Пятеро детей погибли в аварии с автобусом и грузовиком в Красноярском крае

Причиной ДТП стал отцепившийся от грузовика прицеп с модульным домом

02 февраля 2026, 22:01, ИА Амител

В Красноярском крае на трассе Р-255 "Сибирь" произошло смертельное ДТП с участием грузовика и служебного автобуса, в результате которого погибли пятеро детей. Авария случилась при столкновении транспорта, в котором находились подростки, направлявшиеся на медицинскую комиссию, пишет Telegram-канал "112".

По предварительным данным, автобус перевозил 13 пассажиров. Как сообщает телеграм-канал "112", в результате происшествия погибли пятеро детей, еще шесть человек получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в МВД сообщили, что причиной ДТП стал отцепившийся от грузовика прицеп с модульным домом. По данным ведомства и СМИ, модульный дом выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем ГУФСИН. В салоне находились 13 человек, из них 11 — подростки в возрасте 16–17 лет, абитуриенты института ГУФСИН, которые ехали на прохождение врачебной комиссии.

На месте работают экстренные службы, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

