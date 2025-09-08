Депутат Останина призвала учить молодежь ведению домашнего хозяйства
08 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой внедрить обучение бытовым навыкам для зумеров (поколение Z), сообщает издание Life.
Поводом стали коммерческие курсы по стирке и готовке, популярность которых, по мнению депутата, свидетельствует о пробелах в семейном и школьном воспитании.
Останина раскритиковала либеральный подход в образовании, где привлечение детей к труду ранее считалось эксплуатацией. Она привела в пример Новосибирск, где в школах возродили уроки труда: мальчики осваивают столярное дело, а девочки – домашнее хозяйство.
Парламентарий также подчеркнула необходимость восстановить взаимодействие между школами и родителями для формирования у подростков самостоятельности и ответственности.
00:49:12 09-09-2025
"Она привела в пример Новосибирск, где в школах возродили уроки труда: мальчики осваивают столярное дело, а девочки – домашнее хозяйство."
Учитывая, что большинство бытовых инвалидов это мужчины, следует мальчиков учить домашнему хозяйству
10:06:46 09-09-2025
Когда-то был такой предмет в школе - домоводство. Очень полезный.
10:55:40 09-09-2025
Когда-то был такой предмет в школе - домоводство. Очень полезный.
Абсолютно бесполезный. Программа была рассчитана в отрыве от современной бытовой жизни. Девочкам предлагалось шить ночнушку, вышивать крестиком и вязать носок (один). Уроки владения машинкой конечно полезны, но лучше бы учили вшивать молнию, подшивать край и т.п. Уроки готовки, как вспомню, смех сквозь слезы. Во-первых, теория дается крайне странно, во-вторых, практическую часть очень сложно уложить в отведенное время урока, что ограничивает выбор блюд, в-третьих, комплектация класса редко предполагает участие каждого ученика в процессе.
По факту, интернет для меня оказался в тысячу раз полезнее чем несколько лет так называемого Домоводства.
11:16:38 09-09-2025
И чему учить собираются?) Нажать кнопку на пылесосе, мультиварке, стиральной машинке- автомат? Мальчики и девочки с этим прекрасно справляются, также как их родители.
11:18:24 09-09-2025
Гость (11:16:38 09-09-2025) И чему учить собираются?) Нажать кнопку на пылесосе, мультив... А если в стиралку белое с цветным загрузит?
11:24:39 09-09-2025
Гость (11:18:24 09-09-2025) А если в стиралку белое с цветным загрузит? ... -- то получит прекрасный опыт как в следующий раз делать не надо)
11:57:51 09-09-2025
Гость (11:16:38 09-09-2025) И чему учить собираются?) Нажать кнопку на пылесосе, мультив... а что именно будет загружено в мультиварку, значения не имеет? странное у вас представление о современной технике! Хотя, как мать взрослой дочери могу сказать, что готовить и вести хозяйство она училась не в школе, а помогая мне. А уж сколько она шикарных блюд из интернета готовит ! ни одна школа этому не научит