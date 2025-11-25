"Дети спят в коридоре". Симоньян отреагировала на массированную атаку дронов на Кубань

Главный редактор RT предложила помощь пострадавшим от беспилотников

25 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян эмоционально сообщила о масштабной ночной атаке беспилотников на Краснодарский край. Она опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором описала последствия обстрелов.

Напомним, украинские БПЛА ночью 25 ноября атаковали два региона России: Краснодарский край и Ростовскую область. Шесть жителей Краснодарского края получили ранения, а в Таганроге один человек погиб. В пяти районах Краснодарского края повреждено не менее 20 зданий. В их числе дома и офисное здание в Краснодаре, частный дом в Динском районе, семь многоквартирных и частных домов в Новороссийске, несколько частных домов в Геленджике.

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети – пятеро – до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», – написала Симоньян.

В своем сообщении журналистка также процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", но исправила одну из строк:

«Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму – одну или вдвоем с Парижем».

Симоньян предложила помощь пострадавшим от атаки беспилотников, отметив, что готова помочь "вместе с Тиграном" – имея в виду своего покойного супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она конкретизировала, что помощь будет направлена тем, у кого оказалось разрушено жилье в результате ночного обстрела.

