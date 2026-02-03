До -13. О погоде в Барнауле 3 февраля
Преимущественно без осадков
03 февраля 2026, 06:04, ИА Амител
Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае 3 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от -11 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
Комментарии 0