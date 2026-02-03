НОВОСТИОбщество

В Барнауле силовики пресекли деятельность подпольного секс-притона с несовершеннолетними

Притон был оборудован в съемной квартире и функционировал как "массажный салон"

03 февраля 2026, 07:14, ИА Амител

В Барнауле полиция пресекла работу притона для занятий проституцией, который действовал в арендованной квартире под видом массажного салона. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний мужчина. Вместе с ним были задержаны четыре сообщницы, а также установлены девушки, оказывавшие интимные услуги, в том числе несовершеннолетняя, сообщает "МВД Медиа".

Как следует из материалов дела, притон был оборудован в съемной квартире и функционировал как "массажный салон". По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина организовал работу заведения, а четыре женщины выполняли обязанности администраторов, следили за порядком и занимались подбором персонала.

«Они вербовали девушек для оказания услуг сексуального характера, в том числе не достигших совершеннолетия, обещая высокий доход. Также участники схемы поощряли "массажисток" деньгами за привлечение в салон подруг и знакомых и вводили систему штрафов за различные нарушения», - рассказали в ведомстве.

Нелегальное заведение было выявлено и ликвидировано в ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска краевого главка МВД. При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали организатора и четырех его сообщниц. Кроме того, правоохранители установили 17-летнюю девушку и 29-летнюю женщину, вовлеченных в занятия проституцией. В отношении них составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.

Во время обысков в притоне и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли эротические аксессуары, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, кассовые аппараты, планшеты, платежные терминалы и системы видеонаблюдения.

Сотрудники Главного следственного управления краевого ГУ МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 240 и части 2 статьи 241 УК РФ. Всем фигурантам на период следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Екатеринбурге в одном из жилых домов была обнаружена порностудия. По словам члена Общественной палаты Свердловской области Дмитрия Чукреева, жильцы дома больше года не могли нормально жить из-за этого притона.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Целый притон с проститутками обнаружили в крымском строймагазине

Работали там как минимум пять женщин из разных регионов, плюс молодая администратор из Челябинской области
Комментарии

Avatar Picture
Гость

07:57:25 03-02-2026

Фамилия организатора - не Эпштейн?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:42 03-02-2026

Гость (07:57:25 03-02-2026) Фамилия организатора - не Эпштейн?... Не Энштейн, Рабинович.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:05 03-02-2026

"Во время обысков в притоне и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли эротические аксессуары, ..., кассовые аппараты, ..., платежные терминалы" Вот у кого перевозчикам бы поучиться с клиентами работать.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:24 03-02-2026

Гость (09:12:05 03-02-2026) "Во время обысков в притоне и по местам жительства подозрева... Согласна с Вами. Только без этих вот, как их...аксессуаров.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:53 03-02-2026

Гость (09:27:24 03-02-2026) Согласна с Вами. Только без этих вот, как их...аксессуаров.... Кто знает, если бы перевозчикам разрешили аксессуары, может, они бы и платежные терминалы завели, налоги платили, тарифы не поднимали.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:51 03-02-2026

Наверное записались на массаж и выявили, что массаж расширенный

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:31 03-02-2026

Гость (09:15:51 03-02-2026) Наверное записались на массаж и выявили, что массаж расширен... Да скорее конкуренты слили

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:14 03-02-2026

Про кассу тож прочитал и понял что они честно платили налоги.
и терминал был в отличии от маршруток

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:55 03-02-2026

Гость (09:24:14 03-02-2026) Про кассу тож прочитал и понял что они честно платили налоги... Получается маршрутчики хуже проституток

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:59 03-02-2026

Гость (09:47:55 03-02-2026) Получается маршрутчики хуже проституток... Были сомнения?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:47 03-02-2026

Гость (09:47:55 03-02-2026) Получается маршрутчики хуже проституток... Изъятыми аксессуарами пройтись по перевозчикам для профилактики, а то засиделись.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:25:20 03-02-2026

сотрудники полиции изъяли эротические аксессуары, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, кассовые аппараты, планшеты, платежные терминалы и системы видеонаблюдения.-а что из этого не законно раз изъяли?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:37 03-02-2026

Вот так соберешься сходить на массаж тебя вместе с ними и обловят, неудобно получится еще и по телевизору покажут.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:42 03-02-2026

"Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний мужчина"

Хосьпидя, "мужчина"! Щенок сопливый

  5 Нравится
Ответить
