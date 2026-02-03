В Барнауле силовики пресекли деятельность подпольного секс-притона с несовершеннолетними
Притон был оборудован в съемной квартире и функционировал как "массажный салон"
03 февраля 2026, 07:14, ИА Амител
В Барнауле полиция пресекла работу притона для занятий проституцией, который действовал в арендованной квартире под видом массажного салона. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний мужчина. Вместе с ним были задержаны четыре сообщницы, а также установлены девушки, оказывавшие интимные услуги, в том числе несовершеннолетняя, сообщает "МВД Медиа".
Как следует из материалов дела, притон был оборудован в съемной квартире и функционировал как "массажный салон". По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина организовал работу заведения, а четыре женщины выполняли обязанности администраторов, следили за порядком и занимались подбором персонала.
«Они вербовали девушек для оказания услуг сексуального характера, в том числе не достигших совершеннолетия, обещая высокий доход. Также участники схемы поощряли "массажисток" деньгами за привлечение в салон подруг и знакомых и вводили систему штрафов за различные нарушения», - рассказали в ведомстве.
Нелегальное заведение было выявлено и ликвидировано в ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска краевого главка МВД. При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали организатора и четырех его сообщниц. Кроме того, правоохранители установили 17-летнюю девушку и 29-летнюю женщину, вовлеченных в занятия проституцией. В отношении них составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.
Во время обысков в притоне и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли эротические аксессуары, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, кассовые аппараты, планшеты, платежные терминалы и системы видеонаблюдения.
Сотрудники Главного следственного управления краевого ГУ МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 240 и части 2 статьи 241 УК РФ. Всем фигурантам на период следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Екатеринбурге в одном из жилых домов была обнаружена порностудия. По словам члена Общественной палаты Свердловской области Дмитрия Чукреева, жильцы дома больше года не могли нормально жить из-за этого притона.
07:57:25 03-02-2026
Фамилия организатора - не Эпштейн?
08:37:42 03-02-2026
Гость (07:57:25 03-02-2026) Фамилия организатора - не Эпштейн?... Не Энштейн, Рабинович.
09:12:05 03-02-2026
"Во время обысков в притоне и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли эротические аксессуары, ..., кассовые аппараты, ..., платежные терминалы" Вот у кого перевозчикам бы поучиться с клиентами работать.
09:27:24 03-02-2026
Гость (09:12:05 03-02-2026) "Во время обысков в притоне и по местам жительства подозрева... Согласна с Вами. Только без этих вот, как их...аксессуаров.
09:35:53 03-02-2026
Гость (09:27:24 03-02-2026) Согласна с Вами. Только без этих вот, как их...аксессуаров.... Кто знает, если бы перевозчикам разрешили аксессуары, может, они бы и платежные терминалы завели, налоги платили, тарифы не поднимали.
09:15:51 03-02-2026
Наверное записались на массаж и выявили, что массаж расширенный
13:22:31 03-02-2026
Гость (09:15:51 03-02-2026) Наверное записались на массаж и выявили, что массаж расширен... Да скорее конкуренты слили
09:24:14 03-02-2026
Про кассу тож прочитал и понял что они честно платили налоги.
и терминал был в отличии от маршруток
09:47:55 03-02-2026
Гость (09:24:14 03-02-2026) Про кассу тож прочитал и понял что они честно платили налоги... Получается маршрутчики хуже проституток
09:51:59 03-02-2026
Гость (09:47:55 03-02-2026) Получается маршрутчики хуже проституток... Были сомнения?
09:55:47 03-02-2026
Гость (09:47:55 03-02-2026) Получается маршрутчики хуже проституток... Изъятыми аксессуарами пройтись по перевозчикам для профилактики, а то засиделись.
10:25:20 03-02-2026
сотрудники полиции изъяли эротические аксессуары, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, кассовые аппараты, планшеты, платежные терминалы и системы видеонаблюдения.-а что из этого не законно раз изъяли?
10:41:37 03-02-2026
Вот так соберешься сходить на массаж тебя вместе с ними и обловят, неудобно получится еще и по телевизору покажут.
11:02:42 03-02-2026
"Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний мужчина"
Хосьпидя, "мужчина"! Щенок сопливый