Информации о пострадавших и разрушениях пока нет

23 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Ночью 23 октября над Рязанской областью прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, регион атаковали беспилотники ВСУ. Над Рязанью и городом Скопином работают системы ПВО. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, около 03:15 по местному времени они услышали взрывы на окраине региональной столицы. Над Скопином мощные хлопки раздались в 03:20. Очевидцы утверждают, что слышали около десяти взрывов и видели вспышки в небе.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, в ночь на 21 октября массированная атака беспилотников пришлась на Ростовскую область. Мощный удар нанесли по городу Батайску, где несколько дронов были сбиты силами ПВО. Их обломки упали в жилых кварталах. В домах выбило стекла, обрушились стены. Пострадавших нет.