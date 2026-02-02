Пятеро детей погибли в аварии с автобусом и грузовиком в Красноярском крае
Причиной ДТП стал отцепившийся от грузовика прицеп с модульным домом
02 февраля 2026, 22:01, ИА Амител
В Красноярском крае на трассе Р-255 "Сибирь" произошло смертельное ДТП с участием грузовика и служебного автобуса, в результате которого погибли пятеро детей. Авария случилась при столкновении транспорта, в котором находились подростки, направлявшиеся на медицинскую комиссию, пишет Telegram-канал "112".
По предварительным данным, автобус перевозил 13 пассажиров. Как сообщает телеграм-канал "112", в результате происшествия погибли пятеро детей, еще шесть человек получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
Позднее в МВД сообщили, что причиной ДТП стал отцепившийся от грузовика прицеп с модульным домом. По данным ведомства и СМИ, модульный дом выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем ГУФСИН. В салоне находились 13 человек, из них 11 — подростки в возрасте 16–17 лет, абитуриенты института ГУФСИН, которые ехали на прохождение врачебной комиссии.
На месте работают экстренные службы, все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее в Тюменцевском районе Алтайского края произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. По данным ГУ МЧС по региону, авария случилась в районе села Мезенцево.
22:08:32 02-02-2026
Ужжас
22:27:53 02-02-2026
Прет на машине дом, а крепление кто должен проверять? Всё чаще аварии , где гибнет и калечится всё больше людей. Гаишников нет на дорогах, зато камер натыкали и как они предотвращают дтп? Все эти случаи результат жадности руководов любого уровня. Лишь бы денег на что-то выделить и "освоить".
14:15:24 03-02-2026
гость (22:27:53 02-02-2026) Прет на машине дом, а крепление кто должен проверять? Всё...
По последним данным штат МВД недоукомплектован от 40 до 60% в зависимости от отделения
08:45:56 03-02-2026
камеры бюджет пополняют и ЗП им платить не надо, работают круглосуточно, в отпуск и на больничный не ходят. Я сам водитель и изредка нарушаю (скорость, ремень (в городе, не на трассе)) но уже прямо хочется чтобы немного гаишников на улицах появилось - порядок немного бы внести на дорогах,