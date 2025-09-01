Старшая по дому в Иркутске запрещает детям играть на площадке, где она выгуливает собаку
Жители дома обратились в полицию и требуют остановить произвол
01 сентября 2025, 13:40, ИА Амител
В Иркутске разгорелся скандал вокруг детской площадки на улице Пискунова, благоустройство которой обошлось городу в 10 млн рублей. Построенная в 2020 году зона для игр оказалась фактически под замком: старшая по дому Татьяна установила на воротах засов и впускает туда только "избранных". Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Жители отмечают, что по закону доступ к площадке должен регулироваться решением общего собрания, однако "домомучительница", как ее называют соседи, действует единолично. Детей и родителей с соседних домов она попросту выгоняет, используя территорию для выгула своей собаки.
«Недавно ребенок забрался на закрытую территорию, и отец снял засов, чтобы вызволить его. После Татьяна и ее супруг напали на мужчину», – говорится в сообщении.
После инцидента жители обратились в полицию и требуют вернуть площадке ее изначальное предназначение – свободное место для детских игр, а не личный дворик для избранных.
14:05:55 01-09-2025
Жители двора не смотрели "Приключения Шурика"? Идёшь в продуктовый и в аптеку, а потом "Была докторская, стала — любительская."
15:13:44 01-09-2025
сами выбрали непонятно кого в совет дома.
22:45:04 01-09-2025
Гость (15:13:44 01-09-2025) сами выбрали непонятно кого в совет дома.... Женщине нужен доктор, чтобы он выписал ей самую большую таблетку, которую ей нужно грызть пока не успокоится и не придет в себя.