Десять мощных взрывов. Дроны ВСУ ударили по Рязанской области ночью 23 октября
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет
23 октября 2025, 09:45, ИА Амител
Ночью 23 октября над Рязанской областью прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, регион атаковали беспилотники ВСУ. Над Рязанью и городом Скопином работают системы ПВО. Об этом сообщает Shot.
Со слов местных жителей, около 03:15 по местному времени они услышали взрывы на окраине региональной столицы. Над Скопином мощные хлопки раздались в 03:20. Очевидцы утверждают, что слышали около десяти взрывов и видели вспышки в небе.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, в ночь на 21 октября массированная атака беспилотников пришлась на Ростовскую область. Мощный удар нанесли по городу Батайску, где несколько дронов были сбиты силами ПВО. Их обломки упали в жилых кварталах. В домах выбило стекла, обрушились стены. Пострадавших нет.
09:54:22 23-10-2025
ВСУ ударили --- а российские били? Как то мало про это пишут
09:57:03 23-10-2025
И ведь киевский террористический режим знает, что будет ответ.
10:12:18 23-10-2025
Гость (09:57:03 23-10-2025) И ведь киевский террористический режим знает, что будет отве... Выразят озабоченность, что это повлияет на переговорный фон?
13:01:27 23-10-2025
Гость (09:57:03 23-10-2025) И ведь киевский террористический режим знает, что будет отве... Где ответы то ..
15:30:53 23-10-2025
Гость (13:01:27 23-10-2025) Где ответы то ..... в караганде.
15:34:52 23-10-2025
Гость (13:01:27 23-10-2025) Где ответы то ..... у своих родственников в нацистком горящем киеве спроси. Чего добивались, того и получите.