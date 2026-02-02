Астрономы показали снимки кометы C/2025 K1 ATLAS, рассыпавшейся после встречи с Солнцем

Ключевую роль в этих наблюдениях сыграл телескоп Gemini North

02 февраля 2026, 22:34, ИА Амител

Снимок распадающейся кометы / Фото: Space.com

Конец 2025 года подарил астрономам событие, которое без преувеличения можно назвать редким и почти уникальным. Древняя комета C/2025 K1 ATLAS, существовавшая со времен зарождения Солнечной системы, не пережила сближения с Солнцем и буквально развалилась на части, а сам процесс удалось зафиксировать с беспрецедентной детализацией, пишет издание "56 медиа".

В последние месяцы года ученые по всему миру наблюдали, как комета, пришедшая из далекого облака Оорта, начала стремительно разрушаться при прохождении перигелия. Ключевую роль в этих наблюдениях сыграл телескоп Gemini North, расположенный на вершине Мауна-Кеа. Именно его оптика позволила увидеть не размытое облако пыли, а отдельные фрагменты ядра, уходящие друг от друга в космическом пространстве. О наблюдениях подробно рассказал научный портал Space.com.

На опубликованных снимках хорошо различимы крупные обломки — остатки некогда цельного ядра. Комета представляла собой рыхлую смесь льда и пыли, и при сближении с Солнцем не выдержала сразу нескольких факторов: гравитационного воздействия, интенсивного солнечного излучения и давления солнечного ветра. В результате ядро начало крошиться, а фрагменты разлетелись на расстояния в тысячи километров.

C/2025 K1 ATLAS была обнаружена весной 2025 года системой раннего обнаружения околоземных объектов. По оценкам астрономов, такие кометы могут миллиарды лет оставаться практически неизменными, пока случай не приведет их во внутренние области Солнечной системы. Именно поэтому их разрушение особенно ценно для науки — подобные процессы удается наблюдать крайне редко.

Пик разрушения пришелся на октябрь, когда комета подошла к минимальному расстоянию от Солнца. Наблюдения продолжались и в ноябре – декабре: к ним подключились обсерватории из разных стран, включая автоматические телескопы. Это позволило собрать детальную "хронологию" распада и проследить эволюцию каждого крупного фрагмента.

Для исследователей такие данные — настоящая находка. Каждый обломок C/2025 K1 ATLAS несет информацию о составе первичного вещества, из которого формировались планеты. Структура ядра, поведение льда и пыли, характер распада помогают лучше понять, какой была Солнечная система на самых ранних этапах своего существования — задолго до появления Земли и жизни на ней.