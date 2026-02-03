В Барнауле силовики пресекли деятельность подпольного секс-притона с несовершеннолетними

Притон был оборудован в съемной квартире и функционировал как "массажный салон"

03 февраля 2026, 07:14, ИА Амител

В Барнауле полиция пресекла работу притона для занятий проституцией, который действовал в арендованной квартире под видом массажного салона. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний мужчина. Вместе с ним были задержаны четыре сообщницы, а также установлены девушки, оказывавшие интимные услуги, в том числе несовершеннолетняя, сообщает "МВД Медиа".

Как следует из материалов дела, притон был оборудован в съемной квартире и функционировал как "массажный салон". По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина организовал работу заведения, а четыре женщины выполняли обязанности администраторов, следили за порядком и занимались подбором персонала.

«Они вербовали девушек для оказания услуг сексуального характера, в том числе не достигших совершеннолетия, обещая высокий доход. Также участники схемы поощряли "массажисток" деньгами за привлечение в салон подруг и знакомых и вводили систему штрафов за различные нарушения», - рассказали в ведомстве.

Нелегальное заведение было выявлено и ликвидировано в ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска краевого главка МВД. При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали организатора и четырех его сообщниц. Кроме того, правоохранители установили 17-летнюю девушку и 29-летнюю женщину, вовлеченных в занятия проституцией. В отношении них составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.

Во время обысков в притоне и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли эротические аксессуары, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, кассовые аппараты, планшеты, платежные терминалы и системы видеонаблюдения.

Сотрудники Главного следственного управления краевого ГУ МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 240 и части 2 статьи 241 УК РФ. Всем фигурантам на период следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Екатеринбурге в одном из жилых домов была обнаружена порностудия. По словам члена Общественной палаты Свердловской области Дмитрия Чукреева, жильцы дома больше года не могли нормально жить из-за этого притона.