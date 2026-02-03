В Барнауле вынесли приговор банде "электриков", обманувших 77 пенсионеров
Аферисты приезжали по адресам пожилых людей и сообщали им заведомо ложные сведения о неисправностях
03 февраля 2026, 07:01, ИА Амител
Ленинский районный суд Барнаула 26 января вынес приговор группе мошенников, которые под видом электриков и представителей оконных компаний обманывали пожилых жителей города и края. Как установил суд, злоумышленники убеждали пенсионеров в якобы опасных неисправностях розеток, выключателей или окон, после чего склоняли их к замене оборудования за деньги. В ходе разбирательства подтвердилось 117 преступных эпизодов, от действий аферистов пострадали 77 пенсионеров.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, суд пришел к выводу, что фигуранты заранее разработали преступную схему и четко распределили роли. Члены группы либо операторы организованного ими кол-центра звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками компаний по обслуживанию оконных блоков или электрооборудования, предлагая провести "диагностику" розеток, выключателей или окон.
После этого аферисты приезжали по адресам пенсионеров и сообщали им заведомо ложные сведения о неисправностях. В случае с электропроводкой они утверждали, что в розетках и выключателях якобы зафиксировано опасно высокое напряжение, и пугали возможными последствиями, в том числе пожаром. Если речь шла о пластиковых окнах, мошенники заявляли об угрозе выпадения и настаивали на срочной замене конструкций.
Пожилые люди соглашались на предложенные работы и передавали деньги в суммах, которые называли лжеспециалисты. После этого злоумышленники лишь имитировали ремонт, а полученные средства присваивали себе.
Преступная схема была выявлена следователями, после чего было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрение проходило в Ленинском районном суде Барнаула. В ходе судебного следствия подтвердились все 117 эпизодов мошенничества, потерпевшими по делу признаны 77 пенсионеров.
По итогам процесса суд приговорил пятерых участников группы к реальному лишению свободы на срок от четырех до семи с половиной лет. Еще двое фигурантов получили условные наказания. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что мошенники начали распространять новую схему обмана, связанную с якобы возвратом денег за отопление. Жителям массово приходят СМС, замаскированные под сообщения от управляющих компаний, ЕИРЦ или служб ЖКХ.
08:32:10 03-02-2026
Когда у меня был проводной телефон, то звонили с предложением ремонта пластиковых окон, которых у меня нет. Причем звонили одни и те же женщины по 5 раз за месяц.
10:22:28 03-02-2026
И мне звонили. Я потом перезванивал в Телеком и просил их заблокировать, но мне отвечали что не могут.
13:15:26 03-02-2026
Барнаульские полиция и следователи красавцы!
Пока по всей стране много лет безнаказанно мошенники обирают стариков, у нас доводят до суда.
Насколько я знаю, идет дело к суду и над установщиками дорогущих водяных фильтров.
До сих пор почтовые ящики завалены рекламой мастеров "Сергей Сергеевич, живу рядом, приеду быстро, работаю на себя, пенсионерам скидка 30%" напечатанных рукописными шрифтами. Явно на стариков рассчитано.
Вчера в ящике новая реклама: "Братья Стругацкие, Борис и Аркадий, мастер Борис по сантехнике, Аркадий по электрике". Явно рассчитано на стариков, которые где-то эти фамилии слышали, но не вспомнят где и будут доверять...
16:41:58 03-02-2026
Не хорошо стариков обманывать. Надо осмотр проктолога на месте за такое устраивать инструментом "мастеров"