Дети используют игрушки, чтобы обмануть проверку возраста в скандальной игре Roblox

Юные геймеры используют обычные фигурки или куклы, для того чтобы обойти необходимую проверку

26 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Игра Roblox / Фото: Roblox corporation

Чтобы обойти возрастные ограничения в Roblox, юные пользователи платформы прибегают к хитрости, демонстрируя камере куклы и фигурки, сообщает Telegram-канал Baza.

В связи с введением обязательной видеоверификации возраста многие несовершеннолетние рискуют лишиться доступа к полному каталогу игр на платформе. Однако находчивые дети обнаружили, что система распознавания лиц идентифицирует кукол Bratz под разными углами. Несмотря на неспособность программы определить возраст куклы, пользователи не намерены сдаваться.

«Новые правила введены после обвинений Roblox в том, что платформа способствует общению педофилов с детьми. Разработчики заявили, что с начала 2026 года все игроки должны будут подтвердить свой возраст через камеру с искусственным интеллектом», – отмечается в сообщении.

После успешной верификации пользователи будут разделены на шесть возрастных групп, каждая из которых получит доступ к играм, соответствующим их возрасту. Таким образом, стремясь сохранить доступ ко всем возможностям Roblox, изобретательные дети уже сейчас пробуют обходные пути.