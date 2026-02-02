"Черный лесоруб" получил условный срок за семь спиленных берез в Республике Алтай

Сельчанин добровольно возместил причиненный природе вред

02 февраля 2026, 21:08, ИА Амител

Лесоруб / Лес / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Республике Алтай суд вынес приговор жителю Улаганского района, признанному виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Решение принял районный суд, сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что мужчина, не имея договора купли-продажи лесных насаждений и права на заготовку и вывоз древесины, с помощью бензопилы спилил семь берез. В результате его действий государственному лесному фонду России был нанесен ущерб на сумму почти 252 тысячи рублей.

В ходе рассмотрения дела было отмечено, что сельчанин добровольно возместил причиненный вред. С учетом этого обстоятельства суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Кроме того, орудие совершения преступления — бензопила — было конфисковано и обращено в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жительница села Коротояк помогла полиции быстро раскрыть незаконную рубку 51 березы.