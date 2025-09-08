Депутаты предложили выдавать товар бесплатно при несоответствии цены на кассе

Законопроект будет рассмотрен на осенней сессии Госдумы

08 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли законопроект о введении принципа "честный чек", согласно которому покупатель получит товар бесплатно, если его цена на кассе окажется выше, чем указано на ценнике, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты Владимир Плякин, Ярослав Самылин и Антон Ткачев. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12 закона "О защите прав потребителей".

«По замыслу авторов, это правило создаст для ретейлеров прямые экономические стимулы следить за актуальностью ценников, поскольку каждая ошибка будет обходиться им убытками в виде бесплатной передачи товара», – пишет издание.

В пояснительной записке отмечается, что подобная практика уже успешно применяется в ряде стран, например в Канаде, где она значительно повысила дисциплину ценовой политики. Законопроект направлен на искоренение ложных ценников, защиту потребителей от переплат и повышение прозрачности розничной торговли.

Инициатива стала ответом на массовые жалобы россиян на расхождения между ценами на ценниках и в чеках. По данным Роспотребнадзора, такие нарушения остаются одними из самых частых в сфере торговли.

Законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, и в случае принятия правила "честного чека" могут заработать уже в 2025 году.