Девушка из Новосибирска поставляла Джеффри Эпштейну моделей из России

02 февраля 2026, 23:04, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Переписки финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованные Министерством юстиции США, свидетельствуют о том, что девушка из Новосибирска поставляла ему моделей из России и других стран. Обнародованные материалы указывают, что в схеме фигурирует жительница российского города по имени Дарья, пишет Mash Siberia.

Согласно переписке, Дарья работала в гостинице Hilton и в 2017–2018 годах выступала посредником между Эпштейном и девушками из России и других государств. В сообщениях обсуждалось, кого необходимо привезти к нему в номер, кого направить к гинекологу, а кому, по формулировке из переписки, "нужно повзрослеть".

Из опубликованных материалов следует, что девушка активно путешествовала, знакомилась с потенциальными участницами и самостоятельно предлагала их Эпштейну. В эту схему она вовлекла и свою сестру. За посреднические услуги финансист оплачивал жительнице Новосибирска авиаперелеты, обучение, а также делал ей дорогие подарки.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, а также в сговоре для совершения этого преступления. Ему грозило более 40 лет тюремного заключения.

В конце июля 2019 года Эпштейна обнаружили в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", впоследствии он скончался. По итогам разбирательства было установлено, что миллиардер совершил самоубийство.