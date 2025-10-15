Детские инфекционист и эпилептолог. За что мамы Барнаула любят медцентр "Малыш"

В этом году клинику снова номинировали на статусную премию "Народный знак качества"

Детские инфекционист и эпилептолог – эти достаточно редкие специалисты ведут прием в медицинском центре для детей "Малыш". Консультации врачей практически всех специальностей могут получить маленькие жители Барнаула и Алтайского края в медцентре по адресу ул. Балтийская, 30. Уже 23 года "Малыш" работает для детей от 0 до 18 лет. За это время сформировался сплоченный и профессиональный коллектив.

У центра есть собственная лаборатория, а это значит, что результаты анализов максимально достоверны, а сроки выполнения оперативны. Современный рентген-аппарат, УЗИ-оборудование позволяют докторам быстро проводить необходимую диагностику.

«Пройти вакцинацию и не заплакать – этим могут похвастаться многие наши малыши. Ведь в подарок за смелость мы даем медали, а в холле оборудованы игровые зоны, которые отвлекают от неприятных процедур», – говорят медсестры центра.

Совсем крошкам, которые проходят здесь медосмотры в один месяц, тоже максимально комфортно в специально оборудованных комнатах "Мать и дитя", где есть все для кормления, пеленания и просто отдыха. Кстати, в "Малыше" действует бессрочная скидка 15% на медосмотр в один месяц.

Уже второй год подряд медцентр входит в десятку лучших медучреждений Алтайского края по версии премии "Народный знак качества". Это выбор родителей маленьких пациентов, для которых работает клиника, оценка ежедневного труда ее сотрудников. Сейчас "Малыш" борется за первое место в номинации "Медцентр года" и с большой радостью примет голоса благодарных пациентов и друзей. Проголосовать можно на официальном сайте премии.

