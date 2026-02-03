В Барнауле вынесли приговор банде "электриков", обманувших 77 пенсионеров

Аферисты приезжали по адресам пожилых людей и сообщали им заведомо ложные сведения о неисправностях

03 февраля 2026, 07:01, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Ленинский районный суд Барнаула 26 января вынес приговор группе мошенников, которые под видом электриков и представителей оконных компаний обманывали пожилых жителей города и края. Как установил суд, злоумышленники убеждали пенсионеров в якобы опасных неисправностях розеток, выключателей или окон, после чего склоняли их к замене оборудования за деньги. В ходе разбирательства подтвердилось 117 преступных эпизодов, от действий аферистов пострадали 77 пенсионеров.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, суд пришел к выводу, что фигуранты заранее разработали преступную схему и четко распределили роли. Члены группы либо операторы организованного ими кол-центра звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками компаний по обслуживанию оконных блоков или электрооборудования, предлагая провести "диагностику" розеток, выключателей или окон.

После этого аферисты приезжали по адресам пенсионеров и сообщали им заведомо ложные сведения о неисправностях. В случае с электропроводкой они утверждали, что в розетках и выключателях якобы зафиксировано опасно высокое напряжение, и пугали возможными последствиями, в том числе пожаром. Если речь шла о пластиковых окнах, мошенники заявляли об угрозе выпадения и настаивали на срочной замене конструкций.

Пожилые люди соглашались на предложенные работы и передавали деньги в суммах, которые называли лжеспециалисты. После этого злоумышленники лишь имитировали ремонт, а полученные средства присваивали себе.

Преступная схема была выявлена следователями, после чего было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрение проходило в Ленинском районном суде Барнаула. В ходе судебного следствия подтвердились все 117 эпизодов мошенничества, потерпевшими по делу признаны 77 пенсионеров.

По итогам процесса суд приговорил пятерых участников группы к реальному лишению свободы на срок от четырех до семи с половиной лет. Еще двое фигурантов получили условные наказания. Приговор в законную силу пока не вступил.

