Финские СМИ утверждают, что в Карелии решили модернизировать заброшенную военную базу

02 февраля 2026, 23:37, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Финские СМИ сообщили о работах на территории бывшего военного гарнизона в Карелии. Официальных комментариев российских властей или Минобороны по поводу этой информации на данный момент не поступало, пишет "КарелИнформ".

Как утверждает финское издание Yle, в Карелии начались работы по восстановлению петрозаводского гарнизона советского периода. По данным журналистов, основанным на анализе спутниковых снимков, территорию заброшенной военной базы расчистили, туда зашла строительная техника, а в перспективе якобы планируется возведение новых казарм.

В публикации говорится, что модернизация объекта может быть связана с возможным увеличением численности войск в регионе. Аналогичные процессы, по информации Yle, фиксируются и в районе Кандалакши.