральный минимальный стандарт оплаты труда медработников. Согласно документу, их зарплата не может быть ниже 150% средней заработной платы по региону, пишет РИА Новости.
Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и Федот Тумусов.
«Предлагаемое законопроектом регулирование направлено на установление единого федерального минимального стандарта, согласно которому заработная плата медицинского работника за полностью отработанную месячную норму рабочего времени и выполненные трудовые обязанности не может быть ниже 150% средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
Миронов уточнил, что предлагаемый стандарт не отменяет дополнительные надбавки.
«Принятие нашего законопроекта формирует нижнюю федеральную планку, обязательную для соблюдения на всей территории Российской Федерации», — пояснил политик.
По его словам, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая бы гарантировала минимальный уровень оплаты труда медиков в зависимости от средней зарплаты в регионе.
«Принятие законопроекта "Справедливой России" будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи в нашей стране», — заключил Миронов.
07:50:31 27-05-2026
Началось перед выборами:обещаем, обещать.
10:58:04 27-05-2026
Гость (07:50:31 27-05-2026) Началось перед выборами:обещаем, обещать....
Ага, мне вот интересно, если медикам 150% от средней по региону, то кому те же депутаты предлагают сделать 50% от средней по региону? Ну, так чисто из интереса, чтобы цифры сходились...
15:26:26 27-05-2026
Гость (10:58:04 27-05-2026) Ага, мне вот интересно, если медикам 150% от средней по ... Очевидно же - другим медикам. Чтоб никому обидно не было.
07:58:32 27-05-2026
... и получится как в том анекдоте:
ставку повысили на обещанный процент, надбавки срезали - по итогу стали получать меньше чем до повышения...
Пожалуйста верните всё взад!
08:58:05 27-05-2026
Предложить, не значит жениться
09:17:45 27-05-2026
Миронов против Путина? 150% и 200%...
09:23:02 27-05-2026
Выборы, выборы ...
09:30:16 27-05-2026
Так вроде по майским указам у них уже 200 % от средней, до 150 снизить хотят?
09:55:58 27-05-2026
почему только медикам? Всем остальным тоже увеличить на 150%!
10:18:34 27-05-2026
Не медикам, а медсестрам, т.е. специалистам со средним профессиональным образованием. У врачей и так уже 200%. У санитарок - 100%, т.е. медсестер сравняли с санитарками, и так уже несколько лет. Куда только не писали! И вот перед выборами возбудились. Предложили - не постановили.
11:09:33 27-05-2026
Гость (10:18:34 27-05-2026) Не медикам, а медсестрам, т.е. специалистам со средним профе... приди на 60 поработай, место дам
08:28:55 28-05-2026
бгг (11:09:33 27-05-2026) приди на 60 поработай, место дам... Не имею сестринского образования.
10:33:56 27-05-2026
"не может быть ниже 150% средней заработной платы по региону" - опять деление по регионам.. движение (переезды) продолжится в соседние регионы в поисках "хорошего" региона, например Москва..
13:14:34 27-05-2026
Кроме медиков и учителей больше никто стране не нужен!
А инженерА-то, наверно только в шампанском не купаются, как и работники остатков сельского хозяйства.