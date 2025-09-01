Старшая по дому в Иркутске запрещает детям играть на площадке, где она выгуливает собаку

Жители дома обратились в полицию и требуют остановить произвол

В Иркутске разгорелся скандал вокруг детской площадки на улице Пискунова, благоустройство которой обошлось городу в 10 млн рублей. Построенная в 2020 году зона для игр оказалась фактически под замком: старшая по дому Татьяна установила на воротах засов и впускает туда только "избранных". Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Жители отмечают, что по закону доступ к площадке должен регулироваться решением общего собрания, однако "домомучительница", как ее называют соседи, действует единолично. Детей и родителей с соседних домов она попросту выгоняет, используя территорию для выгула своей собаки.

«Недавно ребенок забрался на закрытую территорию, и отец снял засов, чтобы вызволить его. После Татьяна и ее супруг напали на мужчину», – говорится в сообщении.

После инцидента жители обратились в полицию и требуют вернуть площадке ее изначальное предназначение – свободное место для детских игр, а не личный дворик для избранных.