Трое подростков попали в реанимацию в Ростовской области после курения вейпов

Состояние всех госпитализированных оценивается как тяжелое

02 февраля 2026, 21:27, ИА Амител

Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Ростовской области троих подростков экстренно доставили в реанимацию с тяжелыми поражениями легких, которые, по данным источника, связаны с регулярным курением вейпов. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии, одному из них потребовалось хирургическое вмешательство.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у 16-летнего пациента развилась выраженная дыхательная недостаточность, из-за чего врачи были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. У другого подростка диагностировали двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию EVALI, в связи с чем медики провели операцию на легких. Состояние всех госпитализированных оценивается как тяжелое.

По информации источника, подобные случаи фиксируются и в других регионах России. Первые сообщения о заболеваниях, связанных с курением электронных сигарет, появлялись в Москве в 2021 году. Впоследствии аналогичные инциденты были зарегистрированы в Томске, где в прошлом году пострадали двое несовершеннолетних.

Врачи предупреждают о серьезном вреде электронных сигарет для здоровья. По их словам, жидкости для вейпов содержат химические вещества, способные повреждать дыхательные пути, вызывать воспаление легких и приводить к тяжелым нарушениям дыхательной функции.

Ранее сообщалось, что девятнадцатилетний житель Астрахани стал инвалидом из-за энергетиков и вейпа. Он выпивал до четырех банок энергетиков ежедневно, надеясь выиграть автомобиль в конкурсе. Однако вместо приза юноша получил диагноз "сахарный диабет первого типа".