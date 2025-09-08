Депутат Останина призвала учить молодежь ведению домашнего хозяйства

Парламентарий также подчеркнула необходимость восстановить взаимодействие между школами и родителями

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой внедрить обучение бытовым навыкам для зумеров (поколение Z), сообщает издание Life.

Поводом стали коммерческие курсы по стирке и готовке, популярность которых, по мнению депутата, свидетельствует о пробелах в семейном и школьном воспитании.

Останина раскритиковала либеральный подход в образовании, где привлечение детей к труду ранее считалось эксплуатацией. Она привела в пример Новосибирск, где в школах возродили уроки труда: мальчики осваивают столярное дело, а девочки – домашнее хозяйство.

Парламентарий также подчеркнула необходимость восстановить взаимодействие между школами и родителями для формирования у подростков самостоятельности и ответственности.