Такой день. Проблемы с фундаментом нового ЦУМа и смертельное ДТП под Бийском

О главных событиях региона за 2 февраля

02 февраля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Камне-на-Оби лиса напала на местного жителя. Инцидент произошел в частном секторе, где животное атаковало хозяина дома в переулке Зеленом, а также бросилось на собак. Отловленное животное было доставлено в лабораторию, где у него подтвердилось бешенство. В результате нападения за медицинской помощью обратились пять человек.

Алтайский край занял 69-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой доступной стоимостью бензина, а Республика Алтай — 68-е. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить в Алтайском крае на чистую среднюю зарплату в месяц, составил 922 литра.

Барнаульский застройщик "А-СМ" (связан с ГК "Алгоритм") прокомментировал претензии по фундаменту возводимого на проспекте Ленина нового здания Центрального универмага (ЦУМ). Директор "А-СМ" Юрий Никулин пояснил, что выявленные проблемы связаны с некачественной бетонной смесью, поставленной ООО "Бетон-Продукт Плюс" — компанией, которая теперь выступает соответчиком в суде.

В Бийском районе утром произошло смертельное ДТП. Автомобиль Nissan сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе поселка Чуйский. Подросток скончалась на месте до прибытия скорой помощи. В отношении водителя автомобиля избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.