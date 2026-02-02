Девушка из Новосибирска поставляла Джеффри Эпштейну моделей из России
В эту схему она вовлекла и свою сестру
02 февраля 2026, 23:04, ИА Амител
Переписки финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованные Министерством юстиции США, свидетельствуют о том, что девушка из Новосибирска поставляла ему моделей из России и других стран. Обнародованные материалы указывают, что в схеме фигурирует жительница российского города по имени Дарья, пишет Mash Siberia.
Согласно переписке, Дарья работала в гостинице Hilton и в 2017–2018 годах выступала посредником между Эпштейном и девушками из России и других государств. В сообщениях обсуждалось, кого необходимо привезти к нему в номер, кого направить к гинекологу, а кому, по формулировке из переписки, "нужно повзрослеть".
Из опубликованных материалов следует, что девушка активно путешествовала, знакомилась с потенциальными участницами и самостоятельно предлагала их Эпштейну. В эту схему она вовлекла и свою сестру. За посреднические услуги финансист оплачивал жительнице Новосибирска авиаперелеты, обучение, а также делал ей дорогие подарки.
Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, а также в сговоре для совершения этого преступления. Ему грозило более 40 лет тюремного заключения.
В конце июля 2019 года Эпштейна обнаружили в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", впоследствии он скончался. По итогам разбирательства было установлено, что миллиардер совершил самоубийство.
10:17:16 03-02-2026
Таки снова антисемитизм?
10:38:05 03-02-2026
Думаю Дарью надо арестовать и передать в США. Она должна сесть там на пожизненный
в целом это укрепит международные отношения
12:46:35 03-02-2026
Кому что не поставляй наткнешься на "элиты", которые жрут детей и убивают проституток.
13:19:28 03-02-2026
Девушка участвовала в создании лидеров мировых элит. Прокачивала народную демократию. Популяризировала ценности и скрепы.
17:07:16 03-02-2026
Да этой Дарье, как Бутиной, надо час эфира на первом канале дать! Героическая тоже землячка!)