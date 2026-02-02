НОВОСТИОбщество

Девушка из Новосибирска поставляла Джеффри Эпштейну моделей из России

В эту схему она вовлекла и свою сестру

02 февраля 2026, 23:04, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Переписки финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованные Министерством юстиции США, свидетельствуют о том, что девушка из Новосибирска поставляла ему моделей из России и других стран. Обнародованные материалы указывают, что в схеме фигурирует жительница российского города по имени Дарья, пишет Mash Siberia.

Согласно переписке, Дарья работала в гостинице Hilton и в 2017–2018 годах выступала посредником между Эпштейном и девушками из России и других государств. В сообщениях обсуждалось, кого необходимо привезти к нему в номер, кого направить к гинекологу, а кому, по формулировке из переписки, "нужно повзрослеть".

Из опубликованных материалов следует, что девушка активно путешествовала, знакомилась с потенциальными участницами и самостоятельно предлагала их Эпштейну. В эту схему она вовлекла и свою сестру. За посреднические услуги финансист оплачивал жительнице Новосибирска авиаперелеты, обучение, а также делал ей дорогие подарки.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, а также в сговоре для совершения этого преступления. Ему грозило более 40 лет тюремного заключения.

В конце июля 2019 года Эпштейна обнаружили в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", впоследствии он скончался. По итогам разбирательства было установлено, что миллиардер совершил самоубийство.

Avatar Picture
Гость

10:17:16 03-02-2026

Таки снова антисемитизм?

Avatar Picture
майор

10:38:05 03-02-2026

Думаю Дарью надо арестовать и передать в США. Она должна сесть там на пожизненный
в целом это укрепит международные отношения

Avatar Picture
Олег

12:46:35 03-02-2026

Кому что не поставляй наткнешься на "элиты", которые жрут детей и убивают проституток.

Avatar Picture
Олег

13:19:28 03-02-2026

Девушка участвовала в создании лидеров мировых элит. Прокачивала народную демократию. Популяризировала ценности и скрепы.

Avatar Picture
Гость

17:07:16 03-02-2026

Да этой Дарье, как Бутиной, надо час эфира на первом канале дать! Героическая тоже землячка!)

