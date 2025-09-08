Депутаты предложили выдавать товар бесплатно при несоответствии цены на кассе
Законопроект будет рассмотрен на осенней сессии Госдумы
08 сентября 2025, 23:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли законопроект о введении принципа "честный чек", согласно которому покупатель получит товар бесплатно, если его цена на кассе окажется выше, чем указано на ценнике, сообщает РИА Новости.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты Владимир Плякин, Ярослав Самылин и Антон Ткачев. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12 закона "О защите прав потребителей".
«По замыслу авторов, это правило создаст для ретейлеров прямые экономические стимулы следить за актуальностью ценников, поскольку каждая ошибка будет обходиться им убытками в виде бесплатной передачи товара», – пишет издание.
В пояснительной записке отмечается, что подобная практика уже успешно применяется в ряде стран, например в Канаде, где она значительно повысила дисциплину ценовой политики. Законопроект направлен на искоренение ложных ценников, защиту потребителей от переплат и повышение прозрачности розничной торговли.
Инициатива стала ответом на массовые жалобы россиян на расхождения между ценами на ценниках и в чеках. По данным Роспотребнадзора, такие нарушения остаются одними из самых частых в сфере торговли.
Законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, и в случае принятия правила "честного чека" могут заработать уже в 2025 году.
Число акций попросту уменьшится. Либо будут размазывать смену ценников на несколько дней. Как это работает сейчас, целый каталог за один день не переставить, только если ночью, а это другая оплата работникам...
01:07:21 09-09-2025
Очень хорошее предложение. Уволятся оставшиеся продавцы и управляющие. Ритейл загнется окончательно. Потребительский экстремизм превратится в охоту за дармовщиной. Интересно, что в голове у Даванковых?
02:11:02 09-09-2025
Обана. Подменил ценник на витрине. Получил товар бесплатно.
09:19:35 09-09-2025
Очень правильное предложение, можно добавить такой же подход и на рекламу..
12:27:43 09-09-2025
Уберите зряплату у депутатиков
14:57:53 09-09-2025
И к комментариям на Интернет ресурсах процедуру какой же жёсткой ответственности применить, пронес фейк или оскорбил кого-нибудь, сразу административная ответственность, за чушь вне компетенции штрафные работы
21:23:44 11-09-2025
Может не бесплатно, но по цене ценника должны, но мало где этого получается добиться( говорят оформим возврат и всё...
А ведь часто прям специально другие ценники ставят, того товара даже нет, а ставят на похожий чтобы обмануть, а потом говорят так не тот, поменять, забыли, студенты напутали...